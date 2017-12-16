Соловецкие острова широко известны в мире благодаря своей замечательной архитектуре и памятникам монастырского природопользования, а также из-за кровавых событий XX века, оставивших здесь следы тюрем и лагерей. Но славны Соловки и своим природным достоянием, без которого архитектура утрачивает своё величие, а в человеке утрачивается человеческое, о чем напрямую сказал Д.С. Лихачёв: «Душевное здоровье на Соловках помогла мне сохранить именно природа…» (Мысли о жизни, с. 172, 2016). Соловки обладают исключительным природным наследием, не зря дважды поднимался вопрос об их всемирного значения природно-культурном статусе и многократно — об охране их природно-ландшафтного разнообразия на национальном уровне.

Модест Колеров ИА REGNUM Омут. Архангельская область

Охранный статус Соловецкого архипелага поддерживался разными, иногда временными, решениями в течение 55 последних лет, а обсуждается его необходимость почти постоянно, поскольку оптимальная форма управления для этой ценнейшей территорией пока не найдена.

Три года назад было подготовлено обоснование создания федерального заказника «Соловецкий архипелаг», но каждый год решение о нём откладывается. Готовое «Эколого-экономическое обоснование» (ЭЭО) содержит описание всех реалий архипелага — его ценностей, флоры и фауны, геологии, почв, лесов, ландшафтов, оно включает расчеты площадей, описания границ, возможного воздействия режимных ограничений на территорию, анализ потенциальных угроз (ответственный автор-исполнитель — эколог-эксперт Н.Н. Черенкова с группой лучших специалистов в своих областях). Результат этой большой исследовательской и организационной работы лежит в Министерстве природных ресурсов и экологии, но подготовленное постановление откладывается. В связи с тем, что 2017 год объявлен «Годом экологии», запоздалое решение о создании заказника включили в план мероприятий Минприроды РФ. Но и этот год заканчивается, а заказника всё нет!

Создать его могли (вернее, должны были) еще в 2014 году, так как президент В.В. Путин дал такое поручение в 2012-ом году (№Пр-1625 от 25.06.2012). Сделано оно было на основании обращения в 2009-ом году Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в адрес президента Д.А. Медведева (письмо №4923 от 10.08.2009), в котором напрямую высказана просьба о «наделении Соловецкого архипелага статусом особо охраняемой природной территории — природного заказника, финансируемого за счет средств федерального бюджета».

Михаил Нестеров. Соловки. 1917

Это поручение местные власти не афишировали, а торопились принимать совсем другие документы. Губернатором области И.А. Орловым была впервые создана в 2012 г. специальная администрация Соловецкого архипелага, которая вводила «ручное» управление всеми проектами для этой территории на основе генплана, принятого в 2011 г. В нее вошло «Агентство по развитию Соловков», введена должность заместителя главы администрации области по вопросам Соловецкого архипелага (ныне упразднены). Дополнительно «для контроля и координации действий органов исполнительной власти, местного самоуправления и всех заинтересованных структур» по реализации муниципальной долгосрочной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» была создана «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага».

В 2013 году появилась «Стратегия развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия» (одобрена распоряжением правительства Архангельской области 16.07.2013 №210-рп). Заметим, что слова «и природного наследия» включают почти во все принимаемые для Соловков документы, но содержание этих слов никак не раскрывается в планах мероприятий — это такая почти бессодержательная декларация. В том же 2013 году разработали ещё и «Программу развития инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014—2019 гг.», её утвердили постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 г. № 747 и начали реализовывать с учетом возможностей федерального софинансирования. Она стала частью федеральной целевой программы (ФЦП) «Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014—2019 годы».

Во время такой активной работы районной администрации в начале июня 2013 года на севере Большого Соловецкого острова произошёл пожар, выгорело около 60 га леса. Пожар был с трудом локализован в течение недели добровольной пожарной дружиной совместно с неравнодушными представителями монастыря, музея и лесничества. Оказалось, что даже подходящих средств пожаротушения на Соловках нет.

Группа местных экозащитников в том же злополучном 2013 году обратилась к новой соловецкой власти с письменной просьбой принять временное (хотя бы) постановление о правилах посещения мыса Белужий для защиты уникального скопления китов белух вблизи архипелага. Однако даже ответа на это предложение активисты не дождались.

