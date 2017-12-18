В условиях, когда все внимание военных стратегов сфокусировано на северокорейской ядерной угрозе и растущем влиянии Китая, военное участие Австралии в боевых действиях в Афганистане остается за пределами обсуждения стратегических вопросов. Однако, поскольку возглавляемой США миссии НАТО в Афганистане уже скоро исполнится 17 лет, а у западной коалиции до сих пор нет реалистичной стратегии для достижения победы в этой бесконечной войне, Австралия должна начать серьезную дискуссию с партнерами по коалиции в 2018 году о долгосрочных целях и перспективах в этом затянувшемся конфликте, пишет Бенджамин Шреер в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Западная публика давно потеряла интерес к Афганистану, потратив миллиарды долларов и тысячи солдатских жизней. Некоторые эксперты уверены, что стратегия коалиции была обречена на провал с самого начала войны в 2001 году из-за неясных целей и слишком оптимистичных предположений о ситуации внутри Афганистана. Западная интервенция оказалась основана на шатких стратегических предположениях.

Читайте также: Asia Times: Что означает благодарность Путина ЦРУ?

Афганистан

При этом следует отметить, что США, которые возглавляют интервенцию в Афганистане, также впустую тратят крупные средства, чтобы добиться потенциального долгосрочного успеха, подавления мятежа внутри страны и создания устойчивых политических структур. Во-первых, решение 43-го президента США Джорджа Буша о начале военной операции в Ираке в 2003 году привело к серьезному недофинансированию кампании в Афганистане, вследствие чего ситуация с безопасностью во многих районах Афганистана только ухудшилась. Во-вторых, предыдущий президент США Барак Обама в 2009—2010 годах произвел недостаточное увеличение численности войск в Афганистане, не получив разрешения на отправку необходимого числа войск.

Однако и неполноценное увеличение численности войск в Афганистане привело к существенным успехам: боевики перешли в оборону. Чуть позднее Обама настоял на сокращении численности войск, несмотря на предупреждения о том, что в данном случае ситуация может ухудшиться, а весь достигнутый ранее успех будет ликвидирован. В итоге количество солдат с 65 тыс. в начале 2013 года было сокращено до 40 тыс. в 2014 году и всего до 9 тыс. 800 в 2015 году.

Как и было предсказано, афганские силы безопасности не справились с натиском боевиков, позволив талибам восстановить контроль над всеми потерянными территориями по всей стране. Столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны военного руководства США, Обама отказался от своего первоначального плана по выводу американских войск из Афганистана до конца своего второго президентского срока. В результате получилось, что к январю 2017 года в Афганистане осталось 8 тыс. 400 военнослужащих США. К маю 2017 года в миссии НАТО в Афганистане насчитывалось только 13 тыс. 576 солдат, включая 6 тыс. 941 военнослужащего США. Силы НАТО обладают слишком ограниченной численностью, чтобы переломить ход борьбы с боевиками.

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп назвал военную миссию США в Афганистане «полным провалом», у которого есть два варианта: полный вывод войск и риск нарастания нестабильности в регионе; пересмотр стратегии действий США в Афганистане. В августе 2017 года Трамп объявил о новой стратегии США, основанной на отправке в Афганистан скромного военного контингента численностью до 4 тыс. солдат. Основное внимание американских военных инструкторов отныне будет сосредоточено на подготовке афганских сил специального назначения. Также Трамп призвал правительство Афганистана бороться с коррупцией, а Пакистан — прекратить поддержку афганских талибов.

Читайте также: NYT: Новая стратегия Трампа более радикальна, чем стратегия Обамы

Афганистан

Как бы там ни было, численность военного контингента слишком мала, чтобы выбить террористов с подконтрольных им территорий. С другой стороны, Пакистан, скорее всего, не отреагирует на угрозы США, поскольку имеет тесные связи с Китаем и контролирует логистические маршруты НАТО. Новая стратегия Трампа в отношении Афганистана вряд ли достигнет решающей победы.

Таким образом, хотя Австралия и ее партнеры по НАТО официально приветствовали новую афганскую стратегию Трампа, они знают, что она не заслуживает своего громкого названия, поскольку предполагает лишь поверхностное решение проблемы.

Для военного руководства Австралии пришло время вспомнить заявление бывшего министра обороны США Роберта Макнамара о провале во Вьетнаме. Макнамар сделал вывод, что «военная сила, особенно когда она используется внешней силой, не может навести порядок в стране, которая не может управлять собой». Необходимо возобновить дебаты относительно военной стратегии в Афганистане.