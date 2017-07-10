Письмо президенту РФ: В Прикамье скандальное увольнение

Пермь, , 10:05 — REGNUM В Пермском крае общественность вступилась за уволенного с поста руководителя государственного автономного учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» Николая Лобанова. После того, как на адрес организации пришли уведомление и приказ об увольнении, последовало письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Копии письма также направлены врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову, министру образования и науки Пермского края Раисе Кассиной, министру образования и науки РФ Ольге Васильевой, министру обороны РФ Сергею Шойгу и председателю комитета Государственной думы по обороне Владимиру Шаманову, сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист общественного движения «Суть времени» Павел Гурьянов.

Подписавшие письмо деятели культуры, образования, члены комитета «В защиту культурного наследия» и офицеры считают решение министерства науки и образования Пермского края подрывающим организацию военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, которые являются факторами национальной безопасности страны и стабильности общества.

«Это не вопрос истории одного учреждения и ситуация одного учреждения, это проблема с патриотическим воспитанием в Российской Федерации в целом, в Пермском крае в частности. Это проблема того, что патриотическое воспитание у нас, на самом деле, является с одной стороны одним из высших приоритетов государственной власти и народа, как мне кажется, а с другой стороны является одним из лакомых кусочков для бюрократии, разного рода некоммерческих организаций, которые хотят на этих средствах, выделяемых на патриотическое воспитание как-то жить и существовать, поэтому ситуация давным-давно переросла в некий конфликт. Конфликт между идеалом патриотического воспитания и людьми, которые поддерживают именно этот высокий идеал и разного рода предпринимателями, надевающими маски патриотов», — отметил заместитель декана филологического факультета ПГНИУ, секретарь гражданского комитета Илья Роготгев.

Он также сделал акцент на том, что ранее организация находилась введении Минкульта края, но впоследствии ведомство объявило о своих приоритетах, где патриотическое направление не значилось. Центр перешел под контроль Минобру Пермского края.

«Минобр с удовольствием все это забрал, потому что он давно хотел это сделать. Потому что в Минобре есть люди, которые понимают всю прелесть такой вещи, как патриотическое воспитание молодежи… Административную прелесть, финансовую и так далее. Непосредственным прямым следствием этого перехода, смены вектора, смены ориентации политической в наших разных ведомствах и явилось парадоксальное кадровое решение», — сказал Роготгев.

В качестве причин увольнения он назвал финансовую. Центр под руководством Лобанова был неудобен чиновникам, поскольку «не давал больших возможностей по распилу средств»:

«С ним очень неинтересно работать. Это очень неинтересный центр, потому что они вообще снижали затраты. Они снижали статьи, по которым должно идти финансирование. Это неинтересно людям, которые умеют выстраивать красивые схемы. Им интересно работать с другими структурами, с другими кадрами, с другими людьми, которые дают простор для выстраивания подобных схем».

Неудобство для чиновников, по словам Роготгева, представляет методический центр (каким является Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе) со специалистами-профессионалами. Мероприятия, которые проводятся что называется «на отвяжись», хорошо видны профессионалам и неравнодушным людям, таким как Николай Лобанов. И по этой причине он тоже неудобен чиновникам.

В письме президенту РФ отмечены заслуги Николая Лобанова на посту руководителя Центра патриотического воспитания, в числе которых увеличение количества участников в мероприятиях центра за 2016 год на 267%; организация и проведение учебных сборов для допризывной молодежи, в которых ежегодно принимает участие более 4 тыс. человек; высокий уровень проведения, организации и судейства военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий, плодотворное сотрудничество с общественными организациями: Краевым и городским советами ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с Пермской краевой организацией «Российский союз ветеранов Афганистана», АРО ВВПОД «Юнармия», с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«За время работы Николая Александровича Лобанова в должности руководителя (с января 2016 года) Центр приобрел высокий статусный уровень как действующей самостоятельной краевой структуры, несмотря на то, что Н.А. Лобанов принял учреждение в плачевном состоянии», говориться в письме.

Стоит отметить, в течение 2016 года и начала 2017 года именно под руководством Лобанова задолженность Центра патриотического воспитания, в размере порядка 13 млн рублей, перед Пенсионным Фондом, Фондом социального страхования и поставщиками услуг полностью была погашена.

Сам Николай Лобанов подчеркнул, что его увольнение это не его проблема, а проблема общества:

«Видимо во власти есть червоточинка. может они мне завидуют, может ненавидят меня. А за что меня любить и ненавидеть? Я вот такой есть, открытый. Командовал полком спецназа. За свое командование, так скажем, вырастил двух Героев России. Полк, которым командовал, завоевал более 100 орденов мужества. Я считаю, что и на данном посту доверие свое оправдываю», — сказал он.

Он признался, что не поверил приказу об увольнении, когда ему принесли уведомление. Он должен был идти в отпуск, когда получил шокирующее известие.

«Настало время заявить о себе. Со своей офицерской честью, порядочностью, мы, может, где-то и скромничаем»,

— сказал Лобанов и подчеркнул, что намерен бороться и прорываться вперед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глава Пермского государственного центра военно-патриотического воспитания Николай Лобанов 7 июля был уволен без объяснения причин решением краевого министерства образования.

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