Позже, после проверки работ на архипелаге Счетной палатой в 2013 году вице-премьер правительства О.Ю. Голодец сделала новое поручение №ОГ-П44прМ от 19.07.2013 о необходимости срочного решения вопроса охранного статуса архипелага, т.к. поручение президента выполнено не было.

После подготовки вышеназванного ЭЭО заказника и получения положительного заключения экологической экспертизы создание его в 2015 году отложили. Оказалось, что об этом попросил Святейший Патриарх Кирилл, который до того был инициатором создания федерального заказника. Во время подготовки документов по заказнику в Патриархии придумали новую форму охраны территорий — Религиозно-историческое место (РИМ). Её ввели по инициативе РПЦ в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Поправки в закон вступили в силу 22.01.2015 г. Только через 2,5 года после этого Минкультуры подготовило «Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к религиозно-историческим местам», где рекомендовало испытать новую форму на двух территориях — на Соловках и в Ново-Иерусалимском монастыре.

На совещании в Архангельске 21 августа 2017 года, которое проводил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а министр культуры В.Р. Мединский лишь скромно сидел рядом и что-то записывал, Патриарх сказал: «Первая тема, которая у меня вызывает озабоченность, — это разработка статуса религиозно-исторического места применительно к Соловецкому монастырю и плана управления религиозно-историческим местом… Режим религиозно-исторического места позволит обеспечить комплексную охрану духовного, культурного и природного наследия Соловков» (http://www.pravoslavie.ru/105 885.html).

Видимо, кто-то «водит за нос» Патриарха. РИМ никак не сможет обеспечить охрану природного наследия, так как в законе «Об особо охраняемых природных территориях» об этом ничего нет, а Минкультуры давно отказалось от охраны природных комплексов и даже ликвидировало соответствующие отделы в своем ведомстве. Если РИМ нужно для того, чтобы обеспечить правила поведения в монастыре, скитах и пустынях, то это совсем не комплексная охрана территории, и она может существовать одновременно с заказником. Подготовка проекта технического задания по разработке плана управления РИМ поручена Северному Арктическому федеральному университету имени М.В. Ломоносова. Теперь еще многие годы будут готовить новые концепции, планы комплексных мероприятий, согласования, экспертизы, корректировки принятых документов — в общем, начнется новый этап освоения денег и бесконечных споров. Соловки в этой возне могут и совсем сгореть в буквальном и переносном смысле, так как никакой реальной охраны здесь нет. Создание РИМ может стать новым государственным экспериментом.

Возможно, ситуация с полным отсутствием охраны Соловецкого архипелага покажется читателям неправдоподобной или неверной. Почти все приезжающие на Соловки гости (туристы, паломники, командированные, родственники и знакомые местных жителей) видят карты архипелага, где вверху написано «Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник» (СГИАПМЗ) и с удовлетворением замечают: «ну вот же, здесь заповедник, на территории установлен порядок».

Arina.pro Соловки

Liteanet Соловки

Увы, зачастую их приходится разочаровывать. Это на картах музей-заповедник — охраняемая территория. Он и создан был в 1974 году как новая форма особо охраняемой территории постановлением СМ РСФСР и ВЦСПС 12.12.1974 г. с последующим решением Архоблсовета депутатов трудящихся №69 от 13 февраля 1975. В него вошла вся территория архипелага и прилежащая 5-километровая акватория моря. Тогда администрация области и СГИАПМЗ были главными заказчиками генпланов её развития. Первый генплан территории Соловецкого архипелага был утвержден ещё в 1978 году, затем корректировка генплана и план детальной планировки посёлка были приняты в 1990-м. На территории Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника было предусмотрено четыре зоны по степени охраны: строгой заповедности, рекреационная, хозяйственная, зона охраняемой морской акватории. Для каждой из зон разработали свой режим. Теперь эта огромная проделанная работа просто забыта.

