«Отпечаток президентства»: почему Путин не будет участвовать в дебатах
Конкурентов действующему президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах нет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, достойных людей много. Однако, по его мнению, пока еще «не созрел конкурент Путину, даже близко».
Что касается дебатов и неучастия в них Путина, то он является действующим главой государства, поэтому его кандидатство протекает немного по-иному, пояснил Песков.
«Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — указал Песков.
«Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути», — сказал представитель Кремля.
Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина 14 декабря Ксения Собчак не станет использовать ее как площадку для дебатов. Песков призвал Собчак вести себя как журналист, в качестве которого она и аккредитовалась.
О том, что Путин идет на выборы, стало известно 6 декабря. Президент РФ заявил о выдвижении своей кандидатуры во время митинга-концерта в Нижнем Новгороде, посвященного 85-летию Горьковского автомобильного завода.
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Будет ли он баллотироваться как самовыдвиженец или в качестве кандидата от партии — пока неизвестно. Президентские выборы состоятся в марте 2018 года. О своем желании участвовать в них уже заявили телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
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Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам: по данным на конец ноября, ему доверяют 53% граждан России. Одобрение его деятельности на посту президента РФ на протяжении всего 2017 года находилась на уровне выше 80%. На 3 декабря этот показатель составляет 82,4%.
Граждане страны уже заявили о готовности проголосовать за действующего главу государства. Если бы выборы состоялись завтра, Путин получили бы 75% голосов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра 13 декабря. В начале декабря этот показатель составлял 67%.
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Из тех, кто готов голосовать и определился с кандидатом, 10% отдали бы свой голос за Владимира Жириновского, 7% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Сергея Миронова.
За других кандидатов — Григория Явлинского, Ксению Собчак и Екатерину Гордон — проголосовали бы по 1% опрошенных. Еще 10% респондентов затруднились ответить, 9% заявили, что не станут голосовать на выборах, а 2% — испортили бы бюллетень.
Популярен президент РФ и среди молодежи. Согласно данным опроса Центра социологии студенчества, 75% российской молодежи считают Владимира Путина идеальным президентом. Почти половина студентов доверяют действующему президенту РФ свое будущее. А 32% респондентов-студентов не видят никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме нынешнего главы государства.
По мнению экспертов, победа действующего главы государства в президентской гонке несомненна, вопросы есть лишь по программным моментам и повестке, с которой Путин пойдет на очередной президентский срок. Кроме того, при таком предсказуемом результате возможны проблемы с явкой.
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И в такой кампании «референдумного типа», когда главу государства поддерживает около 80% населения страны, нет и не может быть персон, способных составить реальную угрозу Владимиру Путину. Но утверждение «он всё равно выиграет» является серьезно снижающим явку фактором.
При этом в регионах уже ударились в сочинительство референдумов, намеченных на 18 марта 2018 года. Так, в этот день в Свердловской области предлагается провести референдум по переименованию региона, а тюменские общественники планируют референдум за прямые выборы глав муниципалитетов.
В Волгоградской области хотят провести референдум по переводу стрелок на час вперед, а в Коми хотят спросить у населения мнение о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту.