



Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Ты — дитя своего времени, но тебе принадлежит выбор второго родителя.

Станислав Ежи Лец

Понедельник 27 ноября 2017 года для предвыборной кампании протокандидата в президенты РФ Ксении Собчак не отличался ничем особенным. Регулярные видео из серии «Собчак против», рекламный пост про то, как сделать хороший шкаф для носочков внутри приличного ремонта, вечерние излияния Белковского и (новый жанр) «документальные» видеозарисовки из-за кулис кампании. Не самая активная активность. Видимо, выходной. Оно и понятно: в среду Собчак открывает свой первый (на самом деле второй, но кто считает?) региональный штаб, и ей, вероятно, нужно подготовиться.

Вывод из всего сегодняшнего дня можно сделать только один — Собчак как минимум сильно лукавит, когда предлагает собрать вокруг себя коалицию протеста. Лукавит довольно просто, но эффективно: всякий прочий появляющийся на политическом горизонте протокандидат, будь то «ростовец» Титов или независимый (?) Полонский, мгновенно объявляется «провластным» на том или ином основании. В результате только Ксения для либералов «вся в белом», остальные — понятно в чем. И только она — законный рупор оппозиции и протеста, но без коалиции. Profit…

Свою безоговорочную поддержку Собчак высказывает только недокандидату Н., что очень удобно, так как он-то на выборы точно не пойдет: ему мешает судимость.

Можно только стоя аплодировать команде протокандидата Собчак: такой развод избирателей — маневр, говорящий об опыте и определенной смелости (или информированности о планах других потенциальных кандидатов): дело в том, что (ударимся немного в ненаучную фантастику) стоит только кому-то, по известности в стране соизмеримому с гражданкой Собчак, заявить о своем желании баллотироваться и том, что он категорически не поддерживает Путина, весь её пафос сдуется. А если этот кто-то окажется еще и более популярных взглядов, чем либеральные… весь проект Ксении исчезнет в тот же момент. Ей будет очень сложно послать лесом левого или центристского кандидата, ведь, согласно её публичной риторике, её позиция «против всех» именно на появление таких кандидатов и рассчитана.

Вот выйди завтра Пучков ака «Гоблин» в народ с заявлением, что он, мол, тоже хочет в президенты: Путин давно ему надоел, а красный флаг над Кремлем — это именно то, что надо для справедливости. И что будет делать Собчак? Проигрывать будет. Потому что все её тактики и стратегии, похоже, рассчитаны на то, что никакой активности слева на выборах не случится. Что никакой «оголтелый сталинист» не появится, чтобы увести за собой толпы голосующей «ваты». Поэтому пока всё мирно. Пока можно расстреливать своих и не беспокоиться о сопутствующих потерях.

Oper.ru Дмитрий Пучков ака «Гоблин»

Титов объявлен пропутинцем просто потому, что считает последние годы «мирными», то есть операцию в Сирии и присоединение Крыма войной не считает, а вот войну в Чечне-то как раз считает, и в сравнении с ней говорит о мире.

Полонский же — просто несерьезно. Хипстер прямо какой-то. Правил не знает. Понятия не блюдет. Бандитов не боится… как такого в президенты? Представляете, он, когда сидел в тюрьме в Камбодже, послал открытое письмо королю. Ну кто так делает? Нужно было позвонить, договориться «вась-вась»: «Отпусти меня, родной, на денек, у меня мама болеет. Я буквально туда и обратно». Ведь бросился же камбоджийского узника сразу защищать глава МИДа Лавров. А те, которые открытые письма пишут… фу. Сумасшедший какой-то. Серьезно. Ксения в интервью примерно такого уровня предъявы кидала — иначе и не скажешь. Ты, говорит, «зачем публично заму Медведева звонил с рейдерского захвата»? Так же не делают… звонят тихо из-за угла. «Так ты так открытость себе представляешь?» И Полонский (не дурак человек) так и представляет, о чем и сказал. А вот как её себе представляет протокандидат Собчак, мне стало очень интересно, ведь об открытости и «гласности» она говорит буквально каждый второй раз, когда вообще что-то говорит.

