Ряд потрясающих событий, произошедших в Саудовской Аравии, будоражит и без того нестабильный Ближний Восток. Неужели регион находится на пороге новой крупной войны? Действия амбициозного наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда дают повод для таких предположений, пишет Шломо Бен-Ами в статье для The Strategist.

Jim Mattis Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Наследный принц в настоящий момент контролирует процесс трансформации экономики королевства. В начале текущего месяца, 4 ноября, он приказал арестовать ряд высокопоставленных должностных лиц и принцев. Этот шаг, который в Саудовской Аравии преподнесли как крупную антикоррупционную кампанию, представляет собой бесцеремонную попытку консолидировать власть в Саудовской Аравии.

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При этом амбиции наследного принца не ограничиваются территорией королевства. В тот же день, 4 ноября, будучи с официальным визитом в Саудовской Аравии, премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, обвинив Иран в том, что он несет «опустошение и хаос», вмешиваясь во внутреннюю политику других государств.

Когда, несколько дней спустя, с территории Йемена, подконтрольной хуситам, в Эр-Рияд прилетела ракета, руководство Саудовской Аравии предупредило Иран, поддерживающий хуситов, об угрозе возможной войны. В Саудовской Аравии осудили действия ливанского шиитского движения «Хезболла», которое также поддерживает хуситов. Ссылаясь на то, что представители «Хезболлы» входят в состав правительства Ливана, Эр-Ряд обвинил Бейрут в развязывании войны против Саудовской Аравии и приказал своим гражданам срочно покинуть Ливан.

Наследный принц надеется превратить Саудовскую Аравию в защитника суннитского ислама на Ближнем Востоке и единственного гегемона в Персидском заливе. Однако его политика напоминает действия неопытного азартного игрока.

Jaafar Alnasser Катар

Саудовская Аравия уже потерпела неудачу в попытке подчинить себе Катар, ее попытки помешать успехам Ирана в Йемене и Сирии не увенчались успехом. В то же время крупную политическую чистку в Саудовской Аравии и попытку дестабилизировать Ливан можно расценивать как отчаянные попытки наследного принца добиться хоть каких-либо успехов.

Однако провокация Ирана, очевидно, не соответствует интересам Саудовской Аравии, поскольку наследный принц слишком хорошо знает, что военная мощь королевства не может сравниться с военной мощью Ирана.

Эр-Рияд может сделать ставку на военное сотрудничество с Израилем. С точки зрения Саудовской Аравии, столкновение между Израилем и ливанской «Хезболлой» является очень желанным, поскольку оно неминуемо привело бы к конфронтации между Израилем и Ираном. Это особенно актуально сейчас, поскольку боевые действия в Сирии постепенно стихают, а суннитские силы Ближнего Востока, возглавляемые Саудовской Аравией, могут попытаться компенсировать свое поражение на территории Ливана.

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В настоящий момент Ливан расколот между представителями двух противоположных лагерей. С одной стороны, это шиитский лагерь (в который также входит и президент Ливана Мишель Аун), представленный движением «Хезболла», которое оказывает поддержку правительству Сирии, а с другой — «Коалиция 14 марта», в которую входят антисирийские политические партии. «Коалицию 14 марта» возглавляет премьер-министр Ливана Харири. Конечно, война в Ливане, которая для Саудовской Аравии стала бы небольшим слагаемым более крупной стратегической игры, не соответствует интересам Бейрута.

En.kremlin.ru Саад Харири

Это стремление Эр-Рияда также не соответствует интересам самого Харири, поскольку данный конфликт не позволит строительной компании, принадлежащей его семье, получить прибыльные контракты на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии.

В то время как 32-летний наследный принц не перестает играть с огнем, президент США Дональд Трамп предлагает ему широкую поддержку. Этот шаг Трампа можно объяснить как напряженными отношениями с Тегераном, так и возможной надеждой на то, что Саудовская Аравия поддержит попытки Вашингтона по достижению мирного урегулирования в Палестине. Как бы там ни было, как показал конфликт в Сирии, войны не всегда заканчиваются так, как того бы хотелось определенным силам.