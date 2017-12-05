В Челябинске не утихает борьба за чистый воздух. Власти города заявляют о первых успехах, правда, горожане ощутимых результатов пока не заметили. У коммунистов своя борьба — их возмутил пикет в поддержку Ксении Собчак возле бюста Ленина, на Алом поле.

(сс) Serg174 Памятник-мавзолей В. И. Ленину на Алом поле

Транспорт — в объезд

Отметим, жители города периодически задыхаются от вредных выбросов в атмосферу. Особенно это актуально для периодов неблагоприятных метеоусловий (НМУ), которые объявляются достаточно часто. Вице-губернатор Южного Урала Руслан Гаттаров ещё 9 ноября на форуме России и Казахстана заявлял, что в режиме неблагоприятных метеоусловий регион живёт практически 180 дней в году. Вводился такой режим и до форума, и после.

Среди источников загрязнений — промышленные предприятия и автомобильный транспорт. При этом чиновники заявляют о том, что заводы контролировать могут — рекомендуют промышленникам ограничивать выбросы. Задыхающиеся от смога горожане, правда, не очень-то верят в то, что заводы реально снижают объёмы своих загрязнений. Впрочем, контролирующие органы заявляют о том, что бдят за этим и нещадно штрафуют тех, кто загрязняет воздух. Многочисленные официальные сообщения на сайте областной прокуратуры тому косвенное подтверждение.

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С автомобильным транспортом дело обстоит несколько сложнее. Его проконтролировать оказывается не так просто. Но чиновники нашли выход. На прошедшей неделе администрация Челябинска закупила газоанализаторы, которые позволяют изучать содержимое газов, выделяемых автомашинами. Пока всего пять штук стоимостью порядка 100 тыс. рублей каждый. Но, как отмечает глава города Евгений Тефтелев, уже есть первые успехи. Приборы стоят на всех контрольно-пропускных пунктах Челябинска. С 1 по 4 декабря уже было выявлено несколько десятков автомашин, у которых есть превышение по выхлопам.

На этой неделе городом будут закуплены ещё пять газоанализаторов. Кроме того, 20 таких приборов приобретёт областное министерство экологии. Все они будут использоваться в Челябинске. Упор сделают и на общественный транспорт, который теперь будут ежедневно проверять.

LEANSER Утренний смог в Челябинске

Что возмутило коммунистов

У представителей областного комитета КПРФ своя борьба. Их не устроил агитационный пикет в поддержку Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении выдвинуться на пост президента России. Акция стартовала 1 декабря и рассчитана на неделю. На месте пикета размещены шатёр с фамилией Собчак, слоганом и логотипом.

Всё бы ничего, но пикет проводится на Алом поле, возле бюста Ленина. Это и возмутило коммунистов. Они уже написали гневное письмо главе города Евгению Тефтелеву, в котором напоминают о том, что Ксения Собчак известна своими антисоветскими заявлениями. В частности, она предлагала вынести тело Ленина из Мавзолея.

Члены КПРФ не могут поверить в то, что мэрия разрешила этот пикет. «Факт установки шатра на священном для нас, коммунистов и для тысяч горожан, месте мы расцениваем как циничный и оскорбительный акт», — заявили представители обкома партии. Также они назвали произошедшее провокацией и издевательствами над чувствами коммунистов. «И вы, непонятно по каким причинам, стали соучастником этого издевательства», — заявляют коммунисты.

Также они припомнили градоначальнику, что в преддверии 100-летия Великого Октября обращались к мэрию с просьбой разрешить провести 7 ноября митинг на площади Революции, возле памятника Ленину. Но получили отказ.

Отметим, после возмущения коммунистов представители Собчак прекратили акцию, чтобы не оскорблять их чувства. Они подали в мэрию уведомление о новом пикете и просят чиновников согласовать им другое место.

Борьба за ШОС

Отметим, в Челябинске не всё гладко и с уборкой города. В начале недели стало известно о том, что даже трупы животных некому убирать. Градоначальник Тефтелев уже поручил своим подчинённым разобраться в этой проблеме.

Уральский бард Река Миасс в Челябинске

При этом власти города и региона не прекращают говорить о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече в рамках БРИКС, которые намерены принимать в 2020 году. Правительство региона заявляет о том, что разработало нормативные документы и устав форума глав регионов стран ШОС. Он может пройти уже в июне 2018 года в Таджикистане. То, что документы поручили готовить именно челябинцам, глава Южного Урала Борис Дубровский уже назвал доверием и положительной оценкой всей той работы, которую власти региона «вели для укрепления горизонтальных экономических связей между странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества».

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Также власти города и региона активизировали подготовку к приёму этих саммитов. В конце ноября Дубровский собрал своих подчинённых и поручил им оценить, во сколько обойдётся качественная подготовка к этим значимым международным мероприятиям. Приоритеты подготовки уже названы. Это реконструкция аэровокзала, увеличение числа мест в гостиницах, а также возведение малого и большого конгресс-холлов и благоустройство центра Челябинска и набережной реки Миасс.

При этом уже известно, что многострадальный челябинский метрополитен так и не запустят. Будут ли вообще его достраивать и когда, вопрос открытый. Да и про проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске окончательного решения пока нет. Возможно, он пройдёт в другом городе. Впрочем, Дубровский надеется на то, что местом их проведения станет именно столица Южного Урала.