В жизни страны в 2018 году политическим водоразделом станут выборы президента. Для регионов в целом и губернаторов в частности это станет испытанием на прочность и выживаемость. Один из ключевых экономических критериев, по которому в Кремле будут делать выводы о работе глав регионов, станут итоги выполнения майских указов — в частности, доведение зарплаты отдельных категорий бюджетников до установленных президентом критериев. От их достижения зависят ориентиры на будущее, о которых будут говорить кандидаты на пост президента России в своих предвыборных обещаниях. Этот индикатор показателен ещё и тем, что для увеличения фонда оплаты труда нужно значительно наращивать доходную базу региональных бюджетов, что проблематично сделать без экономического роста и привлечения инвестиций. Более простой, но антисоциальный путь — оптимизация и сокращение штатов, реорганизация бюджетных учреждений, где более всего досталось, пожалуй, учреждениям здравоохранения. В этом контексте не стало исключением и Поволжье, где по итогам января-сентября 2017 года подавляющее большинство индикаторов не достигнуто подавляющим большинством регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубль

За три месяца до 2018 года: провал

То, что президент Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с повышением зарплаты бюджетникам, может свидетельствовать его декабрьская встреча с врио губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Руководитель региона доложил, что в 2017 году, «с учётом тех поправок, которые мы вносили, мы планируем обеспечить полностью выполнение всех показателей ваших указов в социальной сфере».

«На это уходит 10,7% от общего объёма расходов регионального бюджета», — сказал Никитин.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным

Напомним, к 2018 году до 200% от средней региональной заработной платы должна вырасти средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения, работников учреждений культуры, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должна достичь уровня средней заработной платы по региону.

Между тем данные Росстата свидетельствуют, что в регионах Поволжья картина с выполнением майских указов очень грустная. Согласно данным статистики, по итогам января-сентября в Поволжье подавляющее большинство индикаторов не достигнуто подавляющим большинством регионов. Более того, ни один из регионов пока не довел до требуемого уровня зарплату врачей, работников культуры и социальных работников. Зарплату вузовским педагогам смог довести до установленной планки только один регион (Чувашия), научным сотрудников — два региона (Ульяновская область и Прикамье), мастерам производственного обучения — пять регионов (Саратовская область, Пермский край, Нижегородская область, Чувашия и Мордовия).

В целом ситуацию иначе как провалом не назовёшь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показателей, обозначенных в майских указах президента страны, гораздо больше, но именно зарплатные индикаторы приходятся на 2018 год.

Любой бюджетной ценой

Чтобы успеть за три оставшихся месяца выполнить майские указы в части повышения зарплаты, регионы сформировали бюджеты на 2018 год с «первоочередным» учётом выполнения майских указов. Этот бюджетный трэнд можно охарактеризовать комментарием министра финансов Мордовии Алексея Симонова, который в местной прессе заявил, что «своевременная выплата зарплаты в полном объеме» — «первоочередная задача для нас». И обещают выполнить «майские» индикаторы. Так, для повышения зарплаты бюджетников по указам президентам в Мордовии потребуется дополнительно 1,4 млрд рублей — итого в 2018 году выплаты могут составить 13,4 млрд рублей (при доходах в 33,2 млрд рублей в проекте республиканского бюджета на 2018 год).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Траты везде — колоссальные. Приведём ряд примеров. В Башкирии в рамках исполнения указов объём бюджетных средств увеличен в 3,5 раза. В результате общий фонд оплаты труда в республике достиг 77 млрд рублей, что составляет около половины консолидированного бюджета региона. В Марий Эл на зарплату бюджетникам планируется направить в 2018 году 9,8 млрд рублей, или почти 37% республиканского бюджета региона (доходы спрогнозированы в сумме 26,8 млрд рублей). В Оренбургской области в 2018 году на зарплату по майским указам выделяется 5,1 млрд рублей при общем прогнозном уровне доходов региона в 71,4 млрд рублей. В Самарской области на повышение зарплат педагогам, сотрудникам учреждений культуры и работникам здравоохранения в следующем году направят свыше 25 млрд рублей при запланированных доходах в сумме 144,4 млрд рублей.

На этом фоне в III квартале в массовом порядке регионы принимают решения об индексации заработной платы. Причём рост — масштабный и, как правило, разовый, одномоментный. К примеру, в Кировской области с 1 октября 2017 года работникам учреждений культуры проиндексировали зарплату на 23,4%, соцработникам — на 39,3%, врачам — на 33,25. В Чувашии фонд оплаты труда увеличивают в 2018 году на 16%, в том числе работникам культуры средняя зарплата увеличивается на 20%, врачам — на 41%, среднему медицинскому персоналу — на 27,7%, младшему медперсоналу — на 65%, педработникам дополнительно образования — на 13,7%, педработникам школ — на 8%, педработникам дошкольных учреждений — на 9,3%. Такого роста дотационные регионы ещё, пожалуй, не знали.

