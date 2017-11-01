Иван Кузнецов, , 21:19 — REGNUM

По мере того, как приближается решение ключевого для Трампа вопроса — принятия или непринятия масштабной налоговой реформы — его непрекращающееся противостояние с демократами, капиталистической элитой нового поколения, СМИ и профессиональным истеблишментом накаляется с каждым днём.

Противники Трампа обладают обширным арсеналом политических орудий нападения, которые они никогда не стесняются использовать, но на прошедшей неделе и у президента нашлись козыри в рукаве.

Урановое дело

Одним из козырей стала тема, о которой Трамп многократно упоминал, но которая раньше не обретала официального воплощения. Теперь же стало известно, что по этому поводу начинается официальное расследование двух влиятельнейших комитетов нижней палаты Конгресса — комитета по разведке и комитета по надзору и правительственным реформам.

Дело в том, что в 2013 году, когда президентом был Обама, а госсекретарём — Хиллари Клинтон, «Росатом» через дочернюю компанию прибрел транснациональную компанию «Uranium One», которая будучи формально зарегистрирована в Канаде, владеет урановыми шахтами не только по месту приписки, но и в Австралии, Казахстане, ЮАР и США. Начиная с 2007 года начальство этой компании имело тесные связи с администрацией президента США (тогда Билла Клинтона), а сама компания была использована в долгоиграющей схеме по выводу богатейших казахстанских месторождений из-под контроля России. Тогда Росатом с радостью продавал интересующие прикидывающихся канадцами американцев активы, а чуть позже начал по кускам скупать акции самой фирмы-марионетки. Дональду Трампу давно интересно, как так вышло, что в период дежурства самопровозглашенного гения внешней политики — Хиллари Клинтон — Америка проиграла столь важную геополитическую партию, да ещё и лишилась контроля над одной из собственных шахт, под которой по разным оценкам залегает до 20% всего американского урана.

Надо сказать, что в США все крупные сделки с иностранными компаниями плотно курируются официальными властями, а вовсе не отпускаются в свободное плавание по воле невидимой руки рынка. Так, сам Трамп совсем недавно вместе с премьер-министром Сингапура присутствовал на церемонии подписания крупного контракта между формально частными и не имеющими отношения к власти компаниями «Боинг» и «Сингапурские авиалинии». Таким образом, в американских реалиях возложение ответственности за урановую сделку на Клинтон и Обаму не выглядит притянутым за уши.

По следам убийц

Другим ударом по демократам стало решение президента не продлять введённый 25 лет назад мораторий на рассекречивание документов об убийстве Джона Кеннеди. Истинная история убийства до сих пор остаётся главной загадкой американской массовой культуры, и любое несоответствие насквозь «дырявой» официальной версии тут же бросает тень на демократов, ответственных в глазах народа за проведение расследования. По воле Трампа на прошедшей неделе было опубликовано около 2800 документов, при том что ещё около 300 все-таки было решено оставить под сукном. На подробный анализ этих документов и включение их в общую картину у историков уйдёт значительное время, но некоторые эксперты уже заявили, что новые данные во многом противоречат официальной версии.

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Битва за бюджет

Ещё одним важным успехом администрации на этой неделе стало принятие Палатой представителей Конгресса бюджета на 2018 год, означающее победу президентской программы в части увеличения финансирования силовиков, сворачивания разнообразных программ «мягкой силы», а также дающее «зелёный свет» налоговой реформе. Бюджет оказался первым примером полностью успешного взаимодействия Белого дома и Капитолийского холма, где администрации наконец удалось воспользоваться редким в американской политике преимуществом — совпадением партийной принадлежности президента и большинства в обеих палатах Конгресса.

