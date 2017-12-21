Половина успеха доклада политика или чиновника в Казахстане зависит от правильного выбора точки отсчета какого-либо процесса — так, чтобы динамика развития, о которой рассказывают, была сугубо положительной. Излюбленным периодом для подведения такой статистики являются 1994−1998 годы, когда в экономике наблюдался наибольший упадок, вызванный распадом СССР. Однако для своих расчётов мы возьмем период с 1989 по 1991 год, когда еще сохранялись основные черты советского общества и его социальной системы. Данные взяты из сборника Госкомстата Казахской ССР и сборников Комитета по статистике министерства нацэкономики Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Начнем с административно-территориального деления. Прежде всего, надо отметить сокращение числа областей и районов: и те, и другие стали больше по площади. Это на самом деле плохо, потому что в географии есть проверенный постулат, что чем меньше район по площади, тем легче им управлять. В случае больших и неоднородных территориальных объектов что-то обязательно останется без внимания. Появилось всего три новых города, но их статус — это города районного значения, а вот городов областного значения стало меньше. Хуже всего дело обстоит с поселками — крах советской индустрии ударил по ним наиболее значительно. Соответственно, в обществе сократилось количество рабочих и произошла их передислокация в другие районы и области.

Административно-территориальное деление

Показатель

1991

2017

Количество областей

19

14

Количество районов

217

177

Количество городов

84

87

Количество городов областного значения

48

38

Количество поселков

215

30

По основным показателям население Казахстана демонстрирует поразительную стабильность — немного увеличилась численность населения, а вот разделение на городское и сельское население, гендерное разделение остались прежними.

ИА REGNUM 20 лет без СССР. Жилой дом г Карабутак Актюбинская область. Казахстан

Демографические показатели

Показатель

1991

2017

Численность населения, млн человек

16,8

18,1

Доля городского населения, %

58

57,4

Доля сельского населения, %

42

42,6

Доля мужчин, %

48

48

Доля женщин, %

52

52

Но если присмотреться лучше и взять уже более специализированные показатели, проявляются отличия. К примеру, улучшилась демографическая нагрузка — стало меньше людей старше и младше трудоспособного возраста. Это, возможно, связано с двумя факторами — низкой рождаемостью с 1993 по 2000 год и большой эмиграцией в это же время. Одна из причин переезда, к примеру, в Россию — более раннее наступление пенсионного возраста и больший размер пенсий; таким образом, количество пенсионеров в Казахстане снижается.

Демографическая нагрузка

Показатель

1989

2016

Доля населения моложе трудоспособного возраста, %

33,7

28,4

Доля населения трудоспособного возраста, %

55,1

60,8

Доля населения старше трудоспособного возраста, %

11,1

10,8

Прирост населения в 2016 году был больше, чем в 1990 году, но к этому Казахстан шел долго — в 90-е годы прирост был фактически в три раза ниже. Улучшились незначительно показатели по смертности и естественному приросту. В общем, страна снова вернулась к бурному демографическому росту 80-х годов СССР.

Прирост населения

Показатель

1990

2016

Число родившихся, тысяч

363,3

400,7

Число умерших, тысяч

128,8

131,2

Естественный прирост населения, тысяч

234,5

269,5

Число родившихся на 1000 человек населения

21,7

22,52

Число умерших на 1000 человек населения

7,7

7,37

Естественный прирост на 1000 человек населения

14,0

15,14

Вместе с общим приростом населения выросло и количество семей. При этом таблица демонстрирует, что произошло снижение количества семей, состоящих из 2−4 человек, и увеличение семей, состоящих из 5−7 и более человек. Но в целом больше всего увеличение численности населения произошло за счет одиночек.

Это можно объяснить тем, что казахстанцы, которые не обзавелись третьим или четвертым ребенком в 90-е годы из-за материальных проблем, начали рожать в 2000-е — поэтому такой рост числа многодетных семей. А так как в стране много молодежи, то и одиночек много.

Количество семей (домохозяйств)

Показатель

1989

2009

Число семей, тысяч

3824

4392

Семьи, состоящие из двух человек, тысяч

866

835

Семьи, состоящие из трех человек, тысяч

852

848

Семьи, состоящие из четырех человек, тысяч

972

825

Семьи, состоящие из пяти человек, тысяч

520

535

Семьи, состоящие из шести человек, тысяч

274

350

Семьи, состоящие из семи и более человек, тысяч

340

359

Средний размер семьи, человек

4,0

3,6

Отдельно надо сказать про браки и разводы. Общемировой процесс разрушения семьи затронул и Казахстан. Количество браков уменьшается, количество разводов растет. При ухудшении экономической ситуации эта тенденция только усилится.

Браки и разводы

Показатель

1990

2016

Число браков, тысяч

164,6

141,7

Число разводов, тысяч

43,7

52,0

Число браков на 1000 человек населения

9,8

7,96

Число разводов на 1000 человек населения

2,6

2,9

Если обратить внимание на продолжительность семейных отношений — меньше стало необдуманных браков, которые разваливаются сразу после свадьбы, а также стало больше разводов в браках, длящихся больше 20 лет, — видимо, люди перестают бояться разрушать такие длительные отношения.

Разводы по продолжительности брака, %

Показатель

1990

2016

До 1 года

5,7

4,8

От 1 года до 4 лет

32,7

33,6

5−9 лет

25,9

26,9

10−14 лет

14,9

13,2

15−19 лет

8,9

7,2

20 и больше лет

11,9

14,3

Общая смертность увеличилась в 2,5 раза, смертность от болезней кровообращения увеличилась в 2,5 раза, смертность от рака увеличилась в 1,4 раза, от болезней органов дыхания — в восемь раз. Снизилась только смертность от несчастных случаев, отравлений и травм.

Надо отметить, что увеличение смертности от таких заболеваний, как болезни кровообращения и болезни органов дыхания, связано как с ухудшением условий жизни (стрессы, нездоровое питание, переработка, нервные заболевания), так и со слабой профилактикой таких болезней.

Коэффициенты смертности по основным причинам смерти на 100 000 населения

Показатель

1990

2017

Умершие от всех причин

407,5

1014,66

От болезней кровообращения

110,7

250,77

От несчастных случаев, отравлений, травм

135,3

81,48

От злокачественных новообразований

85,3

118,28

От болезней органов дыхания

18,6

148,13

Однако, несмотря на увеличение смертности от отдельных групп болезней, ожидаемая продолжительность жизни растет. Это происходит не столько потому, что казахстанцы стали лучше лечиться, питаться и заниматься спортом, а скорее потому, что они меньше стали рисковать жизнью и вообще — попадать в опасные ситуации.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Показатель

1989

2015

68,7

72,0

63,9

67,5

73,1

76,9

Продолжая тему снижения смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, надо отметить «смягчение нравов» — количество убийств уменьшилось в два раза, количество самоубийств — в 1,3 раза. В принципе, общество стало гораздо меньше подвержено насилию. К примеру, то, что происходило в школах в 80-е и считалось вполне нормальным, сейчас считается чрезвычайным происшествием как минимум городского масштаба с последующей медийной шумихой.

Смертность населения от убийств и самоубийств

Показатель

1990

2016

1970

947

3178

2574

11,8

5,32

19,0

14,47

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