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Кроме индексации, достичь показателей в регионах хотят за счёт сокращений под видом оптимизации и реорганизации учреждений. В качестве наиболее наглядного примера можно привести ситуацию в здравоохранении в Татарии и Чувашии. В Татарии десять медучреждений Казани попали под процесс реорганизации, который предполагает присоединение учреждений и высвобождение сотрудников. Сэкономленные средства направляются на выполнение майских указов. И это при том, что ещё в конце июня 2017 года на одном из совещаний начальник управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев говорил о наличие проблемы «укомплектованности поликлиник врачебными кадрами», в городе была нехватка врачей на 30%. В Чувашии к теме реорганизации, в которую были втянуты 11 больниц, подошли лирично, назвав процесс оптимизации «синергией во имя пациента».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в детском саду

Власти регионов также вынуждены так или иначе идти на сокращение штатов, чтобы за счёт увольняемых повысить зарплату оставшимся. Для наиболее наглядного примера можно взять два региона — Оренбургскую область и Чувашию, где ранее разразились скандалы с сокращением штатов в бюджетных учреждениях. В Оренбурге местные власти заявили о сокращении 90 воспитателей в детских садах, о чём первыми протрубили «фронтовики». Суть нововведений в том, что теперь большинство детсадовских групп будут работать десять с половиной часов вместо привычных двенадцати.

«Я считаю неуместным столь оригинальный способ повышения заработной платы воспитателям. Уверена, что с момента подписания «майских указов» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина в 2012 году у чиновников было достаточно времени для их выполнения», — заявляла сопредседатель оренбургского штаба ОНФ в Оренбургской области считает Татьяна Машковская.

В ноябре 2017 года скандал разразился в Чебоксарах: стало известно, что ради доведения зарплаты до требуемого «майского» уровня чиновники потребовали уволить сразу половину (!) педагогов Дворца детского и юношеского творчества, сохранив при этом общую нагрузку. Кураторы от образования делали упор на худшей по городу посещаемости, хотя это проблема и руководства ДДЮТ (которое, стоит отметить, опровергало подобные данные), и ответственных за эту сферу чиновников. Как следствие — поползли слухи о том, что дворец канет в историю, и на этом месте откроется или начальная школа, или лакомый объект в центре столицы приберут к рукам бизнесмены. При этом в мэрии Чебоксар всё-таки задумываются о последствиях: постановлением сити-менеджера была создана специальная комиссия, которая должна оценить риски оптимизации и ликвидации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выполнение в полном объёме указов президента РФ работникам отрасли культуры и образования в бюджете города Чебоксары в 2018 году предусмотрены средства в сумме 3,879 млрд рублей, или более 40% от консолидированных доходов.

«Расходы на повышение оплаты труда работникам культуры и педагогов дополнительного образования в проекте города Чебоксары заложены с учётом повышения производительности труда и необходимостью проведения оптимизационных мер», — отметила в декабре начальник финансового управления администрации Чебоксар Наталья Чижанова.

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Зарплата бюджетников в Поволжье (на основе данных Росстата по итогам января-сентября 2017 года)

Средняя зарплата врачей

В России средняя зарплата врачей за девять месяцев составила 53 112 рублей, или 157,2% к среднероссийскому уровню, в Поволжье соответственно — 40 642, или 160,5%. В том числе по формам собственности медицинских учреждений в РФ: федеральной — 167,1%, региональной — 167,1%, муниципальной — 120,2%.

Ни один из регионов Поволжья пока не довёл зарплату врачей до 200% от средней по региону. Наиболее близки к этому уровню Кировская область (193,2%), Пензенская область (193,1%) и Башкирия (177,1%). Отстающие — Татария (139,2%) и Самарская область (147,9%).

Больше всего в ПФО получают врачи в Башкирии (46 684 рубля) и Пензенской области (44 285 рублей), минимальная средняя зарплата — в Марий Эл (33 160 рублей), Ульяновской области (35 239 рублей) и Саратовской области (35 239 рублей).

Минобороны России Медсестра

Средний и младший медперсонал

Средний медицинский персонал в стране получает 29 200 рублей. Это составляет 86,4% от средней зарплаты по экономике в РФ, в том числе в федеральных учреждениях — 97,7%, региональных — 86,5%, муниципальных — 66,2%. Труд младшего персонала оценивался в 19 640 рублей, или 58,4% от средней по экономике РФ. В Поволжье ни один регион не достиг целевого индикатора, указанного в майских президентских указах, по уровню зарплаты среднего и младшего медперсонала.

В округе в январе-сентябре средний медперсонал в среднем получал 22 397 рублей (88,4% от средней по экономике), более всего — в Башкирии (24 708 рублей) и Пермском крае (24 843 рубля), минимальный размер — в Марий Эл (18 280 рублей) и Мордовии (18 169 рублей). В зависимости от средней зарплаты по экономике лучшие показатели — в Кировской области (98%) и Пензенской области (95,5%), худшие — в Татарии (81,4%) и Марий Эл (83,1%).

