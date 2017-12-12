



Иван Шилов ИА REGNUM

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 12 декабря, представит свой кабинет Сейму Польши. А тем временем Gazeta Wrocławska (Вроцлав) встретилась с его матерью, Ядвигой Моравецкой, которая живет в одном из вроцлавских кварталов. Она не скрывает своего счастья и гордости за сына, хотя и его возвышение не стало для пани Ядвиги неожиданностью. «Когда была подтверждена информация о том, что он станет премьер-министром, я благословила его и сказала: «Я доверяю тебе, сын, потому что знаю, что ты хочешь хорошего, — рассказала она. — Матеуш всегда делал меня счастливым, он хороший и нежный сын, был храбрым и мудрым с юности. Можно сказать, что патриотизм впитал с материнским молоком». Мать нового премьера пригласила журналистов издания в свою квартиру. В гостиной мы видим полки с книгами, пианино, на котором играют дочери, и полки, полные фотографий. Пани Ядвиге очень нравится снимки с крещения с трехлетним Матеушем, одетым в белое. Она также гордится фотографиями сына с президентом США Дональдом Трампом и дочерью Юзефа Пилсудского. Есть снимки главы правительства с детьми. У Моравецкого их четверо — два сына и две дочери. Старшему 22 года, младшему — 6. Он очень привязан к своей семье и уделяет много времени детям, но не забывает и о матери, навещает ее так часто, как только может. Мечтал ли он в детстве о власти? «Конечно, он хотел сделать что-то хорошее для Польши, он мечтал об этом, — говорит пани Ядвига. — Что бы он ни делал в своей жизни, делал всегда это твердо, с внутренней истиной. Его взгляды характеризовались честностью, патриотизмом и уважением к другим людям. Он был очень вежливым и мудрым ребенком. Но ему нравилось быть независимым, когда ему было 5—6 лет, его сестра называла Матеуша «диким». Моравецкий был способным учеником, хотя не только книги увлекали его — поступил в музыкальную школу, научился играть на гитаре, любил играть в футбол и настольный теннис. Уже в начальной школе на улице Свентокшиской встретил свою будущую жену, они знали друг друга по школе, но полюбили позже.

Marek Mytnik Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Тему продолжает Echo Dnia (Кельце). Моравецкие были известны в Польше задолго до того, как новый премьер-министр вошел в мир бизнеса и политики. Отец Матеуша — Корнель Моравецкий — активист антикоммунистической оппозиции в Польской Народной Республике, знакомый прежде всего как основатель и председатель «Борющейся Солидарности». Он создал эту организацию в 1982 году во время действия военного положения в ПНР. В манифесте декларировал «борьбу за независимость и построение Солидарной Республики». Движение заявило о несогласии с властями по всем вопросам и объявило о начале сопротивления «на всех уровнях». 9 ноября 1987 года Корнель был арестован сотрудниками Службы безопасности во Вроцлаве, доставлен в Варшаву и помещен под стражу. По инициативе Конфедерации Независимой Польши в США был создан Комитет по освобождению Моравецкого. Ян Ольшевский (который должен был стать его защитником на суде) убедил Корнеля вместе с Анджеем Колодзеем уехать в Италию. Страну они покинула 30 апреля 1988 года, а через три дня, при попытке вернуться, Моравецкого депортировали из Варшавы в Вену. В Польшу он попал только в августе того же года. У Корнеля были очень высокие политические амбиции. В 1990 году он хотел принять участие в президентских выборах, но не смог собрать подписи, необходимые для регистрации. Этот барьер Моравецкий прошел в 2010 году, однако занял последнее, десятое место, получив 0,13% поддержки. Успех сопутствовал ему в 2015 году, когда он присоединился к движению Павла Кукиза на выборах в Сейм Польши — Корнель наконец получил мандат депутата.

Глава правительства — новый, а министры — старые. Так в интервью Kurier Lubelski (Люблин) оценил происходящие изменения депутат Сейма Польши Войцех Вилк («Гражданская платформа»). По его словам, это никакие не «изменения», поскольку все решения «всё равно будут приниматься на Новогродзкой улице», где расположена штаб-квартира правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Депутат считает, что из кабинета должны быть удалены министр обороны Антоний Мачеревич, иностранных дел Витольд Ващиковский и юстиции Збигнев Зёбро. Член парламентского клуба «Кукиз 15» Якуб Кулеша думает так же: «По-моему, это несущественное изменение, только видимость изменения. Как с точки зрения польской политики, так и заграничной. Для главы PiS Ярослава Качиньского те, кто будут премьером и вице-премьером, не имеют большого значения, потому что центр власти останется за правящей партией». Депутат Европейского парламента и председатель Люблинского отделения Польской крестьянской партии Кшиштоф Гетман солидарен с предыдущими политиками в том, что «решения принимаются на Новогродзкой». Он признает, что ему трудно объяснить смену премьер-министра, раз «мы слышим, как всё идет в правильном направлении, обозначенном Качиньским».