Одновременно СГИАПМЗ с 1980-х годов разрабатывал примерно то же, что теперь поручили Арктическому университету, то есть нормативно-правовые акты для обеспечения комплексной охраны наследия. Но Минкультуры категорически отказывалось от возложения природоохранных функций на подведомственные ему учреждения, не хотело решать задачи охраны территорий, где природные ландшафты находятся в комплексе с памятниками, не согласовывало принятие соответствующих законов Государственной думой. Теперь в России комплексные природно-культурные территории охраняются в основном в национальных парках, подведомственных Минприроды, на основании №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

По воле Минкультуры с ноября 2005 года существенно изменили Устав СГИАПМЗ, а именно: 1) В состав зоны ответственности музея-заповедника перестала входить территория всего архипелага, в том числе его природный ландшафт и окружающая морская акватория, исключена ответственность учреждения за сохранность природной среды; 2) Исчезло понятие об охранных функциональных зонах. Минкультуры при этом нигде не заявило, что больше не собирается охранять архипелаг. Созданный правительством РСФСР музей-заповедник изменил свой профиль, но не изменил название.

Напомним, что в этот же 2005 год муниципальный район «Соловецкий» прекратил существование. Вместо него возникло муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», которое включили в Приморский муниципальный район. Органы власти на Соловках утратили множество полномочий. Это стало большой потерей не только для местных жителей и организаций, но и для охраны природы архипелага. Столь необходимые для обособленной территории районные природоохранные органы здесь были ликвидированы.

Общая площадь суши Соловецкого архипелага составляет 29 610 га, в том числе поселок занимает 306 га, с 60-х годов до 2004 года он занимал всего 297 га (1% территории), 28 313 га (около 96%) — земли лесного фонда, 991 га — земли запаса, которые фактически являются лесными. Земли скитов и пустыней, усадеб, сезонных поселений, пашен, сенокосов и дорог составляют 2,5% суши.

16.11.2015-го года была представлена на публичные слушания корректировка генплана МО «Сельское поселение Соловецкое», в котором площадь поселка решили увеличить в 5,57 раз — до 1701,4 га. За неделю до начала слушаний в 2015 году, в администрацию Соловков поступило 9 отрицательных отзывов специалистов об этом генплане и ни одного положительного. На собрании жителей эти отзывы не зачитали, за исключением выдержек из самого короткого. Несмотря на это, 73 человека проголосовали против и 9 воздержались из 181 присутствовавших, «за» голосовали в основном насельники монастыря и представители администрации.

7 ноября 2017 года предполагалось принять уже третью корректировку генплана (объявление о слушаниях было размещено на сайте Приморского района), при этом площади вывода земель из лесного фонда в плане мало изменились. Состоялись ли эти слушания — узнать на Соловках не удалось, в газетах ничего не объявлялось, в изданиях местной и районной администрации сведений нет. Однако изменения в Генплан в ноябре с.г. были внесены. Например, площадь изъятия земель лесного фонда сократили до 1504,46 га решением очередной 33-й сессии Собрания депутатов Приморского района №407 от 15.11.2017 года, но ссылок на общественные слушания там нет. Оказалось, что площадь изъятия земель лесного фонда сократили за счет территории, занятой современной свалкой, так как в этой и примыкающей к ней 500-метровой зоне запрещено строительство, по принципу: «свалку нам не надо, а чистый лес возьмём».

Главное и самое вредоносное в этом плане остаётся — посёлок Соловецкий будет состоять не из одного, как сейчас, а из 16(!) участков, разбросанных на площади трех островов, 17-й участок будет вторым посёлком — это Савватиево. Если в 80-е годы на карту Соловков были нанесены охранные и заповедные зоны, то теперь вместо них нанесены некие участки рваного поселка. Попробуем разобраться, нужны ли эти варварские «выкусывания» из единого природно-ландшафтного комплекса Соловецкого архипелага.