Механизм взаимодействия действительно, видимо, удалось наладить вполне неплохо, ведь и сам Трамп, и все его соратники с большой уверенностью говорят о будущем успехе налоговой реформы, совсем не заботясь о путях отступления на случай неудачи, как принято делать у американских политиков. Они даже обнародовали своего рода календарь запланированных побед, где начало официального публичного обсуждения законопроекта назначено на этот четверг, принятие Палатой представителей ожидается к Дню благодарения (в этом году это 30 ноября), а принятие Сенатом — к Рождеству. Таким образом, администрация собирается осуществить реформу до конца года.

Что касается содержания реформы, то вокруг него в американских масс-медиа развернулась настоящая битва, так как пропрезидентские СМИ, находящиеся в ничтожном меньшинстве, утверждают что от неё выиграет в основном средний класс и рабочие, в то время как противники Трампа пишут на каждом углу что от реформы выиграют только богачи, и даже запустили вирусную рекламу, где толстосумы ужасно расстроены тем, что налоги уменьшают именно им, а не тем, кто в этом действительно нуждается. На самом деле, по-своему правы обе стороны — в численном выражении действительно наибольшие поблажки получают богатые, так как оперируют наибольшими суммами, в то же время в процентном выражении больше всех действительно выигрывает средний класс. Зарабатывающие совсем мало, как и прежде, налогами облагаться не будут. К тому же, как обещает президент, реформа будет включать существенное упрощение самой процедуры уплаты налогов, которое позволит средней семье заполнять все необходимые документы на одном-двух листах бумаги. Сейчас все обстоит прямо наоборот, и порядка 90% американских семей вынуждены для правильного оформления документов обращаться к специалистам.

«Опиоидный кризис»

Ещё одна проблема, которая волнует президента, это так называемый опиоидный кризис. В современных Штатах сложилась ужасающая ситуация: ежегодная смертность от передозировки опиоидами превысила суммарную смертность по причине ДТП и огнестрельных ранений. В среднем, от передозировки в США ежедневно гибнет около 100 человек. Чтобы противостоять этой ситуации президент объявил «опиоидный кризис» чрезвычайной ситуацией национального масштаба, что является официальной формулировкой и позволяет федеральному правительству куда больше вмешиваться в дела штатов для скорейшего решения той или иной проблемы.

Кроме нелегального оборота наркотиков, большая часть которых, по словам президента, поступает на территорию Штатов из Мексики через недостаточно защищенную границу, существует и требует немедленного решения проблема неконтролируемого употребления лекарств, выдаваемых по рецепту. В Америке лекарства выдают по рецепту не менее, чем на месяц, а так как легальные опиоиды составляют львиную долю сильнодействующих болеутоляющих средств, многие пациенты сами значительно превышают предписанную норму, что порой заканчивается летальным исходом. Для решения этой проблемы Трамп предлагает сократить срок, на который выдаются опиоидные препараты, до одной недели, а в случае выявления значительных нарушений в системе, даже обещает ввести специальное правило, по которому для получения права выписывать такие лекарства нужно будет пройти дополнительные проверки федеральных органов контроля. Все эти меры, кроме прочего, подрывают демократическую пропаганду, говорящую что Трамп, будучи республиканцем, хочет отказаться от всяческого государственного контроля и пустить все на самотёк.

Русское дело

Ещё одним мощным ударом по позициям демократов стала обнаруженная пропрезидентскими журналистами и уже официально подтверждённая информация о том, что создание нашумевшего в период предвыборной кампании «Русского досье», за авторством бывшего сотрудника английской разведки Стила, было профинансировано штабом Клинтон. Конкретнее, на исследования в этой области фирме-посреднику было выделено 12 миллионов долларов. Впрочем, теперь лидеры демократов никак не могут вспомнить, кто же конкретно ответственен за выделение этой незначительной суммы.

Принимая во внимание, что злосчастное досье, кстати, почти не содержащее фактов, а лишь неопределенные предположения и сопоставления, до сих пор остаётся фундаментом всего масштабного и раскрученного «русского дела», эти новые сведения бросают тень не только на Клинтон и ее подручных, но и на всех парламентариев и прочих политических деятелей (как демократов, так и республиканцев), которые поспешили заклеймить Трампа «человеком Путина».

