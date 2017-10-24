Инструкторы НАТО обучали для боевиков «штучных специалистов»

Москва, , 10:22 — REGNUM Найденное на складе боевиков в Сирии оборудование для связи и разведки позволяет натовским кураторам контролировать их действия, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

«Весь этот набор трофеев очень хорошо иллюстрирует ставший уже «стандартным» набор вооружения и оснащения ближневосточных незаконных формирований.

Как правило, он выглядит так: основная масса стрелкового, минометного, артиллерийского и бронетанкового вооружения относится к образцам, разработанным в СССР и до сих пор в больших количествах присутствующих в армиях всего региона, но и производящихся в восточноевропейских странах и бывших республиках СССР.

Это оружие надёжно, конструктивно не сложно, достаточно просто в освоении и очень нетребовательно в эксплуатации. Оно отлично подходит для вооружения отрядов, состоящих из низкоквалифицированных боевиков. Простота его конструкции и производства обуславливают и доступность цен.

Ни для кого не секрет, что главные спонсоры исламистских группировок — нефтедобывающие страны Персидского залива. Они хоть и располагают большими финансовыми возможностями, но вполне естественно предпочитают оптимальные соотношения цены и качества. Особенно это касается боеприпасов, на которые уходит львиная доля средств.

А вот оборудование для связи и разведки — это уже не то, чем вооружают массового боевика. Здесь речь идет о более «штучных» специалистах, которых обучают гораздо дольше. И занимаются их обучением инструкторы североатлантического происхождения, которые привыкли к оборудованию натовских стандартов. Плюс ко всему — такие средства связи и разведки позволяют их кураторам из НАТО оперативнее делиться свежей информацией со своими подопечными и контролировать их действия.

Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Меядин на юго-востоке от Дейр-Эз-Зора.

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По словам руководившего операцией по освобождению города бригадного генерала армии Сирии Хасана Сухейла, на складе очень много оружия и средств связи иностранного производства. В том числе систем спутниковой связи и радиолокационного оборудования.

Найдена также 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году. Ранее сирийские военные сталкивались с натовским стрелковым вооружением, минометами и комплексами ПТУР разных стран НАТО, но гаубицу такого калибра захватили впервые.

В числе трофеев — медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания. Немалая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО.

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