На следующей неделе президент России Владимир Путин узнает от Международного олимпийского комитета (МОК) о том, запретят ли его стране принимать участие в зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане в связи с «организацией государственной допинговой программы, с помощью которой по меньшей мере 695 спортсменов смогли обойти проверки». Более того, Путин недавно с иронией отметил, что тема Игр используется США для вмешательства в президентские выборы в России, которые пройдут в марте 2018 года, пишет Джаред Генсер в статье для The Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

На протяжении десятилетий, отмечает автор, Российское государство систематически «ради золотых медалей накачивало своих атлетов повышающими спортивные показатели препаратами». По данным информаторов, проливших свет на предполагаемые махинации Москвы, до 99% российских спортсменов принимали такие медикаменты, оправдывая это тем, что «нельзя быть в сборной и не принимать [их]. Если их не принимать, будущего в спорте у тебя не будет».

Myfuture.com Тест на допинг

Такая культура лжи взращивается сверху вниз. Поражающий своей откровенностью фильм телекомпании Netflix под названием «Икар» поведал о том, что допинговая программа поддерживалась лично Путиным. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признал, что он создал специальный коктейль из препаратов и выписывал спортсменам стероиды. В свою очередь, российские спецслужбы помогали ему заменить анализы мочи, чтобы скрыть факт приема запрещенных лекарств при прохождении допинг-контроля. Более того, тренеры убеждали спортсменов, что без таких препаратов им успеха в спорте не добиться.

Российское государство, подчеркивает автор, смогло избежать наказания со стороны МОК за то, что коррумпировало Олимпийские игры. Действительно именно российским спортсменам пришлось нести основную ношу последствий скандала. Более 100 атлетам из России запретили участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в том числе тяжело- и легкоатлетам. Многих других лишили медалей за использование допинга до Олимпийских игр.

Несмотря на то что спортсмены, как считает автор, заслуживают более строгого наказания за допинг, МОК сразу же отказался поднимать вопрос той культуры, которая взращивается Путиным. Так, глава Кремля не только отрицает свидетельства, доказывающие то, что российские власти вели программу допинга, но и государственные СМИ сфабриковали новости о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) «сняло обвинения в отношении Российского государства за предполагаемое участие в допинге».

Kremlin.ru Российский флаг на церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

В конечном счете именно российским спортсменам, которых накачали до отказа препаратами, придется платить самую высокую цену за стремлением Москвы к золоту. Как показывают исследования, воздействие таких препаратов на здоровье может носить серьезный характер, в том числе приводить к отказу почек, повреждению печени, повышению риска сердечного приступа и понижению показателей производительности мозга.

Путин на протяжении долгого времени понимал, что проведение и победа на Олимпийских играх в Сочи вызовут гордость у российских граждан, благодаря чему он получит поддержку своей «экспансионистской внешней политики». С 2013 года по март 2014, после игр в Сочи и «аннексии» Крыма, внутриполитический рейтинг Путина взлетел просто до небес.

Подход Путина к Олимпийским играм является лишь одним примером его пренебрежения международным порядком. Одним словом, он ожидает, что международные институты подчинятся его воле. Когда же этого не происходит, он разрывает свою с ними связь. За какие-то два года Путин подписал закон, дающий Конституционному суду России возможность пренебрегать его обязательствами в рамках международных договоров о правах человека, вывел Россию из Международного уголовного суда на следующий же день, после того как тот признал «аннексию» Крыма оккупацией, и разорвал сотрудничество с США по крайне важному соглашению по сокращению запасов плутония.

Тем не менее для российского народа Олимпийские игры играют очень важную роль, и Путин просто не может отказать стране в участии в них. Таким образом, МОК не сделает никому одолжения, если ответит на безнаказанность Москвы простым «шлепком по рукам». К сожалению, по имеющимся на сегодняшний день данным видно, что вероятность введения полноценного запрета на участие России в играх невелика. Вместо этого комитет, скорее всего, выпишет Москве штраф, что будет равноценно поблажке Кремлю.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с Олимпийскими волонтерами. Сочи. 2014

Единственным серьезным ответом, заключает автор, был бы запрет на участие российских спортсменов в играх под флагом их страны. Если будет признано, что отдельные атлеты не принимали запрещенных международными стандартами препаратов, им необходимо разрешить участвовать как нейтральным спортсменам. Сама картина того, как российский спортсмен выиграл золото, но стоит на пьедестале без флага или государственного гимна, станет наилучшей демонстрацией того, что Олимпийские игры являются воплощением честности и принципов. Такое развитие событий также станет демонстрацией для Путина того, что у нарушения международных правил бывают последствия.