Возможно, именно с дискредитацией «русского дела» связано то, что по Вашингтону поползли слухи о скором завершении особого расследования, которым руководит Роберт Мюллер. Сначала эти слухи косвенно подтвердил президент, написавший в твиттере, что «наконец, после дорогостоящего расследования, выяснилось, что никакого сотрудничества не было», а спустя несколько дней пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс на одном из брифингов сказала что владеет данными о скором завершении расследования, но источником этих данных поделится не пожелала.

В то же время, расследование Мюллера все же дало первые плоды, которые, правда, тоже не без изъяна. В течении одного дня стало известно сразу о двух победах Мюллера. Во-первых, подчинившись повестке властям сдались Пол Манафорт, бывший непродолжительное время начальником предвыборного штаба Трампа, и Рик Гейтс, давний сотрудник и младший товарищ Манафорта. Чуть позже выяснилось что им предъявлены обвинения по статьям «заговор против Соединенных Штатов» и «заговор с целью отмывания денег». Во-вторых, Джордж Пападопулос, которого официальное обвинение называет советником предвыборной кампании по внешней политике, признался, что ранее сообщил ФБР ложную информацию касательно своих контактов с агентами российского влияния и также сдался на волю правосудия.

Ликованию противников Трампа в политике и СМИ не было предела. «Скоро придёт очередь и самого президента», «мы так и знали что они все там русские агенты» — эти и схожие послания сквозили в новостных заголовках и выступлениях политиков.

На следующий день пыл злорадствующих немного приугас. Оказалось, что Манафорта и Гейтса обвиняют в злодеяниях многолетней давности, когда он консультировал Януковича и не регистрировался как иностранный агент, как того требует американское законодательство. Никакого отношения к выборам президента США в 2016 году эти обвинения отношения не имеют. Что касается Поподопулоса, то с ним история ещё интересней. Этот деятель, оказавшийся на поверку членом добровольного совета по внешней политике при кандидате Трампе, собиравшемся и встречавшемся с кандидатом один раз, действительно контактировал с неким английским профессором, заявлявшим, что имеет обширные связи в Москве, а также с некой русской дамой, также «очень влиятельной». Эти уважаемые господа, о ужас, обещали «советнику Трампа», предоставить тысячи электронных писем с «грязью» на Хиллари Клинтон, но всяческие попытки самого горе-советника заинтересовать в этом предприятии по-настоящему высокопоставленных сотрудников предвыборного штаба всякий раз заканчивались отказом. Кроме того, были ли «русские агенты» действительно связаны с Кремлём, или просто «разводили» новоявленную акулу политики «на бабки».

Как бы то ни было, противники Трампа все ещё по инерции пытаются преподнести успехи Мюллера как начало конца президентства Трампа, хотя, если слухи правдивы, эти невероятные достижения больше похожи на аккуратное подведение общественности к завершению расследования. Мол, мы все проанализировали, нашли нескольких негодяев, и сворачиваемся. И правда, не может же великий и ужасный Роберт Мюллер, пользующийся всеобщим уважением и обладающей безупречной репутацией не может закончить расследование без всяких результатов, ведь это означало бы провал. А так он всегда может сказать, что заглянул под каждый ковёр и в каждый угол, и даже не пропустил преступления, совсем не относящиеся к предмету его расследования.

Борьба президента и его противников продолжается без остановки. Однако, начинает казаться, что у президента есть реальные шансы победить. Пока что, это все ещё кажется весьма маловероятным, но ведь и победы Трампа на выборах тоже мало кто ожидал. Успех налоговой реформы является сейчас ключевым фактором охватившей Штаты борьбы, но и следующий акт — выборы в Конгресс, уже не за горами.

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