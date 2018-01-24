Декабрьский цикл для политики и политиков — время сбора камней: партии отчитываются, разыгрывают кадровые партии и сценарии, разрабатывают предвыборную тактику, распределяют роли и строят прогнозы. Особенность финишной черты этого года в том, что она одновременно и стартовая: впереди — выборы президента страны. Сейчас проходит проверка готовности регионов к проведению самых важных выборов: в Чувашию, например, уже потянулись политики федерального масштаба, чтобы встретиться с избирателями и подготовить свои «зелёные папочки», которые президент России Владимир Путин в этом году передаёт губернаторам.

Флаг Чувашии

Федеральную часть политической повестки в регионе формируют первый вице-спикер Совета Федерации, экс-президент Чувашии Николай Федоров и глава комитета Госдумы по финансовому рынку, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, которые уже провели в республике приём граждан. В том же месте, что и Федоров, и тоже с приёма граждан начал декабрь глава Чувашии Михаил Игнатьев, который, мягко говоря, «недолюбливает» и Федорова, и Аксакова. При этом сопровождение последнего нынче включает не только чиновников: о его заслугах пишут получившие по миллиону федеральные СМИ, а в местной прессе он делает заявления о митингах, Навальном и соцсетях. Ещё одно ключевое событие декабря — смена лидера чувашских единороссов: пост отдали «самому удобному для власти» человеку — спикеру Госсовета Валерию Филимонову, ставшему «вторым человеком» в регионе в сентябре прошлого года.

Новый лидер

В выходные дни чувашское отделение «Единой России» получило нового лидера. Николая Малова, который в июне стал депутатом Госдумы, но не торопился расставаться с лидерством среди единороссов, сменил спикер парламента Валерий Филимонов. Вторым претендентом был глава комитета чувашского парламента Вячеслав Рафинов, который выдал свою «техническую» роль самопредставлением в пару предложений: смысла широко и подробно рекламировать себя, когда всё предрешено, не было. В этом контексте ещё как-то можно понять, что в официальных сообщениях о Рафинове не говорится ничего. Но для Филимонова выборы фактически завершились медийным провалом: в длиннострочных релизах ему отвели всего одну строчку, то есть исключительно по факту его избрания — ни цитат, ни заявлений, ни высоких планов, ни слов благодарности. Даже на официальном сайте чувашских единороссов (где, кстати, Николаю Малову отводилось едва ли не меньше места, чем цитатам Михаила Игнатьева).

Из опубликованных цитат можно выделить заявление Михаила Игнатьева о том, что «соль земли чувашской» — это члены партии «Единой России», а также рекомендацию Николая Малова «учесть ошибки и недостатки прошлых выборных кампаний, вовлечь в партийно-политическую работу, в работу с людьми каждого члена нашей партии»:

«Каждый из нас должен знать свой конкретный участок работы и нести персональную ответственность за него».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Наблюдатели отмечают, что нынешние единороссовские выборы можно считать самыми «закрытыми и кулуарными» за время существования партии в Чувашии. А кандидатура Филимонова — «самая удобная» для региональной власти, последовательно избавляющейся от кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию Михаилу Игнатьеву. Тем более если это единоросс.

«Действующей власти Филимонов более удобен, чем Малов, так как входит в круг приближённых к Михаилу Игнатьеву. Более удобного руководителя единороссов трудно найти. Поэтому решение о его назначении было принято практически сразу, как только Малов ушёл в Госдуму. Всё остальное — техническая часть», — считает экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, ныне депутат городского собрания Чебоксар Дмитрий Евсеев.

Глава чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что избрание Филимонова — «завиток подковёрной борьбы». Он «хорошо управляем, без амбициозных планов, поэтому не представляет опасности для власти Игнатьева».

«Он выгоден, так как в случае провала на выборах может стать крайним, на него могут списать всё. И если потребуется, пожертвовать им в угоду Кремлю, который делает ставку на омоложение кадрового состава — на молодых и шустрых. С учётом кадровой нестабильности, в Москве оргвыводы по поводу данной кандидатуры могут сделать в любое время», — считает политик, заметив, что, по слухам, кандидатура Филимонова даже не была согласована с Москвой, а Малов якобы писал заявление о сложении полномочий чуть ли не перед самым открытием конференции.

Политики отмечают, что из молодого состава единороссов рассматривались кандидатуры замсекретаря чувашского отделения ЕР Дмитрия Щепелева и депутата Госсовета, руководителя региональной приёмной единороссов и главврача центра травматологии Николая Николаева. Но первый не входит в ближний круг Игнатьева, второй и без того загружен партийной и основной работой. А Малова следовало всковырнуть: депутатство в Госдуме только способствует расширению связей, что чревато для Игнатьева.

