Соловки могут утратить свою исключительную ценность для России!

п. Соловецкое, Архангельская область, , 14:24 — REGNUM Почти два года тому назад, 16 ноября 2015 г., на Соловках были объявлены публичные слушания по тому самому вопросу, по которому они снова объявлены на 7 ноября 2017 г. (знаменательная, однако, дата!) — только теперь это названо корректировкой Генплана МО «Сельское поселение Соловецкое». Тогда документ был одобрен, а 1 декабря 2015 г. утверждён решением Муниципального совета МО «Сельское поселение Соловецкое». Ознакомившись с размещёнными в сети Интернет по указанному адресу материалами, можно убедиться, что они практически дублируют ранее опубликованные материалы, разве что поселок Соловецкий ещё более прирастает землями, и по каждому поселковому кластеру представлены проекты намечаемых землеотводов. Курс на тотальную приватизацию наиболее ценных участков земель Соловецкого архипелага нисколько не изменился. Избранный для того метод весьма изящен — изменение категории земель, а именно перевод земель лесного фонда и земель запаса, которые в соответствии с действующим законодательством изъяты из оборота и априори являются государственными, в земли населённых пунктов, площадь которых должна увеличиться с 306 га до более 1701 га (в проекте 2015 г. было 1675 га) — более чем в пять раз. Видимо, за два прошедших года областные структуры получили все необходимые ведомственные согласования, включая и Министерство культуры РФ, чтобы продолжить вожделенную реализацию задуманного. А стрелочниками назначены муниципальные советы и участники публичных слушаний, которые якобы решают судьбу Соловков, что само по себе полный нонсенс.

Оценка Генерального плана МО «Сельское поселение Соловецкое», сделанная нами два года назад, может быть дословно воспроизведена и сегодня. Можно только повторить, что представленные материалы относятся к разряду документов, напрямую угрожающих утрате Соловками их исключительной историко-культурной и природной ценности, а также совершенно бессмысленных для разрешения накопившихся социально-экономических проблем. Эта ситуация в чём-то аналогична наблюдаемому высокозатратныму строительству музейного комплекса в непосредственной близости Соловецкого монастыря, уродующему Соловецкий ландшафт, но упорно-настырно продвигаемому руководством Минкультуры РФ не столько для обеспечения музейной деятельности, сколько для введения в оборот коммерчески прибыльных квадратных метров площадей и освоению бюджетных денег новостройками (что гораздо привлекательнее реставрации и приспособления уже имеющихся на Соловках помещений).

Можно в очередной раз повторить, что духовно-нравственный, историко-культурный, мемориальный, экологический потенциалы территории Соловецкого архипелага, Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, Соловецкого музея-заповедника представляют собой уникальное явление мирового уровня, что подтверждено статусом объекта всемирного наследия и статусом особо ценного объекта культурного наследия народов России и требует особых подходов при разработке документов территориального планирования, в частности — генеральных планов. Соловки — достояние народов России и всего мира, а не администраций Архангельской области и МО «Сельское поселение Соловецкое». Генеральный план — средство грамотного территориального управления в правовом государстве, а не инструмент по освоению бюджетных и внебюджетных финансовых источников в коррумпированных сообществах.

На стр.3 Положения о территориальном планировании Соловецкого поселения в составе материалов Генплана сказано, что некие качественные параметры определяют рациональную организацию его территории, а именно параметры, «связанные в первую очередь с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории». И далее читаем, что рациональная организация территории направлена «на повышение инвестиционной привлекательности поселения, развитие экономического потенциала, повышение качества жизни населения, развитие всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности». Из чего следует, что императивы, диктуемые ценностями наследия, в этих документах отсутствуют. Зато в них присутствует нацеленность на освоение новых земельных ресурсов архипелага, на экспоненциальное пространственное развитие при игнорировании чрезвычайной хрупкости соловецкой природы и природно-хозяйственных систем.

Основная интенция документа — это перевод значительного количества земель из земель лесного фонда и земель запаса в земли поселений. Но что же такое случилось на Соловках? Наблюдается экспоненциальный рост желающих принять постриг или служить обители? Или местные жители так размножились? Или водорослевый комбинат решил наверстать упущенное за счёт трудовых ресурсов ближнего зарубежья? Нет, ничего подобного никто не примечал. Зато многие свидетельствуют, что сегодняшние Соловки стали похожи на огромную стройплощадку. В соответствии с самой этимологией категории «земли населённых пунктов» и действующими правовыми актами, в первую очередь — Градостроительным и Земельным кодексами, земли поселений предназначены для их градостроительного освоения — «застройки и развития населённых пунктов» (п.1 ст. 83 ЗК), создания новых объектов недвижимости, инфраструктуры, сферы обслуживания, включая предприятия торговли и индустрию развлечений и пр. Перевод земель в данную категорию будет означать не только снятие режимных ограничений, но свободный оборот земель, возможность сделок, которые на землях лесного фонда не могут иметь места. Установленные территории памятников и их охранные зоны (полный комплект зон охраны не способствует оной) — мизер на фоне планируемых земельных манипуляций. В нынешних российских реалиях эта стратегия приведёт к растаскиванию архипелага на клочки собственности ограниченным кругом коррумпированных лиц. Откуда такая тяга к пространственному освоению именно Соловков? Да именно из-за наследия, которое имеет всемирную ценность и которое в документах обсуждаемого Генерального плана совершенно игнорируется, именно из-за стремления капитализировать исторически ценные участки и использовать соловецкие бренды для разворачивания новых проектов под благовидными предлогами охраны наследия, просвещения, паломничества и пр.

