Муниципальный транспорт Челябинска продадут на аукционе

Челябинск, , 13:37 — REGNUM Имущество муниципального унитарного предприятия «Челябинское автопредприятие» будет выставлено на торги. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, власти города намерены выкупить продаваемое имущество. Затем его переведут в ведение ООО «Общественный городской транспорт», которое было создано после банкротства МУП «ЧАТ».

Предполагаемая сумма сделки составляет порядка 350 млн рублей. За эти деньги власти планируют выкупить более 100 автобусов и ремонтную базу.

Сейчас имущество находится в аренде. «Автобусы были переданы нам в ужасном состоянии, мы его постепенно восстанавливаем», — цитирует издание Znak.com руководителя организации Дмитрия Холода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественному транспорту Челябинска не везёт уже несколько лет. В конце 2016 года МУП «ЧАТ» было признано банкротом. Назначили конкурсного управляющего.

Сотрудников предприятия перевели в новую фирму — ООО «Общественный городской транспорт». Её учредителем является МУП «Служба организации движения».