И еще интересный был момент в программе про Полонского — Собчак его подвела к мысли, что он «русский Трамп», он согласился, и тут-то «ловушка» и захлопнулась. Ксения ему говорит: раз ты — Трамп, так скажи про женщин плохое. Надо понимать, что больше ничего про Трампа протокандидат в русские президенты не знает? Или ей кажется, что пара случайных фраз позволяет полностью и исчерпывающе охарактеризовать действующего президента Соединенных Штатов Америки, да так, что приличный человек с ним никогда не захочет себя сравнить?

youtube.com Ксения Собчак Разговор по душам

В общем, не по пути Собчак с правыми-правыми. Крупная промышленность и классический империализм — это не её. Её настоящая любовь — правые-левые, а точнее — левоватые. Не промышленность, но банки и кредитование среднего бизнеса, должно быть, находятся в центре экономики её мечты. Её видение планеты, скорее всего — это не национальные интересы и логика борьбы за рынки сбыта, а абстрактная глобализация и свободное обнищание стран и континентов, если их жители окажутся недостаточно «пассионарными», чтобы побороть руку рынка в виде американской гуманитарной помощи едой или оружием.

В России эти все нюансы могут быть незаметны или не очень ясны, но вот в «цивилизованных странах» они принципиальны, а для либералов собчаковского разлива взгляд с Запада всегда важнее, чем любой другой. Протокандидат вообще о международной репутации говорила раза в три чаще, чем о внутренних делах: то со спортом мы позоримся, то вот с Крымом «нарушили обещание», то из какого-то клуба вышли… Это всё звучит чаще, чем проблемы нищеты или безработицы или, скажем, медицины: это ж снаружи-то не оценивают. Тут вам не флаг над олимпийской командой.

Кстати, в этом же русле протокандидат и начальник её штаба уже несколько раз упоминали каких-то «русских хакеров», которые тоже, видимо, сильно портят репутацию России. Учитывая специфический взгляд на Трампа, можно предположить, что истинно честными СМИ (тем самым «интернетом», которым Ксения пользуется чаще «стариков») оказывается банальный сайт CNN и карикатуры журнала «Нью-Йоркер». В ином случае протокандидат и её штаб уже бы знали, что дело «русских хакеров» и их влияния на американские выборы практически развалилось и, ссылаясь на него сегодня, можно через месяц-другой оказаться в луже из официальных и притом отрицательных выводов комиссии Мюллера.

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Но и это все — лишь поверхность. Лощеная модная поверхность с красивыми словами о толерантности, дружбе всех со всеми, феминизме, политкорректности и открытости. Под этим всем, судя по всему, совершенно обычная для России борьба пауков в закрытой банке.

Даже трех дней наблюдений достаточно, чтобы как минимум заподозрить, что Ксения, буквально с пеленок принадлежащая русскому «политическому классу», не может отойти от приемов и методов «работы», принятых в нем. Закрытые кабинетные переговоры ей ближе, чем публичная работа перед камерой. Лондон как заграничный плацдарм понятнее Берлина, Нью-Йорка или, например, Токио. А малосодержательные появления на федеральном телевидении — неприятная обязанность по обслуживанию электората. Она унаследовала от старшего поколения всё это вместе с устаревшей системой взглядов: «мочи» Сталина, говори о «гласности» и, завернув кампанию в модную обертку интернет-игры со звездочками-бонусами, снова подает публике.

Схавает ли пипл то, что уже пару раз хавал? Посмотрим. Сегодня на предвыборном сайте протокандидата зарегистрировано 53 000 «поддерживающих» человек. Это больше, чем вчера, но меньше, чем должно быть, если Белковский нам не врет про рейтинги. Впрочем, устройство кампании Собчак мы разберем в другой раз.