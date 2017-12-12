В Пентагоне отказываются отвечать на вопрос, подтверждают ли США вывод российских войск из Сирии. Представитель Пентагона Эрик Пэхон предложил журналистам обратиться за разъяснениями и информацией о передвижении войск к российской стороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировой жандарм

Власти США и Пентагон, сказал Пэхон РИА «Новости», «сосредоточены на поражении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и на поддержке своих партнеров для достижения той же цели — «долговременного разгрома» террористов.

Vilingstore.net Пентагон

Другой представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй ранее позволил себе усомниться в том, что Россия выведет войска из Сирии. «После прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил», — цитирует майора Reuters.

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Кроме того, ранее в Пентагоне заявляли, что сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия и приоритеты США в этой стране. А приоритет США, которых никто в Сирию не звал и мандат им не выдавал, — якобы борьба с террористами. Выражается она, в свою очередь, в поддержке мало отличающихся от террористов «оппозиционных групп» и присваивании себе чужих заслуг.

Так, 5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. Эту точку зрения США поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Глава МИД Франции заявил, что Россия, мол, «присвоила» себе победу над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

США же считают свои действия в Сирии законными: президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил, что удары американских вооруженных сил по правительственным войскам Сирии являются законным ответом на явную угрозу для антитеррористической кампании союзников.

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Так, 8 июня 2017 года силы возглавляемой США коалиции ударили по сирийским войскам в районе населенного пункта Ат-Танф. Итогом операции, как было заявлено, стало уничтожение танка и артиллерийских установок, которые находились в так называемой зоне предотвращения конфликтов, а значит, угрожали силам союзников американцев.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф

Еще один инцидент произошел 18 июня в провинции Ракка, где авиацией коалиции был сбит истребитель Су-22 ВВС Сирии. А 20 июня вблизи района Ат-Танф под удар попал сирийский беспилотник.

Минобороны России тогда заявило, что любые самолеты и беспилотники, обнаруженные в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут восприняты как воздушные цели, требующие сопровождения средствами ПВО. Российские военные также не исключили прекращения взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

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Россия неоднократно заявляла о незаконности действий США в Сирии. Так, 9 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что возглавляемая США международная коалиция ведет боевые действия в Сирии незаконно. Он напомнил американской стороне о том, что Сирия — суверенное государство и член ООН. И любые заявления о якобы принадлежащем США воздушном пространстве Сирии — беспочвенны. У США в Сирии нет «своего» воздушного пространства.

Кроме того, то, что Россия выводит войска, видит весь мир: с момента, как президент России Владимир Путин на авиабазе в Хмеймиме 11 декабря заявил об окончании операции в Сирии, на свои аэродромы в Мурманской, Калужской, Свердловской, Саратовской и Ивановской областях вернулись дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, военно-транспортные самолеты Ан-72 и экипажи других машин.

Mil.ru Ту-22M3

Так, 12 декабря на аэродром дислокации в Мурманской области приземлились экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, стартовавшие с аэродрома в Северной Осетии. В этот же день в пункт постоянной дислокации в Нахабино (Московская область) вернулся отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.

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Напомним, 11 декабря Путин дал поручение начать вывод российской группировки войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.