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Ближе, ещё ближе к народу

На неделе высокопоставленные депутаты и чиновники чуть ли не все разом проводили встречи с населением — народу оставалось удивляться и разрываться, к кому идти. Помимо депутатов регионального и столичного парламентов, друг за другом провели личные приёмы Михаил Игнатьев и Николай Федоров (член высшего совета партии «Единая Россия»): место встречи осталось без изменений — региональная приёмная лидера «Единой России», премьера Дмитрия Медведева, разминулись разве что по времени. И если к Игнатьеву допустили граждан с вопросами о локальных проблемах, то к Федорову провели жителей, проблемы которых уже в той или иной степени решали или пытались решить действующие власти. К примеру, после встречи Игнатьева с главой Совета старейшин при Игнатьеве (создан в 2015 году распоряжением главы Чувашии) Львом Кураковым по вопросу преподавания чувашского языка — с Федоровым по тому же вопросу встречается глава Центрального совета чувашских старейшин Виталий Станьял (в 2013 году был избран председателем Совета Старейшин при ЧНК, затем преобразованного в ЦСЧС), который писал письмо Путину о роли родных языков

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Стоит отметить, что после митингов дольщиков и заверений чувашского правительства в решении вопроса — члены инициативной группы идут к Федорову. И так — чуть ли не по каждому вопросу, превращая всё в политический пинг-понг.

Два личных приёма граждан провёл на неделе глава думского комитета Анатолий Аксаков: в Канаше «традиционно большая часть обращений касалась жилищно-коммунальной сферы и строительства дорог в частном секторе», а в Чебоксарах «состоялся заинтересованный разговор по вопросам использования цифровых технологий в финансовой сфере».

Слуга народа любит живые аудитории

Медийная часть недели отличилась заявлениями Михаила Игнатьева и публикациями о его заслугах, в том числе в федеральных СМИ. Интернет-сообщество тут же откликнулось развёрнутыми сообщениями, как по 1 млн рублей за пиар власти осваивают ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня».

В телевизионной передаче глава региона отвечал на избранные вопросы молодёжи, раздавая советы, комментируя и рассказывая о том, что он любит. Так, отвечая на вопрос о достойной работе для молодёжи, Игнатьев заявил, что «молодые люди не должны переживать, возьмут их на работу или не возьмут», так как «самое главное — надо готовиться к самореализации», а если квалификация хорошая, то вообще «в любую организацию возьмут».

На вопросы о Навальном и площадках, «где можно встречаться с недовольной молодёжью», глава Чувашии предложил использовать торгово-развлекательные площадки, которых «сейчас много», «там можно любые мероприятия проводить.

«А кто такой Навальный, вы все знаете. Я бы сказал, он не политик, не государственный деятель, он хочет в отдельных случаях расшатать ситуацию, дестабилизировать, потому что ему будет выгодно. Когда митинги по содержательной касаются каких-то недоработок со стороны органов исполнительной власти, по изменению действующего законодательства, у нас есть другие общественные организации — профсоюзы, разные студенческие советы, разные организации… Очень много площадок».

В очередной раз его спросили, почему его нет в социальных сетях, как многих других губернаторов.

«Я же ВКонктакте есть, только кто-то подделал и вместо меня начинает работать, — улыбнулся Игнатьев и кивнул в сторону одного из участников, который сообщил о лже-аккаунте главы Чувашии. — Касаясь социальных сетей, касаясь социальных аккаунтов, мы же публичные люди, вся информация в течение, которая по работе у нас происходит, она вся в публичной форме через официальный интернет. Есть коллеги-губернаторы, которые на самом деле пользуются и так далее — я не против. Но когда информация потом переиначивается или передергивается, вот это недопустимо. Поэтому я пока ещё не решился создать. Я, как слуга народа, выхожу на работу с утра до вечера и выполняю свои государственные задачи, а сидеть постоянно, вот это набивать, тоже много времени уходит», — сказал Михаил Игнатьев, подчеркнув, что ему ближе «живая жизнь, живое общение», «люблю живые аудитории».

А желающие могут связаться с ним через официальный портал органов власти «или мой электронный адрес, там все официально, там нет передергиваний»:

«Получу, в течение дня обязательно посмотрю».

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Кому сливки — кому коллапс

В вялотекущую затяжную стадию перешёл транспортный кризис в Чебоксарах, усиливаемый многомиллионными долгами муниципального «Чебоксарского троллейбусного управления» (ЧТУ), отстранённостью региональной власти и минтранса Чувашии, что усугубляет ситуацию и может привести к критическим последствиям.

