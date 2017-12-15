Назначение в Ульяновской области на пост сити-менеджера самого крупного района Ульяновска сына губернатора Сергея Морозова вызвало резкую критику со стороны политических сил и общественности не только в самом регионе, но и в близлежащих субъектах. Оппоненты говорят о кадровом кризисе, но при этом отмечают, что регионы взяли на вооружение федеральный «опыт», где власть «передаётся», и Ульяновская область — «не первая и не последняя».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «Аз есмь царь!»

В связи с назначением официальные комментарии последовали от главы Ульяновска Сергея Панчина и пресс-секретаря губернатора Тимофея Гончарука — но не на официальных сайтах, а в местной прессе.

«Как руководитель, считаю, что Михаил победил заслуженно. Он более трёх лет работал в команде администрации Засвияжья, курировал вопросы ЖКХ, он знает все проблемные точки и уверен, сможет поднять этот промышленный район Ульяновска на высокий уровень. Работая с ним, убедился в его ответственности — ежедневно, в том числе и в выходные, с 6 утра и до позднего вечера Михаил был на работе. У него отличные задатки и главное — четкое желание: работать. Считаю, что команда города приобретает серьезного руководителя, — прокомментировал назначение Сергей Панчин порталу «Улправда».

Гончарук считает, что если бы губернатор хотел обеспечить сыну «хлебное место», то он мог бы его назначить «куда-нибудь в бизнес-структуру», потому что «сын губернатора уже имел опыт работы в структурах власти, и уж он-то точно знает, какая там степень ответственности». Его слова приводит портал «Замполит».

Из политических партий с жёсткой критикой выступило ульяновское отделение КПРФ, опубликовав заявление бюро. В нём, в частности, отмечается, что «подобные назначения свидетельствуют о полном игнорировании губернатором Ульяновской области принципов государственной деловой этики, необходимости ухода от любых проявлений конфликта интересов».

«Фактическая передача власти по наследству […] стала возможна вследствие длительного нахождения у власти самого губернатора», — полагают в отделении компартии.

Kremlin.ru Сергей Морозов

Оппоненты считают, что назначение сына губернатора «на одну из важнейших муниципальных должностей региона свидетельствует о полном кризисе кадровой политики в регионе». И призывают «руководство страны вмешаться в ситуацию».

Население Ульяновска отреагировало эмоционально и иронично, комментарии появились в соцсетях, на форумах и различных новостных порталах. Высказываются предположения, что «Сергей Иванович смену себе готовит», потому что «у него кадры кончились, и одна надежда на семью, благо она большая». Звучат и более радикальные мнения, что «от простого народа уже ничего не зависит, кроме вил в руках». Другие считают, что для жителей района — это «большой плюс», так как «отец в ответе за сына» и «порядок наведут».

На данное назначение отреагировали и в соседней Чувашии, которая уже не раз оказывалась в эпицентре кадровых скандалов. К примеру, последним скандальным назначением стало утверждение на должность детского омбудсмена Чувашии Елены Сапаркиной — племянницы супруги главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов констатирует, что в России практика «продвижения детей во власть не нова», у всех на слуху примеры назначения на руководящие посты детей федеральных высокопоставленных чиновников.

«Так что не только дети губернаторов идут во власть — это продолжение федерального тренда, если можно так выразиться, пример взят с них. Сейчас отцы — это власть, а потом она может перейти к детям. Грубо говоря, можно в целом говорить о потенциальных престолонаследных чиновниках. Так что Морозов — не первый, кто начинает обкатывать своих отпрысков на должностях. Как известно, сейчас за границу детям чиновников путь заказан, а на родине им остаётся либо «мажорить», либо их будут направлять, наставлять на путь истинный. Морозов сейчас проверяет, как далеко ему позволит зайти федеральный центр. И из губернаторского корпуса он вряд ли будет последним, кто кадры будет замещать своими детьми», — считает Владислав Солдатов.

Василий Перов. Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860

Напомним, назначение Михаила Морозова вызвало неодобрительную реакцию значительной части общественности и экспертного сообщества не только в области, но и России в целом. Политолог Дмитрий Михайличенко констатирует, что это «не добавит популярности губернатору», считая «это ярким образчиком антипиара». По его мнению, «оптимальным путем развития карьерной траектории его сына был бы переезд в другой регион или в федеральный центр». Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков полагает, что для Морозова-младшего, возможно, это промежуточный этап перед переходом на какую-то другую публичную должность.

«Менее вероятно, что в Засвияжском районе будет реализовываться какой-то большой проект, так что во главе его администрации нужно было поставить только человека, которому губернатор может полностью доверять. Не исключено, что дело в предстоящих в сентябре 2018 года выборах в заксобрание региона, и Михаил Морозов в таком случае может принять в них участие», — полагает Нейжмаков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Засвияжского района Ульяновска победителем стал Михаил Морозов, который обошёл в нём начальника контрольно-ревизионного управления администрации Ульяновска Алексея Егорова и предпринимателя Эсхата Кафизова. Кандидатуру Морозова утвердили депутаты городской думы. Прошлого главу района уволили после соответствующих рекомендаций губернатора, и с августа 2017 года кресло пустовало. Официально он ушёл по собственному желаю в связи с выходом на пенсию. Но наблюдатели обращали внимание на то, что отставка произошла после того, как Морозов посетил район с инспекционной поездкой. На своей странице в соцсети губернатор оставил гневные комментарии, в которых он поделился ощущением, что «ответственные за эту работу чиновники не хотят слушать людей и ходят с закрытыми глазами», и «ни намека на заинтересованность в реальном улучшении дел своих жителей».

Отметим, в Засвияжском районе проживает больше всего граждан в сравнении с другими территориями Ульяновска — порядка 225 тыс. человек.

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Между тем прошедший отбор и утвержденный депутатами Михаил Морозов в администрации этого района не новичок. С 2016 по май 2017 года он работал первым заместителем районного главы. После чего перешёл на пост замдиректора. В этой должности он проработал до мая 2017 года, а затем перешел на пост заместителя директора в МУП «УльГЭС».