В поселке проживали в 1950—1980-е годы 1,4—1,8 тыс. постоянных жителей, а сейчас — около 1 тыс. В монастыре после окончания сезона навигации остаются 20—30 человек, всего в монастыре, с учетом всех скитов и пустыней, насчитывают 70—90 монахов и послушников. За сезон посещают Соловки около 20 тыс. туристов и порядка 10 тыс. паломников. Генплан планирует сокращение населения к 2023—2035 годам до 800 человек, но при этом (!) — увеличение площади поселка почти в 5 раз. В общей сложности сейчас на всех удалённых от центрального посёлка участках живут летом около десяти-пятнадцати монахов и послушников. Не стоит забывать, что все эти и другие участки использовались не только при монастыре, но и во время лагеря 1930-х годов (СЛОН), большинство связаны с трагической историей архипелага, бывший скит Савватиево служил учебной базой «Школы юнг» во время Великой Отечественной войны.

Развитие деятельности Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря по генплану предусматривается в местах, где находились пустыни, скиты, промысловые участки, рыболовные и зверобойные тони исторического монастыря, существовавшего до 1920 года. Там трудились или молились единичные монахи и послушники, иногда — трудники (т.е. волонтеры) — по 2—10 человек, притом только летом. Паломники дореволюционного монастыря попадали туда очень редко, скиты показывали иногда почетным гостям, а в пустыни никто посторонний не ходил. Это были места уединения и экстенсивного монастырского природопользования на небольших окультуренных участках в 3—15 соток в окружении адаптированной к минимальному присутствию человека естественной природы — именно в её уединение и стремились монашествующие, именно она и давала необходимые для жизнеобеспечения ресурсы и душевное спокойствие, как говорили: «монахи уходили на безмолвие». Генпланом эти бывшие окультуренные участки предложено «возрождать» на площадях от 7 до 80 га каждый (!), прирезая лесные пространства, которые в десятки раз больше исторических площадей.

Yuliasold Соловки

«Возрождение» тони или скита, согласно материалам генплана, фактическим заказчиком которого является монастырь, предусматривает не только исторически сложившиеся формы деятельности. На каждом новом участке расширяемого посёлка предусмотрено (выписываем из плана): строительство храма, часовни, келейного корпуса; строительство отшельнических келий, ведение садово-огородного хозяйства; строительство вспомогательных объектов пустыни (гараж, ангар для хранения катеров и лодок, склады для хранения инвентаря, расходных материалов); строительство объектов паломнической инфраструктуры — жилых корпусов [т.е. гостиниц — пояснение Т.Ф.] с учетом временного размещения паломников, домика для смотрителя; строительство или реконструкция морского причала; оборудование мест для стоянки транспорта и отдыха паломников; а также — благоустройство территории участка: установка на границах участка часовен и поклонных крестов, оборудование пеших троп на всей территории участка; строительство отшельнических келий; установка ограждения территории участка.

Как видим, сюда входят не только исторические виды деятельности. Есть ли необходимость лишать острова более тысячи га леса? Ответ находим в том же документе и в регламенте Соловецкого лесничества. В соответствии с ними, а также Лесным кодексом и №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» предусматривается «развитие использования лесов для осуществления религиозной деятельности» на лесных участках. Например, на острове Анзер успешно восстанавливаются самые крупные скиты Соловецкого монастыря, находящиеся в лесной зоне, без всякого изменения категории земель. Режим их использования обеспечивает восстановление и развитие церковной инфраструктуры, а также условия духовного просвещения верующих. Для чего же превращать леса высшей категории и степени защиты в поселок? В отличие от ныне действующей государственной формы собственности на землю возможна будет их продажа, т.к. земли населённых пунктов могут находиться в разных формах собственности. Думаем, что и занять их сможет не только монастырь.

В процессе подготовки Эколого-экономического обоснования федерального заказника «Соловецкий архипелаг» монастырь подал заявление на отвод земель указанных 17 участков в пользование для религиозной деятельности и попросил вывести их из состава планируемого заказника. Проектировщикам пришлось пересчитывать все площади заказника и изменять его границы для выполнения этого пожелания. Уже более двух лет эти территории находятся в пользовании монастыря, он может заниматься восстановлением там монашеской жизни, вводить режим Религиозно-исторического места. Однако руководство РПЦ стало препятствовать созданию заказника введением условия — создать сначала РИМ, а потом посмотреть, нужен ли будет заказник.