Справедливости ради отметим, что в основе транспортного кризиса, как и в других регионах, — объективные причины: на фоне стремительной автомобилизации пассажиры, для которых главной ценностью становится время, выбирают более маневренный и скоростной транспорт. И пересаживаются с троллейбусов на личные машины и маршрутки. Если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%. Но даже при таком объёме в нынешних условиях это — гигантский поток, а троллейбусы остаются не только самым безопасным и экологичным видом транспорта, но и самым дешёвым: по сравнению с маршруткой экономия (при использовании ЕТК) достигает 41%. С учётом падения реальных доходов, снижения покупательской способности и масштабного урезания социальных программ это — реальная и весомая поддержка.

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Но этого мало. Чтобы вдохнуть в троллейбусы новую жизнь, необходима транспортная реформа, которую в регионах пытаются воплотить по схожим сценариям: сократить и оптимизировать маршруты, убрать дублирующие в пользу муниципального транспорта и перейти на автобусы средней и большой вместимости. И везде эти планы встречают яростное противодействие, проходят тяжело, нервно и нередко доходит до криминала. Что и понятно: на кону — большой бизнес, где большая часть наличного оборота находится в теневом секторе. В Чебоксарах, к примеру, годовая выручка маршрутчиков оценивается более чем в 2 млрд рублей (для сравнения: собственные доходы бюджета Чебоксар составляют 5 млрд рублей).

Alexander Anders Тролейбус

Противодействие маршрутчиков, которые стали активно судиться с мэрией, можно понять. Но не поддаются логике действия региональной власти и отдельных министерств. С одной стороны, республиканских чиновников разозлил иск ЧТУ к минфину о взыскании более 187 млн рублей компенсации за перевозку льготников в предыдущие годы. Но при этом власти из года в год субсидировали ГУП «Чувашавтотранс», который при этом успел так нарастить долги, что попал в федеральную повестку из-за митингов, многомиллионных зарплатных долгов и забастовок работников.

Ещё более удивляет позиция профильных министерств. Глава Чувашии Михаил Игнатьев требует оптимизации расходов. В то же время минэкономразвития, зная о 160-миллионной задолженности ЧТУ за электроэнергию, собирает всевозможные заседания и рекомендует вернуть явно убыточные (!) рейсы в промзоны, где на остановках не набирается даже трёх человек.

Минтранс, который возглавляет бывший бизнес-омбудсмен Владимир Иванов и в ведении которого находятся межмуниципальные автобусные маршруты, и вовсе саботирует процесс. Частный бизнес продолжает собирать сливки, создавая в Чебоксарах дублирующие маршруты. Ранее заявлялось, что по Чебоксарам проходит порядка 400 межмуниципальных маршрутов. Для сравнения: число троллейбусных маршрутов — 18. Такая динамика — начало убийства троллейбусов и общественного транспорта в целом, если иметь в виду и автобусы большой вместимости.

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Ситуация усугубляется долгами за электроэнергию. В Чебоксарах ранее речь шла о 160 млн рублей — энергетики даже подали иск о банкротстве, но после частичного погашения отозвали. В Новочебоксарске энергетики действуют более радикально: в этом году в городе за долги уже дважды троллейбусы вставали из-за отключения электричества. Но если Новочебоксарск — сравнительно небольшой город, и многие жители ездят на работу в Чебоксары, то в столице остановка троллейбусного движения обернётся масштабным скандалом. И власть, в первую очередь республиканская, всеми своими структурами почувствует и народный гнев, и «заморозку» транспортной жизни, и гневный взгляд Кремля.

Кино и депутаты

Власти в Чувашии определили потенциальные спецместа для встреч депутатов Госдумы и Госсовета с избирателями, продемонстрировав общественности наличие чувства юмора на грани сарказма. В качестве площадок чиновники выбрали территорию перед киностудией «Чувашкино» и непосредственно кинозал, при этом определили временной лимит — два часа (как стандартный киносеанс), а также численность участников встреч — по заполняемости помещения. Таким образом чиновники, измотанные постоянными выступлениями оппозиции и боясь растущего протестного настроения, пытаются умерить пыл оппонентов, превращая депутатские встречи в кино.

jackmac34 Кино

«Если и кино, то — комедия, а, по существу, налицо «кривая» трактовка федерального закона». Коль зафиксировано постановлением республики, то надо определить места по всему региону, в каждом муниципальном образовании» — комментирует сомнительную инициативу чувашских чиновников депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»).

