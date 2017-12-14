Конкурентов действующему президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах нет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, достойных людей много. Однако, по его мнению, пока еще «не созрел конкурент Путину, даже близко».

Безликие

Что касается дебатов и неучастия в них Путина, то он является действующим главой государства, поэтому его кандидатство протекает немного по-иному, пояснил Песков.

«Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — указал Песков.

«Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина 14 декабря Ксения Собчак не станет использовать ее как площадку для дебатов. Песков призвал Собчак вести себя как журналист, в качестве которого она и аккредитовалась.

О том, что Путин идет на выборы, стало известно 6 декабря. Президент РФ заявил о выдвижении своей кандидатуры во время митинга-концерта в Нижнем Новгороде, посвященного 85-летию Горьковского автомобильного завода.

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Будет ли он баллотироваться как самовыдвиженец или в качестве кандидата от партии — пока неизвестно. Президентские выборы состоятся в марте 2018 года. О своем желании участвовать в них уже заявили телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

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Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам: по данным на конец ноября, ему доверяют 53% граждан России. Одобрение его деятельности на посту президента РФ на протяжении всего 2017 года находилась на уровне выше 80%. На 3 декабря этот показатель составляет 82,4%.

Граждане страны уже заявили о готовности проголосовать за действующего главу государства. Если бы выборы состоялись завтра, Путин получили бы 75% голосов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра 13 декабря. В начале декабря этот показатель составлял 67%.

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Из тех, кто готов голосовать и определился с кандидатом, 10% отдали бы свой голос за Владимира Жириновского, 7% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Сергея Миронова.

За других кандидатов — Григория Явлинского, Ксению Собчак и Екатерину Гордон — проголосовали бы по 1% опрошенных. Еще 10% респондентов затруднились ответить, 9% заявили, что не станут голосовать на выборах, а 2% — испортили бы бюллетень.

Популярен президент РФ и среди молодежи. Согласно данным опроса Центра социологии студенчества, 75% российской молодежи считают Владимира Путина идеальным президентом. Почти половина студентов доверяют действующему президенту РФ свое будущее. А 32% респондентов-студентов не видят никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме нынешнего главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с представителями молодежных организаций России

По мнению экспертов, победа действующего главы государства в президентской гонке несомненна, вопросы есть лишь по программным моментам и повестке, с которой Путин пойдет на очередной президентский срок. Кроме того, при таком предсказуемом результате возможны проблемы с явкой.

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И в такой кампании «референдумного типа», когда главу государства поддерживает около 80% населения страны, нет и не может быть персон, способных составить реальную угрозу Владимиру Путину. Но утверждение «он всё равно выиграет» является серьезно снижающим явку фактором.

При этом в регионах уже ударились в сочинительство референдумов, намеченных на 18 марта 2018 года. Так, в этот день в Свердловской области предлагается провести референдум по переименованию региона, а тюменские общественники планируют референдум за прямые выборы глав муниципалитетов.

В Волгоградской области хотят провести референдум по переводу стрелок на час вперед, а в Коми хотят спросить у населения мнение о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту.