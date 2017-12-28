Одной из главных политических тем Казахстана, к которой с осени 2016 года и до сих пор приковано внимание иностранцев и СМИ, является проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Обсуждения этого законопроекта постоянно отражались в публикациях, а недавно законопроект стал еще и поводом для протеста. 25 ноября казахстанский журналист Данияр Молдабеков приковал себя наручниками к дереву в центре Алма-Аты. Он протестовал против нормы о согласовании публикаций, где может быть раскрыта банковская, личная и другие тайны частного лица, потому что это мешает расследованиям. Позже с ним согласился встретиться министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Флаг Казахстана

Достаточно простая и частая для Казахстана история, когда государство хочет подмять под себя СМИ, но они героически этому сопротивляются, и поэтому государство идет с ними на компромисс, и все успокаиваются. До следующего раза. Однако такая картинка слишком проста, чтобы быть правдой — все намного сложней, да и двойное дно тут тоже есть.

Начать надо с того, что законопроект менялся на каждой из стадий — при обсуждении рабочей группы в министерстве, при экспертизе в канцелярии, при прохождении нижней палаты парламента. Возможно, поменяется и в Сенате. Так что от первоначального варианта остались рожки да ножки.

Затем надо отметить, что законопроект специфически подавался в прессе: по публикациям складывается ощущение, что он посвящен в основном СМИ. На самом деле, документ вносит изменения в 16 правовых актов ‑ и законодательство о коммуникациях не меньше, чем об информации.

Mic.gov.kz Даурен Абаев (справа)

Ну и последнее основное обстоятельство — если раньше законопроект содержал для СМИ как кнут, так и пряник, то потом пряник незаметно выпал, и остался один кнут.

Что же было этим пряником? В 2016 году министр Даурен Абаев обещал, что будет возобновлена реклама слабоалкогольных напитков (пива и вина), причем на телевидении — вечером, а в газетах — на специальных вкладышах. Это обещание имело очень большое значение, потому что сейчас рекламный рынок в стране оценивается примерно в 33 миллиарда тенге, а государственный информационный заказ — в 42 миллиарда тенге. При этом часть рекламного рынка — это квазигосударственные компании, то есть тоже государство, так что в настоящее время можно считать, что СМИ получают примерно 50 миллиардов тенге в год от государства, а 25 миллиардов — от бизнеса. Соответственно, возобновление рекламы вина и пива существенно помогло бы рекламному рынку и снизило бы зависимость СМИ от государства. Но так как это разрешение из законопроекта пропало в ходе различных согласований, то значит, ничего хорошего в плане рекламы казахстанские СМИ не ждет.

А теперь перейдем непосредственно к тому, что положительного и отрицательного может внести данный законопроект в законодательство. Мнение субъективное.

К положительным новациям законопроекта можно отнести:

Ужесточение наказания за распространение средствами массовой информации сведений о ребенке, потерпевшем от противоправных действий. Замена временного закрытия СМИ за различные нарушения на штрафы. В государственных органах официально назначаются ответственные за взаимодействие со СМИ.

К отрицательным новациям законопроекта можно отнести:

Увеличение срока предоставления информации по журналистскому запросу. Снижение времени на телеторговлю — не более 15% рекламного времени в сутки. Сотовые операторы должны за свой счет отслеживать незарегистрированные устройства сотовой связи и уведомлять об этом уполномоченные органы. Запрещено предоставлять им услуги связи. Все сети связи на территории страны должны управляться собственными системами, и оборудование должно соответствовать национальным стандартам. Обмен интернет-трафиком между операторами связи запрещено осуществлять через иностранных операторов за пределами Республики Казахстан. Установлены квоты на местный контент — на обычный не менее 50%, на музыкальный — сначала не менее 45%, а потом — не менее 50%. Распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в области телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан, запрещается. Комментарии пользователей на интернет-ресурсах должны быть авторизованы с помощью электронной цифровой подписи или номера сотовой связи.

Как видно, в основном законопроект направлен на «закручивание гаек», что в принципе является долгосрочной тенденцией. И скорее всего, он будет в таком виде принят.

При этом информационное противостояние с бывшим уже президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым показало, что Казахстан и его элита беззащитны перед любой информационной атакой со стороны другого государства. Дело в том, что казахстанская элита привыкла реагировать на информационные угрозы крайне простым способом: блокировать сайт, где размещаются неприятные публикации. А что делать, когда атака идет не со стороны беглого оппозиционера, а исходит от главы целого государства, чьи обвинения ретранслируют десятки и сотни СМИ, в том числе третьих стран? Тут нужен собственный мощный медийный выпад, но его не сделать по одной простой причине: казахстанские СМИ на полноценную медийную войну уже не способны. Кто-то никогда такого и не умел, а большинство — просто нелояльно и держит фигу в кармане. Нельзя столько лет гнобить СМИ и ожидать, что журналисты будут вставать на твою сторону в конфликте. Они в лучшем случае предпочтут отмолчаться, пока иностранец будет агитировать население Казахстана против его элиты. И эта тенденция будет усугубляться — казахстанские СМИ благодаря этому законопроекту будут все более беспомощны в противостоянии и менее влиятельны на территории своей страны, не говоря уже о других государствах. И не факт, что этим не будут пользоваться.

Цифровое общество

Еще одна мысль, на которую наталкивает изучение законопроекта: в стране перераспределились роли. Парадоксальным образом, сейчас главными демократизаторами и сторонниками улучшения отношений государства и общества выступают Генеральная прокуратура и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции. Они уходят от репрессивных практик и стараются работать с гражданскими активистами и правозащитниками. В это же время часть идеологического блока работает, наоборот, на подавление медийной и гражданской активности. В будущем это станет поводом для противоречия, а где противоречие и дисбаланс — там всегда конфликт. Нужен ли он Казахстану?

Ну и третье. Сейчас правительство Казахстана в лице экономического блока и вице-премьера по цифровизации Аскара Жумагалиева дорабатывают программу «Цифровой Казахстан». Считается, что стране нужна модернизация, и осуществить ее можно, только внедряя везде цифровизацию. Но рассматриваемый законопроект повысит расходы действующих телекоммуникационных компаний и сделает невозможным появление новых игроков на рынке, что ослабляет конкуренцию и сохранит действующую олигополию рынка. Какой может быть «Цифровой Казахстан», если пользователи станут массово уходить из Казнета? Тренд на секьюритизацию губит все благие намерения по развитию экономики.

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