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Политик обращает внимание на то, что уведомлений требуют только встречи депутатов в формате митингов, а собрания по инициативе граждан к этой категории не относятся:

«Опять же, законом предписывается обязанность муниципальных образований предоставлять помещения для организации данных встреч, но никак не определение мест и уж тем более — порядка согласования.

Прописывая требования об уведомлении о митингах, законодатель, прежде всего, возложил ответственность на органы местного самоуправления в части обеспечения мер безопасности в соответствии с требованиями к публичным мероприятиям, но никак не функцию согласований и ограничений. К тому же, в СМИ прошла информация о требованиях Кремля исключить всяческие конфликты на территориях, а данное постановление в случае принятия закладывает серьезные риски возникновения конфликтных ситуаций из-за его противоречивости по отношению к федеральному законодательству».

Инцидент с депутатом-миллионером: что это было

В выходные дни информационное пространство взорвало сообщение об очередном «аэропортовом» инциденте с депутатом. В центре оказался один из самых богатых депутатов Госсовета Чувашии, генеральный директор двух региональных подразделений «Газпрома» Кияметдин Мифтахутдинов, которому отдельные СМИ приписали воровство чужой сумки с 400 долларами. В Чувашии это вызвало как минимум недоумение: вряд ли один из старейших депутатов с большим парламентским стажем, возглавляющий два крупных предприятия, смог бы пренебречь своим статусом и безупречной деловой репутацией. Причиной произошедшего считают от банального курьёза до «подставы» влиятельного в регионе руководителя. Как считает сам депутат, это случайность и недоразумение, от чего не застрахован ни один человек.

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На что ушли «Тришкины кафтаны»

Госсовет Чувашии принял бюджет во втором чтении при рекордном числе протестных голосов и «пустых депутатских кресел». Помимо бюджетных откровений, она показала растущие парламенте и обществе протестные настроения. Примечательно, что на бюджетном заседание не пришёл глава Чувашии Михаил Игнатьев, хотя «Михаил Васильевич, как правило, выступает» после принятия главного финансового документа. Не было даже премьера Ивана Моторина, который «тоже отошёл». Отдуваться за всех пришлось вице-премьеру — министру финансов Светлане Енилиной. Зато участвовали депутаты Госдумы, при этом с каждым был допущен публичный казус.

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«Игнор» и бегство должников

Ещё одним знаковым событием стало заседание в Чебоксарах рабочей группы по повышению устойчивости социально-экономического развития города, куда приглашают предприятия-должники. Выяснилось, что из 32 приглашённых своё участие подтвердили только девять, из них реально пришли только четыре. По словам очевидцев, представитель компании «ЗЭИМ-Сервис», увидев камеры, испарился. Более того, выяснилось, что среди должников — предприятие столичного депутата-единоросса Владимира Кузина, который, со слов чиновников, запретил своим представителям идти на заседание. И это накануне принятия бюджета на 2018 год, когда парламентарии традиционно говорят о необходимости пополнения доходной базы. «Полный игнор идёт», сделали вывод члены рабочей группы.

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Резонансные дела и отставки

На неделе суды вынесли обвинительные приговоры двум сити-менеджерам, решения не вступили в законную силу. Главу администрации Чебоксарского района Георгия Егорова, обвинявшегося в мошенничестве, злоупотреблении, превышении полномочиями, признали виновным в четырёх эпизодах преступлений из пяти инкриминируемых. Напомним, что самый громкий и скандальный эпизод уголовного дела — строительство школы стоимостью 287,7 млн рублей на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева — в селе Яныши: следствие считало, что в результате незаконно изданных нормативных актов компания за счёт местного бюджета получила 19,5 млн рублей субсидии. Чебоксарский районный суд приговорил Егорова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2 лет. Также наложено 40 тыс. рублей штрафа.

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Признан виновным и бывший сити-менеджер Комсомольского района, который в рабочее время привлекал подчинённых к уборке картофеля на одном из участков. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей и лишил права в течение двух лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Кроме того, ещё двое сити-менеджеров ушли в отставку. Покинул должность глава администрации Канаш Владислав Софронов, при котором моногороду было приостановлено финансирование из Фонда моногородов из-за ухода крупного инвестора. Покинул пост глава администрации Красноармейского района Сергей Молотков. 4 декабря глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжения о назначении членов конкурсной комиссии.

Также на неделе в Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту разлива сточных вод из канализационного колодца в Новочебоксарске. Площадь загрязнения превысила 15,5 тыс. кв. метров, ущерб оценён в 32,3 млн рублей. В надзорном ведомстве по итогам проверки сообщения в связи с разливом стоков с полигона твердых бытовых отходов отмечают, что это произошло из-за аварии.

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