Пхеньян продолжает наращивать напряженность вокруг своей ракетно-ядерной программы, проводя новые испытания и делая громкие заявления. Американские и южнокорейские военные эксперты заявляют, что угрозы КНДР реальны и их ракеты вполне могут достичь США.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

После затишья с 15 сентября Пхеньян вновь вернулся к своим испытаниям. Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал 29 ноября на пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15». По его словам, пуском ракеты с полигона Пхенан-Намдо достигнут «исторический успех в создании ядерных сил страны».

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В Пхеньяне утверждают, что «Хвасон-15» может поразить цели на всей территории США. Высота полета составила 4,475 тыс. километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

В Южной Корее, оценивая ночной пуск, уже заявили о большой вероятности нового испытания. Так, представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи в ходе брифинга для депутатов парламента заявили, что Пхеньян теперь захочет продемонстрировать миру и «усовершенствованную ядерную или термоядерную боеголовку» для нее.

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Разведчики также подтвердили заявление Пхеньяна о том, что ракета способна достичь континентальной части США, назвав ракету КНДР «сдерживающим фактором» — с точки зрения Пхеньяна.

Военные США, Японии и Южной Кореи в целом высоко оценивают ракету «Хвасон-15»: по их заявлениям, она превосходит предыдущие ракеты. По инициативе этих стран 29 ноября в 16:30 в Нью-Йорке (00:30 мск 30 ноября) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. По мнению военных экспертов США и Японии, ракета является межконтинентальной и способна преодолеть расстояние 13 тыс. километров — то есть достичь Вашингтона.

Lsm.lv Испытания ракеты Хвасон-14

Об этом же заявили эксперты американского Союза обеспокоенных ученых. По их мнению, заявлениям КНДР стоит доверять и ракета способна поразить цели в США. Проанализировав приведенные Пхеньяном данные о дальности и высоте полета ракеты, они пришли к выводу, что ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона и фактически любой точки на континентальной территории США.

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Тем не менее есть и другие оценки. Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич назвал «блефом» заявления Пхеньяна.

«Я считаю, что это — блеф. Сегодня КНДР не в состоянии делать такую ракету», — цитирует Клинцевича «Интерфакс».

По его мнению, такая задача для КНДР слишком сложна. Но главное в том, что КНДР ведет себя вызывающе и настраивает против себя мировое сообщество. Мир же может объединиться и очень легко поставить КНДР на место. И такое поведение выходит за рамки необходимой разумной самообороны.

Президент США Дональд Трамп сразу после пусков провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. Лидеры договорились продолжить давление на КНДР и согласовали позиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Не исключено, что последствием ночных испытаний Северной Кореи могут стать новые резкие заявления американского лидера — и наверняка апелляции к России и Китаю, которые, как считается, сотрудничают с КНДР и имеют на Пхеньян рычаги давления.

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Если российский сенатор прав и КНДР блефует, то чего стоят заявления южнокорейских разведчиков и американских экспертов? Не может ли получиться так, что они подыгрывают блефу из своего интереса. Вопрос тогда, какого интереса?