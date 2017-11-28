Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в составе 15 человек решит 5 декабря судьбу российской олимпийской сборной: будет решен вопрос о ее допуске к участию в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея). Выступление президента МОК Томаса Баха, который огласит решение, если оно будет принято, планируется в 21:30 мск.

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Перед началом заседания должны выступить президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Известно, что на заседании, которое пройдет в закрытом режиме, будет рассмотрен доклад комиссии под руководством Самуэля Шмида, изучавшей вопрос о существовании в России государственной допинговой системы.

Kremlin.ru Первый заместитель Председателя Государственной Думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

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Также будет заслушан доклад комиссии Дениса Освальда, которая занималась сочинскими пробами. Вся работа комиссий строилась на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, бежавшего в США и поставившего своей целью разрушить олимпийский спорт в России.

Что касается возможных вариантов решения, то их несколько. Первый — это полный запрет на участие России в олимпиаде. Второй — спортсменов допустят под нейтральным флагом. Третий — оставят решение за спортивными федерациями, как это было перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если годом ранее выступление российских спортсменов проходило по индивидуальным заявкам и решения принимали спортивные федерации, то в этот раз основной версией стало решение о выступлении под нейтральным флагом. Об этом пишет портал Inside the Games, настаивающий, что решение организации уже есть. И оно неутешительное — любое упоминание о России, по данным издания, решено убрать с Олимпиады.

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Предположение основывается на том, что МОК уже начал обсуждать с производителем спортивных товаров Nike дизайн формы для российских атлетов, которая должна быть исполнена не в национальных цветах России и не будет иметь изображения российского флага. Поехать в Южную Корею даже в таком статусе смогут только те спортсмены, против которых не было обвинений в применении допинга. Газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что одной из возможных санкций против России может стать запрет на исполнение российского гимна и отстранение делегации российских спортсменов от церемонии открытия Олимпиады.

По данным Life, голоса в исполкоме за и против недопуска или санкций делятся примерно поровну. В исполком МОК входят председатель (Томас Бах), четыре вице-президента: Цзайцин Ю (Китай), Хуан Антонио Самаранч (Испания), Угур Эрденер (Турция) и Анита Дефранц (США), а также девять членов: Гунилла Линдберг (Швеция), Джан Франко Каспер и Денис Освальд (Швейцария), Анджела Руджьеро (США), Сергей Бубка (Украина), Си Мян У (Сингапур), Вилли Кальтшмитт Лухан (Гватемала), Робин Митчелл (Фиджи) и Николь Хёвертш (Аруба).

Полтора года назад состав исполкома был наполовину другой, поэтому не стоит ориентироваться на решение по Олимпиаде в Рио. На основании имеющихся в открытом доступе заявлений можно предположить, что за мягкое решение в отношении российской сборной выступят Бубка, Эрденер, Цзайцин Ю, Линдберг, Си Мян У и Каспер, ранее сравнивший коллективные санкции против России с холокостом.

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Против России и за самый жесткий вариант могут выступить Самаранч и Освальд. Также не исключено голосование против американок Дефранц и Руджьеро. Не определились со своим решением, по мнению издания, Кальтшмитт, Хёвертш, Митчелл и сам Томас Бах.

В любом случае, какое бы решение ни было принято, Олимпийские игры в Южной Корее уже пройдут без сильнейших спортсменов: по результатам работы комиссии Освальда, которые были объявлены ранее, Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

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На Игры никогда больше не поедут звезда биатлона Ольга Зайцева, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко. Также пожизненно дисквалифицированы и отстранены от Игр скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Ольга Стульнева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

Лыжи

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«Режиссер» Освальд поставил целый спектакль, и 1 декабря МОК сообщил, что число дел против российских спортсменов по итогам перепроверки проб с ОИ-2014 возросло с 28 до 36.

«Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он выполняет свою роль. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще — он не берет их во внимание, и каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа», — считает глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Россия пока готовится к худшему решению. Потому что, несмотря на звучащие в защиту России голоса, решение «убрать любое упоминание о России на Олимпийских играх» кажется весьма вероятным. Пока Россия никак активно в этом процессе не участвует, довольствуясь ролью «мальчика для битья». Только речь идет о статусе страны как спортивной державы, то есть бьют в самое больное самыми отвратительными и лицемерными методами.

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Не даром ранее МОК цинично заявил, что Родченкову можно верить во всем — несмотря на возможные преступления в прошлом и не глядя на его мотивацию. России же, судя по действиям спортивных функционеров, верить нельзя ни в чем. Глупо в таком случае сидеть и надеяться на лучшее, даже ожидая худшего.