Что касается младшего медицинского персонала, то в Поволжье средняя зарплата составила 15 800 рублей (62,4% от средней по экономике), в том числе максимальная — в Башкирии (19 270 рублей), минимальная — в Марий Эл (12 494 рублей). Самый высокий показатель исполнения индикатора, указанного в майских указах — в Пензенской области (79,3%), аутсайдером является Марий Эл (56,8%).

Вузовские педагоги

Преподаватели высших учебных заведений в среднем в стране получали 57 283 рубля, или 169,5% от средней заработной платы по экономике. Показатель обеспечили федеральные и региональные учреждения — соответственно 168,5% и в 2,1 раза от средней по экономике страны, в муниципальных учреждениях — 85,1%.

В Поволжье вузовские педагоги по итогам января-сентября получали в среднем 45 045 рублей, что составляет 177,8% от среднеокружной зарплаты по экономике. Отметим, что в округе почти все вузы являются федеральными, несколько региональных есть только в Татарии, по одному — ещё в пяти субъектах.

Во всех регионах Поволжья средняя зарплата преподавателей высших учебных заведений сложилась по итогам отчётного периода выше среднерегиональной по экономике, но установленную «майскими указами» планку удалось достичь только одному региону — Чувашии, где средняя зарплата в 2,1 раза больше среднерегионального уровня. Далее идут Татария (185,8%) и Башкирия (185,3%). На последних местах — Мордовия (158,2%) и Оренбуржье (161,1%).

Если говорить об абсолютных цифрах, то лучше всего оплачивался труд вузовских работников в Татарии (53 121 рубль), Прикамье (49 952 рубля) и Башкирии (48 837 рублей). Минимальные показатели в Мордовии (33 532 рубля) и Саратовской области (37 573 рубля).

Научный работник

Научные сотрудники

Требуемого уровня не достигла и средняя зарплата научных сотрудников (в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания): в среднем в РФ она составила 49 180 рублей (145,6% от средней по экономике), в Поволжье — 42 114 рублей (166,3%).

В округе два региона смогли выполнить указ досрочно: Ульяновская область (в 2,4 раза выше средней зарплаты по региону) и Пермский край (в 2,1 раза). Худшие позиции отмечены в Пензенской области (92,9%) и Марий Эл (115%). Пермский край также является лидером по уровню средней зарплаты (57 364 рубля), за ним следуют Ульяновская область (52 936 рублей) и Нижегородская область (48 448 рублей). Замыкают зарплатный рейтинг Пензенская область (21 312 рублей) и Марий Эл (25 308 рублей).

Преподаватели и мастера СПО и НПО

Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профобразования в целом в стране в январе-сентябре 2017 года составила 30 937 рублей, или 91,6% от средней по экономике в России. В Поволжье соответственно — 24 992 рубля и 98,7%.

В ПФО пять регионов довели зарплату мастеров до среднерегионального уровня: Саратовская область (109,9%), Пермский край (106,3%), Нижегородская область (103,9%), Чувашия (102,1%) и Мордовия (100,1%). Хуже всего ситуация в Ульяновской области, где зарплата мастеров составила 90,9% от средней по региону.

Среди регионов округа самая высокая средняя зарплата отмечена в Пермском крае (29 229 рублей), Нижегородской области (27 397 рублей) и Татарии (27 277 рублей), минимальная — в Марий Эл (20 490 рублей) и Мордовии (21 243 рубля).

Работники культуры

Средняя зарплата культработников по стране — 29 161 рублей, к уровню «майского» индикатора — 86,3%. Основная доля учреждений культуры находится в региональной и муниципальной собственности.

В Приволжском федеральном округе творческая интеллигенция получала в среднем 20 749 рублей, или 81,9% к уровню средней по экономике. Самые высокие показатели реализации указа президента — в Саратовской области (92,2%), Самарской области (89,7%) и Прикамье (89,4%). На последних строчках — Башкирия (75,7%), Удмуртия (76,1%) и Чувашия (76,4%).

Отметим, что больше всего получают культработники Пермского края (24 577 рублей) и Самарской области (23 771 рубль), меньше всего — Чувашии (16 342 рубля) и Кировской области (16 714 рублей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Персонал реабилитационного центра

Социальные работники

Ещё хуже обстоит ситуация с зарплатой соцработников. Их работа в целом в РФ оценена в 24 209 рублей, или 71,7% от средней по стране, в Поволжье соответственно — 19 691 рубль, или 77,7%. Отметим, что подавляющее большинство социальных учреждений находятся в ведении региональных властей.

В ПФО наиболее близки к майскому индикатору — Нижегородская область (87%), Саратовская область (82%) и Мордовия (81,7%). На последних местах находятся Самарская область (63,2%) и Удмуртия (73,1%). В абсолютных цифрах лидерами являются Нижегородская область (22 931 рубль) и Прикамье (21 130 рублей), аутсайдерами — Самарская область (16 756 рублей) и Кировская область (16 810 рублей).