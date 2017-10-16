В Челябинске решена судьба имущества, которое ранее принадлежало муниципальному унитарному предприятию «Челябинский автобусный транспорт». По итогам торгов новая фирма — ООО «Общественный городской транспорт» — приобрела у перевозчика-банкрота ремонтную и заправочную станции, административное здание и весь подвижной состав — более 200 уже довольно старых автобусов.

В автобусе

Эту великую новость на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления транспорта Роман Болотов. Сумма сделки составила 350 млн рублей. 80 млн уже передано МУПу-банкроту, остальные 270 млн перечислят позднее.

Долги и банкротство

«Челябавтотранс» был создан 23 сентября 2010 года. Его учредителем является городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Предприятие обслуживало муниципальные автобусные маршруты. В ходе своей работы организация сталкивалась с различными проблемами, в том числе и финансового характера. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года по 14 маршрутам автобусы просто не вышли на линию. Причиной стало израсходование лимитов на топливо.

Новость о приостановке работы автобусов вызвала широкий резонанс и нашла соответствующую реакцию в администрации города. Представители мэрии пообещали уволить тогдашнего директора МУПа, если к обеду автобусы не выйдут на линию. Расследовать данный случай поручил и губернатор Борис Дубровский.

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Chelyabinsk74 Челябинский автобус

Тогда руководство города расценило произошедшее как саботаж. Впрочем, в управлении транспорта администрации города эту позицию не разделили, выразили готовность помочь в переговорах с поставщиками топлива. Переговоры, надо сказать, были непростые. Сказывались долги МУПа за топливо — порядка 10 млн рублей. Однако в тот же день движение муниципальных автобусов возобновили.

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Стать банкротом МУП мог уже в 2013 году. С исками в арбитражный суд обратилось несколько фирм. Поводом для требований стали долги. Но тогда коммерсантам не удалось добиться банкротства предприятия.

К осени 2016 года ситуация обострилась. Долги достигали 300 млн рублей. 8 ноября 2016 года «Челябавтотранс» был признан банкротом. Соответствующее решение вынес областной арбитражный суд. А 18 ноября того же года арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании постановил изъять у МУПа 33 автобуса.

В связи с банкротством встал вопрос о судьбе работников и имущества предприятия. Речь шла о 800 сотрудниках. В январе 2017 года было создано ООО «Общественный городской транспорт», учредителями которого стали два МУПа: «Служба организации движения» и «Служба благоустройства». Туда и перевели сотрудников «Челябавтотранса». Что касается имущества, в том числе и автобусов, то оно оставалось у предприятия-банкрота. Новый городской перевозчик его арендовал.

Купля-продажа

Надо сказать, что судьба имущества МУПа-банкрота не устроила прокуратуру. Прокурор области Александр Кондратьев даже обратился в арбитражный суд. Ответчиками являются «Челябинский автобусный транспорт» и «Общественный городской транспорт». Прокурор требует признать недействительной заключённую между старым перевозчиком мэрии и новым сделку.

Как следует из определения суда, речь идёт об имуществе, которое было передано ООО «Общественный городской транспорт». Прокурор требует вернуть его в «Челябавтотранс». Что это за имущество, в прокуратуре не уточняют. Возможно, речь идёт о тех самых автобусах и об объектах, необходимых для работы автотранспортного предприятия.

Chelyabinsk74 Челябинский автобус

Заседание суда по иску прокуратуры назначено на 21 декабря. Но вполне вероятно, что требования прокурора к тому времени уже не будут актуальными. В октябре стало известно о том, что имущество «Челябавтотранса» будет выставлено на торги. Мэр Евгений Тефтелев заявлял о том, что городские власти намерены его выкупить. Уже тогда стоимость всего имущества оценивалась примерно в 350 млн рублей.

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Перечень этого имущества довольно внушительный. Это и несколько стоянок, и бензоколонки, и теплотрасса, и канализация. Несколько подъёмников, несколько станков, и ещё много всего. Но главное — подвижной состав.

Сделка состоялась в декабре. У банкрота было выкуплено более 200 автобусов. В качестве покупателя выступило ООО «Общественный городской транспорт». Примечательно, что для этого под гарантии мэрии оно взяло кредит в одном из банков.

Но это ещё не всё. Как заявил Болотов изданию «Челябинский обзор», в первом квартале 2018 года мэрия намерена выкупить имущество, которое приобрело ООО «ОГТ». Эта мера позволит фирме расплатиться по кредиту. При этом учреждённый двумя МУПами частник будет пользоваться всем имуществом на праве оперативного управления.

Чиновники заявляют о том, что теперь муниципальные автобусные перевозки будут осуществляться стабильно. А на форумах и в соцсетях горожане подозревают подвох. Иск прокуратуры, по которому слушания намечены на 21 декабря, возможно, уже не актуален. Но есть ли вероятность того, что у надзорного ведомства не возникнут претензии к сделке по выкупу имущества «Челябавтотранса»? Ответ на этот вопрос появится уже в ближайшее время.