В небе над Черным морем 25 ноября российский истребитель Су-30 осуществил перехват американского противолодочного самолета P-8A Poseidon, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.

Alex Beltyukov Су-30СМ

aceebee Boeing P-8 Poseidon

По данным Пентагона, самолет ВВС США находился в международном воздушном пространстве, провокационных действий в отношении российских военных он не совершал. В американском военном ведомстве охарактеризовали перехват Су-30 как «небезопасный».

Российский истребитель пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего американскому пилоту пришлось совершить резкий маневр, который привел к «очень сильной турбулентности».

В Пентагоне заявили, что «небезопасные действия» со стороны российского пилота могли нанести «серьезный вред и привести к травмам всех задействованных воздушных экипажей». Российская сторона официально еще не комментировала инцидент.

Ранее над Черным морем уже происходили инциденты с участием американских самолетов. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата американского самолета-разведчика P8A «Посейдон». Тогда истребитель поприветствовал американских пилотов маневром, и самолет-разведчик изменил маршрут и начал удаляться от российской границы.

За первую неделю августа 2017 года перехваты иностранных самолетов-разведчиков на границе с Россией были проведены российскими Воздушно-космическими силами четыре раза. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 12 самолетов ВКС РФ.

10 августа самолет Ту-154 ВКС РФ в рамках Договора по открытому небу выполнил полет над рядом объектов в Вашингтоне: его видели над Белым домом, Пентагоном, Капитолием.

В ответ на реакцию СМИ, сообщивших о русском самолете над Вашингтоном, в Пентагоне отметили, что полет был согласован.

В июле над Черным морем появился истребитель «Тайфун» британских ВВС. Он поднялся в воздух с базы в Румынии на перехват российских бомбардировщиков Ту-22. Истребитель НАТО осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.

Adrian Pingstone Истребитель ВВС Великобритании Еврофайтер EF-2000 «Тайфун»

В середине ноября сообщалось, что за неделю у российских границ осуществляли разведку 12 летательных аппаратов, идентифицированные как иностранные. Из них шесть проводили разведку на западном стратегическом направлении, три — на арктическом, один — на юго-западном, два — на восточном.

На перехват иностранных воздушных судов самолеты ВКС России поднимались трижды, нарушений воздушного пространства не было. По данным Минобороны РФ, в последнюю неделю ноября российские истребители выполнили два перехвата, а воздушную разведку вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов.

Читайте также: За неделю ВКС РФ выполнили четыре перехвата самолетов-разведчиков

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолёт. Используется для обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Накануне генеральный инспектор Пентагона выпустил доклад, согласно которому одной из главных задач США в 2018 году станет противодействие России, которая обладает «серьезным ядерным потенциалом» и «нарастила свою военную мощь».

В американском министерстве обороны посоветовали и другим странам — членам НАТО быть готовыми к ответу на «потенциальную агрессию Москвы». В докладе отмечается, что Россия не только развила свои обычные и иные виды вооружений и нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил, но и создала потенциал для ведения асимметричных и нетрадиционных боевых действий