Отметим, что центральный ансамбль монастыря в пос. Соловецкий может принять сотни насельников, но их там даже летом бывает много меньше. Нет такой реальности, чтобы монашеская жизнь «возродилась» на всех 17 огромных участках. На такой площади в России размещаются небольшие города с населением 5—6 тысяч человек. Разве ожидается такой «десант» желающих пострижения в монахи, или по мановению чьего-то указующего перста монашеская жизнь придет на запрошенные площади земель?

На территории Соловецкого архипелага имеются примеры активного исторического природопользования, которые представляют большое научное и практическое значение. В первую очередь это крупнейшие озерно-канальные системы, дамбы, мелиоративные сети, луга, гидротехнические сооружения, строительство которых привело к формированию полезных для человека природных изменений на части островов и которые являются примером рационального использования ограниченных природных ресурсов. Однако восстановление этих систем в генплане даже не обсуждается — может потому, что к вопросам передела собственности они не имеют отношения?

Трудно в рамках статьи описать природную ценность Соловецкого архипелага. Природа островов поражала людей с самой глубокой древности. Ведь недаром еще несколько тысячелетий назад люди на утлых суденышках, рискуя жизнью, приходили сюда по морю с насиженных мест материка, чтобы жить или трудиться все лето в окружении морских волн, камней, богатых лесов, озер, болот, приморских лугов. Для многих современников, посетивших Соловки, эти острова — самое яркое впечатление, запомнившееся им на всю жизнь. Природа — совершенно неоспоримая и феноменальная ценность Соловков.

Природные комплексы архипелага имеют относительно молодой геологический возраст, за 9 тысячелетий здесь сформировался богатый растительный и животный мир. Соловецкий архипелаг на 70% покрыт лесами, перемежаемыми многочисленными озерами и болотами. Здесь, на широте северной тайги, находящейся на границе с лесотундрой, сформировалось большое разнообразие экосистем. Вокруг небольших поселений бывшего монастыря сохранились наиболее ценные в научном и эстетическом значении природные комплексы, в том числе — малонарушенные старовозрастные леса (средний возраст — до 200—400 лет). Именно для них характерно наиболее высокое биологическое разнообразие, гнездование крупных хищных и других редких птиц. Ближе к морским берегам такие леса сменяются живописным березовым криволесьем и открытыми ландшафтами с ковром плотной разноцветной растительности.

Список птиц, встреченных на архипелаге, составляет 235 видов, что значительно больше, чем на других островах наших северных морей, притом более сотни из них относятся к редким, охраняемым в России и Архангельской области, либо к уязвимым видам. Список растений превышает 550 видов, что также не характерно для других островов российского Севера. Соловки входят в список ключевых орнитологических территорий России, они находятся на пути пролета птиц, гнездящихся в тундре — здесь они останавливаются для передышки на богатых кормовых угодьях. Острова Большая и Малая Муксалма отнесены к ценным болотам России.

Можно только в страшном сне представить, что эти уникальные природные пространства пересекут многочисленные дороги к гостиницам, а острова будут встречать корабли не сказочным монастырем, появляющимся из морских пучин, а коробками новых жилых зданий. Тихие скиты и пустыни придется снабдить электрогенераторами, антеннами, в море потекут новые сбросы. Начнется бесконечное проектирование локальных сооружений по утилизации отходов, составление планов и концепций. Сомнительно, что в этом заинтересованы паломники святых мест. Очевидно, что генплан архипелага — чисто коммерческий проект.

Почему мы так уверенно пессимистичны? — Потому что на наших глазах посёлок Соловецкий и окружающий лес уже превратились в сплошную стройку, потому что вместо решения проблем возникают новые, потому что нынешняя «реставрация» принципиально не отличается от бетонных новоделов, а «реставрация» интерьеров монастырских корпусов представляет собой обычный евроремонт, потому что индивидуальное и характерное здесь заменяется шаблонами. Потому что глиссирующие катера с оглушительным ревом носятся между островов во время гнездования птиц, сгоняя их с гнезд, а яйца и птенцов в это время уничтожают хищники; потому что в местах гнездовых колоний высаживаются группы туристов, и там устраиваются пикники; потому что катера врезаются в скопления китов белух, когда у них рождаются детеныши; потому что расширяется браконьерская охота, вездеходы бороздят не только слабый грунт лесных дорог, но ездят даже по болотам и «тундре». Соловки утрачивают свою выдающуюся универсальную ценность, зафиксированную в документах ЮНЕСКО.