Материалы генплана не содержали и теперь не содержат никакой программы, видения, образа будущего развития изымаемых земель. Общие слова — «для религиозной деятельности» или «уставной деятельности монастыря» — не свидетельствуют ни о чём. Более того, количество монашествующих возрастает явно не в той пропорции и не в тех объёмах, под которые генплан требует более тысячи гектаров земли. Нет сомнения, что под реальные программы и проекты при реальном возрастании числа насельников и желающих связать свою жизнь с монастырём — никто не стал бы препятствовать возвращению исторических монастырских угодий в монастырское управление (если, конечно, это не ведёт к уничтожению исторического, культурного и природного наследия архипелага). И для этого не требуется изменения категории земель, пример чему — остров Анзер, где восстанавливаются два скита, создаётся обслуживающая их инфраструктура, и всё это происходит на землях лесного фонда, поскольку законодательство допускает выделение лесных земель для религиозной деятельности и ведения сельского хозяйства. Основатели обители, равно как и основатели анзерских скитов, стремились в лесную глушь, что понятно для всякого инока, и вряд ли они приветствовали бы революционный галоп наступающей на них урбанизации. Развитие сакральных функций территории без ущерба уникальным памятникам и мемориям прошлого возможно, но эволюционное, постепенное, а не волею самодержавной гордыни вне всякой очевидной необходимости.

То же можно сказать и об увеличении собственно поселковых земель в 2 раза, с 306 до более 600 га (по проекту 2015 г. — 583 га) за счет лесного фонда. На законных 306 га посёлка уже имеются бросовые, испорченные недобросовестными пользователями земли, которые следует привести в порядок и приспособить для нужд посёлка. Вместо этого очевидного решения посёлку планируется предоставить для нового частного коттеджного строительства новые земли из гослесфонда. Хочется предостеречь соловчан, которые загубят себя сами, увлекшись своекорыстными интересами — за их спиной, вероятно, уже выстроились в очередь те, кто огородит пятиметровыми заборами свои пятиэтажные дворцы. Если на Соловках действительно есть 30 многодетных семей, требующих расселения, то для этого не нужно 300 га леса, а нужно построить один многоквартирный двухэтажный дом, найдя для него место в реальных границах поселка.

Патриархия, инициировавшая процедуры изменения категории земель и воспрепятствовавшая созданию природного заказника, глубоко ошибается, полагая, вероятно, получить в собственность обширные земельные угодья вокруг скитов, пустыней и бывших хозяйственных монастырских центров. Вместо духовного уединения в лесной глуши монашествующие получат расцвет оголтелого коммерческого туристского освоения плюс владельческие претензии новых «православных» олигархов и коррупционеров. Кроме того, обладатели административного и бюджетного ресурсов, ровно как и духовные лица, не застрахованы от частнособственнических интересов, которые уже очевидно просматриваются и приведут к новым искушениям, к интенсивному капитальному строительству на наиболее ценных участках архипелага, капитальному огораживанию земельных участков, что по аналогии можно проследить в других регионах нашей необъятной Родины, строительству автомагистралей вместо живописных монастырских дорог, рассчитанных на другие скорости перемещения и восприятия пространства и, вне сомнения, к росту социальной напряженности и конфликтам на архипелаге. Интересующие Патриархию земли следовало бы перевести в земли историко-культурного назначения в составе категории земель особо охраняемых территорий — вот это бы более соответствовало духовному наполнению «уставной деятельности монастыря».

Стратегически порочные решения, кем бы они не принимались, инициировались и поддерживались, получат нелицеприятную общественную оценку, как они того заслуживают. Однако основные ценности архипелага будут искалечены, как ныне искалечена территория поселка строительством нового музейного комплекса и другими новостройками — огромные бюджетные средства потрачены на уродование исторически ценной территории вопреки мнению международных и отечественных экспертов и благодаря разрушительной для соловецкого наследия деятельности Министерства культуры РФ. Одно хорошее дело на 99 провалов, фейков и показух — слишком дорогая цена для общества. Консолидированным решением властных вертикалей «джин выпускается из бутылки» под заклинания, что нельзя остановить ход истории, что развитие неизбежно, что людям требуется комфорт по 29 м кв./чел., что надо двигаться вперёд! Только вот заклинатели, видимо, заблудились, где именно это «вперёд», а где прямо противоположная дислокация — не скажу, какая.

М.Е. Кулешова, к.г.н., член НМС Минкультуры РФ. 31 октября 2017 г.