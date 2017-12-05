Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил о «несерьезном подходе» России при разгроме террористических группировок в Сирии и в отсутствие обязательств. То же самое, по его словам, делали официальные сирийские власти — то есть правительство президента Башара Асада.

Геббельс. Советская карикатура

По его словам, коалиция с участием России выполнила лишь небольшую часть военной операции, в то время как большая часть территории Сирии была освобождена благодаря действиям сил глобальной коалиции под руководством США.

Tourister.ru Пентагон

Пэхон вновь подтвердил, что уходить из Сирии, куда американские военные пришли без санкции Совбеза ООН, они не собираются: операция продолжится «в поддержку местных сил». Это необходимо для «стабилизации обстановки» на освобожденных от террористов территориях.

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Министерство обороны США не в первый раз нервничает из-за успехов альянса России, Сирии и Ирана в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, 6 октября 2017 года тот же представитель Пентагона заявил, Москва и Дамаск не должны отвлекаться от борьбы с террористами и обращать внимание на военную базу США Ат-Танф на юге Сирии (рядом с иорданской границей).

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Также Пэхон заявил, что альянс не сможет победить террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до конца: якобы на это не хватит сил, потому что террористы появились частично в результате «репрессивных мер» сирийского «режима» (то есть правительства Башара Асада) и дальнейшие диверсии террористов неизбежны.

Таким образом, речь идет не только о том, что Россия ничего не сделала в Сирии в сравнении с американской коалицией, но и о том, что террористов создал Асад. Важно также отметить, что Пентагон заявил о неизбежных диверсиях — и они действительно неизбежны, если Вашингтон не прекратит поддержку как сирийской оппозиции, так и террористических группировок. Сложность в том, что их уже фактически невозможно разделить, тем более что США так и не согласились это сделать.

Получается, что США попросту прикрывают базы террористов, о чем ранее неоднократно сообщало Минобороны РФ. В частности, речь идет о том, что, по данным российского военного ведомства, с территории, прилегающей к базе Ат-Танф, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно атакуют сирийские правительственные силы.

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Пентагон не только делает опрометчивые заявления, но и невольно раскрывает преступные намерения американского руководства по дальнейшей поддержке терроризма. Говоря 6 октября о ситуации в Сирии, Пэхон вновь заявил, что законное сирийское правительство при поддержке России якобы не продемонстрировало «долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов».

На «освобожденных» же американскими военными территориях якобы борьба с террористами идет «успешнее». И там якобы создаются необходимые условия для того, чтобы терроризм больше не процветал. Даже больше — Пэхон заявил, что на этих территориях «партнерами при поддержке коалиции» создаются условия, «предотвращающие возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Более циничные и бредовые заявления сложно себе представить, так как ни в одном пункте они не соответствуют хоть какой-то действительности. Во-первых, Россией и не только неоднократно заявлялось, а российские военные и разведслужбы смогли это доказать, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последовательно взращивалась американскими спецслужбами и военными для кардинального переформатирования политической карты Большого Ближнего Востока.

Коалиция во главе с США, уже бомбя сирийскую территорию без мандата ООН, не делала ничего, что могло бы предотвратить захват страны террористами. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие экстремисты два года хозяйничали в Сирии безнаказанно: с 2013 года до сентября 2015 года. И не только в Сирии — эта организация последовательно захватывала обширные территории также в Ираке. И она не встречала вообще никакого противодействия со стороны США и их ближневосточных сателлитов: коалиция бомбила мирных жителей и сирийские войска.

USS Ross запускает ракету «Томагавк» по авиабазе Шайрат

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Более того, когда сирийские законные власти под руководством Башара Асада начали давать отпор наступающим террористам, США готовили глобальный ракетный удар по сирийской армии и даже наземное вторжение в Сирию. У американских военных были все возможности в считаные недели свести наступательный потенциал террористов к нулю, однако все два года американцы попросту созерцали победное шествие ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Ближнему Востоку, а где-то и помогали ему.

Ситуацию изменило только прямое вмешательство России в борьбу против террористов на стороне сирийского законного правительства. За два года российской военной операции в Сирии удалось тотально разгромить террористов и вернуть правительству Асада контроль над большей частью территории страны: были освобождены Алеппо, Пальмира, Дейр-Эз-Зор и другие города — оплоты терроризма.

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Голословное заявление Пэхона вновь показывает, что Вашингтон ведет против России информационную войну по всем фронтам. В том числе и в Сирии, где идет самый «горячий» фронт. В качестве доказательств «побед» США и оппозиции в этой войне используется метод Геббельса: солги посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется». С учетом того, как в послевоенные годы США активно перерабатывали и осваивали пропагандистский опыт нацистской Германии, это совсем неудивительно.

И «осваивать» начали еще в годы Второй мировой войны. Так, историк Гарриет Шарнберг пишет, что в 1930-е годы агентство Associated Press прекрасно работало в нацистской Германии, и не просто пошло на компромисс, а являлось практически «органом» нацистской пропаганды в США.

AP наняло журналистов, которые работали в подразделении пропаганды нацистской партии, в том числе Франца Рота, члена СС, фотографии которого были одобрены самим Гитлером. Причем фотографии Рота использовались АР для антисемитской пропаганды в США, например, в публикациях «Недочеловеки» («The Sub-Human») и «Евреи в США».

Йозеф Геббельс

Во время вторжения войск нацистской Германии на Западную Украину в 1941 году АР публиковало фотографии «злодеяний, проведенных советскими войсками до прихода нацистов», и игнорировало насилие немецких войск. Шарнберг утверждает, что статьи АР этого периода полностью соответствуют той картине, которую о Второй мировой войне сообщала пропаганда Третьего рейха, пишет со ссылкой на исследование агентство «Красная весна».

Какое отношение это «лирическое отступление» имеет к Пентагону и ситуации в Сирии? А такое, что только геббельсовскими методами можно доказать то, чего нет: упорно заявляя, несмотря ни на что, что черное — это белое. И ни шагу в сторону, даже не глядя на очевидные доказательства обратного. А соответствующий опыт и корни у США есть, и немалые.