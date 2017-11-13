Станислав Стремидловский, , 14:45 — REGNUM

В кануне национального праздника независимости Польши, который отмечается 11 ноября, небольшой город Бирча (Подкарпатское воеводство) не по своей воле оказался причиной скандальной ситуации. Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на известного польского священника, отца Тадеуша Исааковича-Залесского, 10 ноября министр обороны Польши Антоний Мачеревич торжественно открыл новые памятные доски, расположенные на территории комплекса Могила Неизвестного Солдата в Варшаве. Эти доски должны были увековечить память польской самообороны, которая защищала мирное население от банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако вот на что обратили внимание представители общественности. Буквально в течение дня с таблиц исчезло название города Бирча, где в 1945—1946 годах его защитники трижды отбивали атаки украинских националистов. «Неофициальная информация свидетельствует о том, что это было сделано под давлением со стороны Украины, особенно главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который в течение многих лет отрицает бандеровский геноцид поляков, евреев и других национальностей, а также их нападения на польских патриотов, — отметил отец Тадеуш в колонке на портале радиостанции RMF. — Печально и даже неловко выглядит замена вновь установленных панелей в Варшаве только потому, что некоторым сторонникам Бандеры в Киеве надписи на этих досках не нравятся. Это удар по польскому суверенитету».

Бирча — старинное польское поселение, первое упоминание о котором датируется 1188 годом. Место глухое, летом этого года пережившее вторжение медведей, которые напали на лесника и собиравшую грибы женщину. Но у этого города есть богатая и печальная история, связанная с послевоенными событиями. Польский историк, глава филиала Польского общества геополитиков в Жевуве Анджей Запаловский в письме на имя министерства обороны и Бюро национальной безопасности Польши напомнил о некоторых сюжетах. Запаловский привел выступление епископа Перемышльской епархии латинского обряда Францишека Барды, в котором тот сообщал об «инцидентах, творящихся на землях Перемышля, Ярослава и Санок. Деревни горят месяцами, люди теряют свое имущество — кров, а где и жизнь. Предыдущие попытки обороняться не купировали нападения украинцев, поскольку банды систематически продвигаются вперед и последовательно творят свое разрушительное дело. Растет угроза для тысяч поляков, которые справедливо ждут от своей страны безопасности».

В ноябре 1946 года перемышльский староста в своем докладе отмечал, что «оставшееся в селах украинское население по-прежнему сотрудничает с бандами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предоставляя им еду и кров, а также разведывательные данные о передвижениях польских войск. Желание мое в том, чтобы избавиться от этого нежелательного и вредного для блага интересов государства элемента». Что касается Бирчи, то город пережил нападения 22 октября 1945 года, 29 ноября 1945 года и 7 января 1946 года. Нынешние украинские ревизионисты утверждают, будто бы бандеровцы там сражались с «чекистами». Однако польские историки опровергают эту версию, сил НКВД не было. Тяжелая ситуация привела даже к неформальному союзу между антисоветским подпольем в лице отрядов Армии Крайовой (АК) и Крестьянских батальонов (BCh) с просоветскими отрядами Войска Польского. Более того, солдаты АК и BCh массово вступали в отряды милиции, чтобы иметь возможность и дальше защищать свои города от ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот понедельник, 13 ноября, мэр Бирчи Гжегож Гонголя и глава муниципального совета Войцех Бобовский выступили с публичным совместным заявлением по поводу удаления названия их города с мемориальной доски на Могиле Неизвестного Солдата в Варшаве, протестуя против этого «скандального решения». В ближайшее время данный вопрос будет обсужден на сессии горсовета, начат сбор подписей горожан в поддержку возвращения имени Бирчи на таблицу. По словам председателя Перемышльской ассоциации исторической реконструкции X D. O. K. Мирослава Майковского, активисты приступили к формированию всепольского комитета в защиту репутации и достоинства защитников Бирчи, куда должны войти представители мира науки, искусства, общественные деятели, духовенство. Майковский призвал к солидарности и представителей органов местного самоуправления, заявив, что «Бирча — это не просто городок, которые отбил три приступу УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это символ сопротивления всего Прикарпатья бандеровскому геноциду». От Варшавы ждут правильного решения.