Для граждан США наступили лучшие и одновременно с этим худшие времена. Фондовый рынок переживает бум, экономический рост подскочил до 3%, а уровень безработицы в стране составляет около 4%. Однако слишком большое количество людей трудоспособного возраста не могут найти работу или занимают должность без перспективы карьерного роста. Сейчас, как никогда прежде со времен Великой депрессии, граждане всё чаще полагаются на государственные и частные выплаты, чтобы обеспечить себя жильем, накормить детей и получить медицинскую помощь, пишет Питер Мориси в статье для The Washington Times.

Freegreatpicture.com США

Между рядовыми гражданами, которые составляют большинство населения США, и представителями элит, которые окончили престижные университеты и получили высокооплачиваемые рабочие места в финансовых, медицинских, правительственных и других учреждениях, стремительно увеличивается разрыв.

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Когда Клинтоны и другие представители Демократической партии США заявляли в Конгрессе, что большая часть экономических преимуществ приходится на долю высшего класса, они, безусловно, были правы. За последние два десятилетия средний уровень личных доходов каждой семьи существенно не изменился, однако, учитывая инфляцию, расходы среднего класса на колледж, здравоохранение и жилье увеличились. В то же время американские высшие классы увеличили свои прибыли и еще больше отдалились от большинства населения.

Clinton4.nara.gov Семейство Клинтонов

Многие американцы оказались в неблагоприятном положении, поскольку получили уровень образования, не отвечающий реалиям сегодняшнего дня. Их уровень квалификации больше подходит для эпохи, предшествующей появлению цифровых технологий. Многие граждане США получили образование в сельских общинах и небольших городах, где хорошие рабочие места были уничтожены импортом из стран Азии, процессом автоматизации и консолидацией фермерских хозяйств.

Большая часть сельских общин и небольших городов имеет ужасную социальную инфраструктуру: плохие школы, отсутствие специалистов в медицинских учреждениях, отсутствие доступного высокоскоростного интернета, отсутствие супермаркетов, расположенных поблизости. В таких районах уровень смертности среди новорожденных и пожилых людей гораздо выше, чем в крупных обеспеченных городах.

Раньше рабочие США процветали, однако процесс глобализации и внедрение новых технологий привели к тому, что рабочие лишились своих мест. Их бросили на произвол судьбы. Городская элита смотрит на них с безразличием.

Безработные в большинстве случаев не могут получить специализацию, которая позволила бы им найти хорошую работу. В крупных городах, где есть больше возможностей для трудоустройства, слишком дорогое жилье, объем социальной помощи ограничен, а требования, предъявляемые к работнику, слишком высоки.

В то время как для американской культуры свойственны такие ценности, как напряженный труд, воспитание детей в полной семье и служение обществу, либеральные ученые, журналисты, адвокаты и органы власти руководствуются совсем противоположными ценностями.

Diariocritico de Venezuela Семейный досуг в современных США

Плохую учебу в школе и ненадлежащее выполнение своих обязанностей на рабочем месте теперь оправдывают дискриминацией. В итоге университеты и предприятия вынуждены принимать малограмотных или неквалифицированных людей, у которых к тому же могут быть проблемы с законом. Родители-одиночки получают субсидии, на развод теперь смотрят с одобрением. Сотрудников полиции презирают и высмеивают, а иногда даже нападают на них.

Самая печальная картина сложилась в сельских районах и бедных городских кварталах. Подростки не могут устроиться в жизни и в конце концов обречены вести такую же жизнь, как и их нищие родители.

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Никакие пожертвования со стороны Клинтонов и других представителей высшего класса не смогут исправить сложившейся ситуации. Положение не сможет исправить и налоговый план, предложенный республиканцами, поскольку в конечном итоге приведет к тому, что обеспеченные слои населения станут еще более обеспеченными.

Необходимо отстаивать наши культурные ценности, предоставив гражданам США возможности для достижения личного успеха. Крупные города должны сделать ставку на помощь гражданам США, которые приезжают из сельских районов и небольших городов, а не на зарубежных мигрантов. Нам необходим откровенный разговор о наших национальных ценностях и образе жизни, которые способствуют личному успеху. Нужны не предвыборные обещания, а жесткие конкретные меры, которые могли бы вновь объединить американских граждан.