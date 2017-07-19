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Жириновский предложил переименовать Свердловскую область в Уральскую

Общество

В связи со столетием расстрела царской семьи

Москва, 19 июля 2017, 10:36 — REGNUM  В 2018 году стоит переименовать Свердловскую область в Уральскую в связи со столетием расстрела царской семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В следующем году столетняя годовщина со дня расстрела царской семьи, это должно быть датой, которую мы должны отмечать. К столетию мы добьемся переименования Свердловской области в Уральскую», — заявил Жириновский.

По его словам, область сейчас носит имя Якова Свердлова и это необходимо исправить.

«Это недопустимо, это организатор убийства царской семьи», — объяснил Жириновский.

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