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Министр культуры Польши Петр Глинский назначил нового директора Польского института киноискусства (PISF), сообщает Dziennik Polski (Краков). Им стал Радослав Смигульский, который обошел и.о. директора PISF Изабеллу Кишку-Хофлик, связанную с этим учреждением более 12 лет. Проблема в том, что имя Смигульского практически неизвестно польским кинематографистам. За исключением короткого периода работы в Syrena Films, отношения нового директора Польского института с миром кино мало кто может назвать. Как отмечают искусствоведы, на фоне Кишки-Хофлик, которая «может похвастаться достижениями и знаниями рынка кино», решение министра культуры «представляется весьма спорным». Сам Смигульский не нашел времени поговорить с Dziennik Polski. Как сказал представитель PISF Рафал Янковский, «первый день работы директора будет посвящен встречам с сотрудниками и знакомством с организацией, которой он должен управлять». Ранее Смигульский рассказывал о своих планах Польскому радио. Проблемы, с которыми сталкивается PISF, по его мнению, носят «технологический характер». Интернет развивается, разрабатываются новые форматы трансляций, поэтому классическая дистрибуция фильмов становится менее важной. Больше внимания придется уделять домашним просмотрам. Также он подчеркнул, что возглавляемый им институт имеет в своем названии слово «киноискусство», а не «коммерческое кино». На сегодня трудно судить, какие польским фильмы могут быть сняты при поддержке PISF. По мнению директора арт-фестиваля T-Mobile Nowe Horyzonty Марцина Пеньковского, первым испытанием для нового директора станут кадровые изменения, «мы также узнаем, попытается ли он внести изменения в систему оценок представленных проектов». Тем временем кинокритики отмечают, что «сегодня во многом благодаря деятельности института польское кино находится в отличном состоянии. Худший сценарий — разбазаривание этого достижения и приведение деятельности PISF к одному знаменателю, например, к исторической политике».

В Гижицко (Варминьско-Мазурское воеводство) избили американского военного и его гражданского друга, передает Gazeta Współczesna (Белосток). Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 декабря в центре города. Сначала побили гражданского сотрудника военной части американцев, а через минуту была атакована вторая жертва — солдат армии США, который получил серьезные травмы лица, его деньги, мобильный телефон и документы были украдены. Полиция задержала подозреваемых. Одному из них, 20-летнему жителю Гижицко Хуберту Х., предъявлено обвинение в грабеже и нанесении побоев, а также уничтожении ранее украденных документов. В случае признания виновным нападавший может получить тюремный срок до 12 лет. Также ведутся следственные действия в отношении другого задержанного 20-летнего мужчины для определения его участия в этом деле.

Удар

А в Лодзи, похоже, приезжих немцев избили за то, что они разговаривали на немецком, предполагает Wochenblatt (Ополе). И преступники всё еще на свободе. Инцидент произошел утром 3 декабря. Группа ученых из Германии, участвовавших в исследовательском проекте в Варшаве, отправились в Лодзь. Они хотели посмотреть город, в качестве экскурсовода выступил их коллега Яцек, поляк, который живет в Германии уже 20 лет. Мужчины осмотрели Лодзь, а затем до позднего утра отмечали в клубах знаменитой Пётрковской улицы, которая известна своими многочисленными ресторанами и модными заведениями. Около четырех часов немцы вышли из клуба и направились на дискотеку. Позже полиция сообщила, что они были уже сильно поддатые, но, по-видимому, не агрессивны. Однако разговаривали друг с другом по-немецки. По пути встретили пьяного парня, который якобы приставал к ним со словами: «На каком языке вы болтаете здесь?». Когда поляк Яцек попытался ответить, его ударили по лицу пивной бутылкой. Немецкие друзья попытались остановить преступника, к которому присоединились его друзья. Немцев сбили с ног, а затем били ногами. До прибытия полиции нападавшие смогли сбежать. По горячем следам задержать их не удалось. В итоге ученые покинули полицейский участок по собственной инициативе, хотя и поставили в известность консульство Германии. Из-за того, что потерпевшие и нападавшие были пьяны, инцидент в Лодзи выглядит неоднозначным. Однако, подчеркивает издание, для некоторых экспертов атака является признаком тревожной тенденции в польском обществе. Доктор Марцин Голашевский из Института немецких исследований в Лодзи даже говорит, что немцы в настоящий момент являются «самой уязвимой национальной группой в Польше».

