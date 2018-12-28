В Свердловской области на повестке дня снова тема переименования. Противники всего советского уже готовы собирать подписи для проведения референдума. А рядовые свердловчане удивляются: неужели в области появились лишние деньги на плебисцит и процедуры по смене названия, и просят чиновников и депутатов заняться реальными проблемами, а не сменой вывесок.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

Как Свердловская область перестала существовать

Свердловская область была создана 17 января 1934 года в результате ликвидации Уральской области, которая включала в себя территории Пермской, Тюменской, Челябинской и Екатеринбургской губерний. Уральская область существовала с 1923 года. Её центром был город Екатеринбург, в 1924 году названный Свердловском.

Однако управлять такой большой территорией было проблематично. И 17 января 1934 года Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую (с центром в Тюмени).

Свердловская область получила название по своему административному центру — городу Свердловску. Однако 4 сентября 1991 года столица региона снова стала Екатеринбургом. Встал вопрос: что делать с названием региона. Менять или оставить.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

На несоответствие названия и области её административного центра обращали внимание не только жители Среднего Урала. Летом 1995 года в программе «Час Пик» на Общественном российском телевидении выступал тогдашний глава администрации области Алексей Страхов. И один из дозвонившихся в прямой эфир телезрителей прямо спросил его: «почему область называется Свердловская, а административный центр — Екатеринбург».

24 года назад, в 1993-м, вопрос о наименовании региона на время утратил свою актуальность. Свердловская область фактически перестала существовать. Вместо неё появился новый субъект Российской Федерации — Уральская республика. Конституция республики была опубликована 30 октября 1993 года в официальной «Областной газете», а 31-го вступила в силу. На тот момент глава администрации области Эдуард Россель стал именовать себя губернатором Уральской республики.

Однако в Москве новый субъект не признали. Главные федеральные СМИ называли Уральскую республику не иначе как самопровозглашённой. Развязка наступила 9 ноября. В этот день указом президента России Бориса Ельцина областной совет народных депутатов, который и принял конституцию Уральской республики, был распущен. А 10 ноября уже другим президентским указом в отставку был отправлен и Эдуард Россель.

Николай Гурьевич Толмачёв

Мелкие переименования

К Уральской республике мы ещё вернёмся в последующих материалах. А пока — о переименованиях и об их попытках. Больше всего досталось Екатеринбургу. В 1990-х весь центр города был исписан альтернативными наименованиями. Под табличкой с обозначением улицы Якова Свердлова общественники по трафарету вывели название «Арсеньевский проспект», а улицу Карла Либкнехта «переименовали» в Вознесенский проспект. Улица 8 Марта получила альтернативное название «Покровский проспект», а под табличкой «проспект Ленина» появилась альтернатива: «Главный проспект».

В 2000-х все эти альтернативные наименования закрасили. Но кое-чего активистам добиться всё же удалось. Новые названия обрели улицы Данилы Зверева (бывшая Филиппа Голощёкина), Опалихинская (до 1998 года носила имя Ивана Каляева), Ключевская, которая ранее была названа в честь большевика Петра Ермакова. В 2009 году переименовали улицу 9 января. Ей присвоили имя Бориса Ельцина.

Переименования коснулись и метрополитена. Проектным названием станции Уральской было Свердловская. Но открыли её уже после распада СССР, в декабре 1992 года. В новых политических условиях чиновники не посчитали нужным закрепить за ней проектное название.

Смена названий затронула и соседние с Екатеринбургом города. В Верхней Пышме чиновники объединили улицы Ленина и Советская. Новому образованию присвоили статус проспекта и новое имя — Успенский. То есть проспект Смерти. Протесты граждан не помогли.

Александр Комаров ИА REGNUM Вид на здание Оперного театра и памятник Якову Свердлову.

Екатеринбург последнее переименование затронуло в мае 2016 года. Часть улицы, названной в честь большевика Николая Толмачёва, стала Царской. Представителям Русской православной церкви очень не нравилось, что возведённый на месте расстрела бывшего императора Николая Второго и его семьи Храм-на-крови прописан на улице, которая носит имя человека, причастного, по мнению некоторых исследователей, к этому расстрелу.

Примечательно, что в Царскую переименовали только участок между улицами Никонова и Первомайской, где нет жилых домов. Секрет прост: люди, которые живут на улице Толмачёва, категорически отказались иметь прописку на Царской. Зато представители РПЦ теперь относительно спокойны. Правда, поле для деятельности по переименованию у священнослужителей есть. Далеко не всем из них нравится, например, то, что один из православных храмов находится на улице Куйбышева, которая ранее называлась Сибирским проспектом. Впрочем, власти Екатеринбурга пока больше не планируют переименовывать улицы.

Новые споры о референдуме

Кстати, представители церкви в основном одобряют переименование Свердловской области. И не только они. За смену названия региона ратуют и некоторые местные оппозиционеры либерального толка, в том числе и называющие себя атеистами. Сама по себе тема переименования периодически всплывает в повестке. Летом лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил переименовать область в Уральскую. Повод — ожидающееся в 2018 году 100-летие со дня расстрела Романовых.