Только в случае создания здесь заказника или иной категории ООПТ, лучшей из которых является национальный парк, появится возможность организации экологического туризма и развития паломничества, предусматривающих максимальную сохранность посещаемых территорий при обязательном их контроле. Туристы, которым довелось пройти именно по природным маршрутам, говорят, что лишь тогда им открылись настоящие Соловки!

Соловки — национальная святыня, а не личная игрушка кого бы то ни было, включая и первых лиц страны. Их присвоение, раздирание по кусочкам — позор государству. Возвращение имущества монастырю было бы справедливым, если бы это был тот же самый монастырь и это была бы та же страна. Но монастырь уже другой, новый; имущество тоже другое, а история добавила свои «слои» к Соловецкому наследию за прошедшие 100 лет. Для многих жителей Соловки — это их родина, где они знают каждый камень, каждое дерево, где они росли и учились в школе; это место, где покоятся их предки и близкие люди, место их творчества, тяжелых будней, радости и общения, неповторимых закатов и шума моря, где всегда можно пойти в лес, подумать в тишине, собрать ягод и грибов, вернуться в свой дом. На Соловки приезжают родные погибших узников лагеря, здесь земля полита их кровью и потом. Было бы понятным создание на Соловках мемориала жертвам одного из первых и главных лагерей.

Соловки принадлежат народам Российской Федерации, являются особо ценным объектом культурного наследия России и объектом Всемирного наследия, они должны служить примером грамотного управления, а не разбазаривания многомиллиардных средств и щедрых раздач общенародного достояния. Нельзя допустить, чтобы история создания заказника стала новой трагической страницей в жизни Соловков.

Список участков, переводимых в земли населённых пунктов:

1. Овсянка (была рыболовная тоня на севере острова);

2. Трещанский амбар и окрестности (остались руины на севере-западе Сосновой губы, куда нет даже дороги);

3. Новая Сосновка (была пустынь, есть остатки фундаментов, деревянного дома, рядом сохранилась морская каменная дамба);

4. Старая Сосновка (использовалась для хозяйства до середины 17 века, потом стала пустынью);

5. Реболда (частично сохранились деревянные постройки и причал);

6. Филимоновская Тоня (построек не сохранилось, остался каменный водоперепуск, остатки фундаментов, подпорных стенок дороги и террас — служила для хозяйственных нужд, ловли рыбы);

7. Варваринская часовня XIX в. (осталось только основание);

8. Филипповские садки (2 фундамента рядом с заливом и дамбами морского залива на границе современного поселка);

9. Основание Печерской часовни и окрестности (видимых конструкций нет);

10. Свято-Вознесенский скит на Секирной горе (сохранился);

11. Исаакиевский скит (используется монастырем, есть остатки хозпостроек, 2 амбара и фундамент сгоревшего в 2007 году деревянного двухэтажного дома постройки 1834 года);

12. Филиппова пустынь (сохранился одноэтажный келейный корпус, фундамент церкви Божией матери «Живоносный источник», в 30-е годы XX века здесь был Биосад Соловецкого общества краеведения Соловецкого лагеря особого назначения, здесь жил и работал отец Павел Флоренский);

13. Берёзовая тоня (ветхие деревянные постройки, остатки фундаментов, причала).

14. Скит (пустынь) Андрея Первозванного на острове Большом Заяцком (западный участок с отреставрированной церковью, каменной гаванью 16 века);

15. Сезонный поселок заготовителей водорослей на о. Малая Муксалма (была звероловная тоня, сейчас — участок заготовки водорослей АОВК, ветхие деревянные постройки);

16. Остров Большая Муксалма (Свято-Сергиевский скит, сохранился кирпичный корпус, фундамент церкви во имя Пр. Сергия Радонежского, 1872 г., восстанавливается с 2010 г.;

17. Скит Савватиево (восстановлена церковь во имя Иконы Смоленской Божией Матери 19 века, начато восстановление кирпичного келейного корпуса, рядом со скитом сохранились остатки землянок соловецких юнг — постройки 1942 года).