Депутат Сейма Польши (клуб «Право и Справедливость») Кристина Павлович несколько раз оскорбила коллегу от немецкого меньшинства Рышарда Галлу, когда тот выступал с парламентской трибуны, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Галла взял слово во время обсуждения законопроекта о Верховном суде. Он критически отозвался о предложении установить правило одного гражданства, польского, не только для судей Верховного суда, но и судов общей юрисдикции и заседателей. «Я напомнил, что судья должен выносить решения в соответствии с законом и совестью, независимо от национальной принадлежности, — сказал депутат. — Мы имеем дефицит судей, однако многие молодые люди изучают право за рубежом. Почему мы должны отказаться от гражданства стран ЕС?». Павлович несколько раз прерывала его речь криками «Позор!» и требованием убраться «в Берлин», а также обвинила представителя немецкого меньшинства в том, что он «не защищает честь Польши». Своего однопартийца не смог заставить успокоиться даже вице-маршал Сейма Иоахим Бруджиньский. «Пани Павлович имеет обыкновение быть чрезмерно усердной, — резюмирует Галла. — Я 12 лет в Сейме, но никогда не видел ничего подобного».

Ассоциация имени Яна Карского устроила публичную лекцию «О России и православии», рассказывает Echo Dnia (Кельце). С ней выступил Павел Пшечишевский, харизматичный оратор, которому присущи обширные знания, но прежде всего большая страсть, благодаря которой он копается во многих библиотеках в поисках информации об истории России, Балкан и Карпат. Докладчик является большим знатоком православной мысли, свое выступление он посвятил тому, как «католический мир встречает православных в Восточной Европе». Слушатели имели возможность оценить то влияние, какое православие оказало на русских и их чувство идентичности. Поскольку Пшечишевский — известный переводчик русской философской и богословской литературы, присутствовавшие на лекции получили возможность освежить знания русского языка и вспомнить многие русские фразы. Все те, кто был впечатлен лекцией и кому ее было мало, могли также поговорить с Павлом после его доклада. Ассоциация имени Яна Карского напоминает, что желающие углубиться в вопрос могут обратиться к исследованию Пшечишевского «Варшава. Православие и российское наследие», изданному в 2011 году.

Laban66 Кижский погост

Загадочная вроцлавская компания Hinda Trading нанимает граждан Белоруссии для работы в Польше, использует их на строительных площадках, а затем оставляет без денег и помощи, пишет Gazeta Wrocławska (Вроцлав). У компании нет офиса, единственное известное ее представительство — это небольшая комната в здании в центре Вроцлава, где никогда никого нет, что затрудняет проверки инспекторов государственной трудовой инспекции. Илье 36 лет, он работал на строительстве дома в небольшом городке недалеко от Вроцлава. Приехал в мае сего года и должен был получать 1000—1200 долларов в месяц. Босс обещал платить каждые две недели, но обманул. В итоге владелец дома, который строили белорусы, заплатил им 300 злотых, чтобы они хоть как-то выжить. Партнерами Hindy Trading являются граждане Белоруссии, постоянно проживающие в этой республике. В руководящих органах фирмы — белорус, который живет в Варшаве, однако с ним невозможно связаться. Первые жалобы в государственную трудовую инспекцию поступили в августе сего года. Посольство Белоруссии в Польше уже поставлено в известность. О брошенных работниках заботится вроцлавский фонд Pod Parasolem Prawa. Адвокат Ежи Бурлинский подал иск к Hinda Trading на сумму в 6000 злотых.

Защитники доброго имени подкарпатского города Бирча разочарованы реакцией министерства обороны Польши, констатируют Super Nowości (Жешув). Напомним, что 10 ноября сего года Мачеревич торжественно открыл новые памятные доски, расположенные на территории комплекса Могила Неизвестного Солдата в Варшаве. Эти доски должны были увековечить память польской самообороны, которая защищала мирное население от банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако буквально в течение дня с таблиц имя Бирчи, где в 1945—1946 годах трижды отбивали атаки украинских националистов, исчезло. В итоге был создан комитет в защиту доброго имени города, члены которого сделали запрос в военное ведомство. И вот какой получили ответ: решение об удалении Бирчи с таблиц якобы было обусловлено необходимостью выбрать из 200 польских городов с аналогичной историей. «Удивительно, что имя Бирчи сначала поместилось на памятных досках, несмотря на «необычайную длину», а затем, по словам министерства обороны, пришлось удалить, — иронизирует историк, глава отделения Польского геополитического общества в Жушеве Анджей Запаловский, эксперт по польско-украинским отношениям. — Такой ответ является издевательством над людьми, общественным мнением и журналистами». Он снова поднимает вопрос с Бирчей, поскольку представленные объяснения «находятся на уровне детского сада». Кто решил нанести имя города на таблицу и кто затем выкинул его? Когда и почему? Никто не знает. В свою очередь, запросы сделали депутаты Сейма Польши Мечислав Каспшак (Польская крестьянская партия) и Анджей Матушевич («Право и Справедливость»), а также власти Бирчи. Какой ответ получат они на этот раз, такой же или более конкретный?