«К столетию мы добьемся переименования Свердловской области в Уральскую», — заверил Жириновский представителей СМИ.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

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А в ноябре вопрос о референдуме по переименованию области поднял другой депутат Госдумы, Андрей Альшевских. На своей странице в социальной сети Facebook он выразил обеспокоенность по поводу возможно низкой явки на выборах президента России. И чтобы повысить явку, он «гипотетически» предложил провести референдум по переименованию области.

«Предвидеть не надо — голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», — заявил депутат.

Отметим, местные журналисты не совсем поняли его слова и назвали бывшего коммуниста Андрея Альшевских инициатором переименования Свердловской области. Под нашумевшим депутатским постом — больше 30 комментариев. Но… лишь единицы отнеслись с пониманием к этой инициативе. Многие интернет-пользователи честно не поняли, зачем переименовывать Свердловскую область. Лишние деньги есть в бюджете, или после смены названия лучше жить станем?

«И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг…» помнили бы про свой гражданский долг депутаты…» — написал один из жителей Урала.

«Заколебали!!» — высказала своё мнение одна из местных жительниц.

Некоторые граждане, впрочем, выступили со своими идеями для референдума.

«Можно еще предложить Екатеринбург переименовать в Свердловск, думаю, явка сильнее вырастет», — заявил один из жителей столицы Среднего Урала.

Несмотря на скептическое отношение большинства граждан, тема попала в информационную повестку. И тут выяснилось, что ко дню выборов президента, 18 марта 2018 года, без помощи административного ресурса успеть очень сложно. Впереди множество регистрационных процедур, а за 40 дней после регистрации инициативной группы необходимо собрать 74 тыс. подписей.

Подключится ли административный ресурс? Отметим, ранее губернатор Евгений Куйвашев не относился всерьёз к идее переименования региона. Однако по неофициальным данным, в администрации губернатора Свердловской области обсуждают идею проведения референдума. Основанием для этого якобы стали обращения с просьбой переименовать регион.

О том, что чиновники ищут способы повысить явку, позднее заявил и сам Альшевских. По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривается референдум о переименовании региона.

При этом часть 2 статьи 13 данного областного закона о референдуме оговаривает, что между принятием Заксобранием решения о проведении референдума и самим голосованием должно пройти не менее 65, но не более 90 дней. Таким образом, чтобы успеть провести его 18 марта, Заксобрание должно объявить о нём не позднее 13 января.

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Развязка?

Отметим, с 24 ноября, когда Альшевских выступил со своим «гипотетическим предложением», для проведения референдума можно было сделать много. Однако подвижек так и нет. 19 и 20 декабря пройдёт очередное заседание областного Законодательного собрания. Именно областной парламент решает вопросы о назначении подобных референдумов. Но пока в повестке его заседания никаких вопросов о переименовании области не значится. Оно и понятно. Даже не зарегистрирована инициативная группа. А впереди ещё сбор подписей и многие другие необходимые процедуры. Плюс через две недели наступят новогодние каникулы.

Кроме того, 14 декабря председатель Заксобрания Людмила Бабушкина официально прокомментировала инициативу по переименованию Свердловской области.

«Граждане защищены федеральными и региональными законами от каких-то поспешных решений. Граждане сами принимают решение, собирая подписи и участвуя во всенародном голосовании», — заявила Бабушкина.

А 13 декабря депутат Госдумы Альшевских фактически оправдался за свою запись 24 ноября. Произошло это там же, в «Фейсбуке».

"По моей информации, готовясь к марту, чиновники кулуарно прорабатывали различные сценарии повышения явки. Например, вынести на голосование переименование региона. СМИ тему быстро подхватили. Но ради громких заголовков в инициаторы зачислили меня. Польстили, конечно, хотя даже в мыслях не было. Я всегда выступал противником смены названий улиц, городов и тем более родной области», — заявил Альшевских.

В той же записи свой пост от 24 ноября он назвал «неожиданным экспериментом».

«На этом, пожалуй, подведу итоги неожиданного эксперимента. Подавляющее большинство комментаторов в соцсетях, на радио, в различных опросах высказали свое резкое «Нет» лишним тратам. Призываю всех ответственных лиц прислушаться к гласу народа», — резюмировал депутат.

У наблюдателей после этих слов вопросов стало ещё больше. По своей ли инициативе Альшевских разместил нашумевший пост или по просьбе из определённых инстанций? И что было реальной целью этой записи? Прозондировать общественное мнение по актуальному много лет вопросу?

Как бы то ни было, можно предположить, что в марте 2018 года референдума по переименованию Свердловской области не будет. Даже если чиновники и собирались его провести, то, скорее всего, уже отказались от этой идеи, так как поднять с помощью него явку на выборах просто не получится. К инициативе провести референдум граждане отнеслись прохладно, если не холодно. Они призывают чиновников и депутатов сосредоточиться на реальных проблемах, а не маяться не нужными обществу инициативами.

Впрочем, граждане, которым не нравится историческое название Свердловской области, никуда не делись. А это значит, что нас ждут новые предложения по переименованию региона и очередные громкие заявления.

Возможно, что дело даже дойдёт до реального референдума. Но собрать на него необходимую явку вряд ли получится. И даже если на референдум придёт больше 50% свердловчан, результат голосования вряд ли устроит сторонников переименования Свердловской области. Ибо многих уральцев вполне устраивает нынешнее название. Кроме того, зачастую люди просто не связывают название региона с именем Якова Свердлова, который так не нравится отдельным оппозиционерам и представителям церкви.