Санкт-Петербург, 11 марта, 2010, 18:03 — ИА Регнум. Два белых медвежонка - 13-й и 14-й ребенок медведей Услады и Меншикова из Ленинградского зоопарка 5 марта впервые вышли на прогулку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости сегодня, 11 марта, в пресс-службе Ленинградского зоопарка, медведица Услада сама определила, когда подросших детей стало можно вывести впервые на прогулку из берлоги, где они жили с рождения в ноябре 2009 года.

С момента рождения за белыми медвежатами круглосуточно наблюдает видеокамера, материалы обобщаются и регулярно становятся достоянием ученых-зоологов на научных конференциях. Уже определен пол медвежат - это два самца, но пока еще у детей Услады нет имен, идет конкурс среди петербуржцев, а окончательное решение будет принято в мае.

В пресс-службе отметили, что, поскольку медвежата часто отправляются в зарубежные зоопарки, при выборе имени учитывается петербургская тематика - например, одного из предыдущих детей Услады и Меншикова назвали Питером.