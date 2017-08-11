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За неделю ВКС РФ выполнили четыре перехвата самолетов-разведчиков

Политика

...на российской границе

Москва, 11 августа 2017, 03:27 — REGNUM  Перехваты иностранных самолетов-разведчиков на границе с Россией за неделю были проведены российскими Воздушно-космическими силами четыре раза, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 12 самолетов ВКС РФ.

«Нарушения воздушного пространства не допущено», — сообщается на сайте.

Напомним, 12 августа в России будет отмечаться День ВКС. Как сообщил 4 августа российский министр обороны Сергей Шойгу по всей России пройдут показы уникальных исторических самолетов и новейших образцов авиатехники.

Читайте подробнее: Шойгу: В День ВКС покажут самолеты Первой и Второй мировых войн

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа самолет Ту-154 ВКС РФ в рамках Договора по открытому небу выполнил полет над рядом объектов в Вашингтоне: его видели над Белым домом, Пентагоном, Капитолием.

В ответ на реакцию СМИ, сообщивших о русском самолете над Вашингтоном, в Пентагоне отметили, что полет был согласован.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: Россия имела право на полет над Вашингтоном

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Военно-воздушные силы