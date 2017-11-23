* ИГИЛ — запрещённая в России организация

После того, как ливийскому филиалу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали хорошего пинка в городах Сирт и Бенгази в 2016 и 2017 годах, террористы провели перегруппировку своих сил и начали проводить контратаки как против сил ливийской национальной армии (ЛНА), так и сил, лояльных правительству национального единства (ПНЕ) в Триполи, пишет Арно Делаланде в статье для War is Boring.

Ливийский флаг

Угроза со стороны террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не привела к объединению противоборствующих правительств Ливии. И без того сложная ситуация в Ливии может ухудшится, если террористам удастся укрепить свои позиции в стране, в которой с 2011 года не существует единого национального правительства.

В мае 2017 года исламисты атаковали конвой, принадлежащий бригаде Мисураты, подконтрольной ПНЕ. После нападения террористов США провели дополнительные удары по позициям боевиков в Ливии. В конце сентября 2017 года в результате антитеррористических рейдов США в районах, расположенных к юго-востоку от города Сирт, были ликвидированы 17 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Несмотря на прошедшие антитеррористические рейды, группировка исламистов все еще располагает достаточными силами для нанесения атак. В начале октября 2017 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение террористов-смертников в городе Мисрата, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 40 человек получили ранения. Через несколько недель после теракта, 17 и 19 ноября 2017 года, беспилотники США нанесли авиаудары по лагерям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенным в центральной части Ливии, недалеко от города Фукаха.

Burmesedays Карта Ливии

Тем временем, между ливийской национальной армией и силами, лояльными ПНЕ, не прекращались столкновения. В конце октября 2017 года поступило сообщение, что ливийский спецназ ликвидировал в районе Аль-Абаяр, вблизи города Бенгази, 36 военнослужащих, лояльных ПНЕ. В этот же период к юго-западу от Триполи погибли 28 солдат ливийской армии, несколько военнослужащих были взяты в плен.

Текущее положение дел в Ливии играет на руку экстремистским группам, таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тот момент, когда силы ЛНА и ПНЕ вели между собой боевые действия, «Бригады обороны Бенгази» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — группа исламистов, связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — объединились с группировками, ранее охранявшими объекты нефтяной инфраструктуры, и направились захватывать «нефтяной полумесяц» Ливии — побережье залива Сирт, где расположены основные экспортные нефтетерминалы.

В декабре 2016 года конвой исламистов, состоящий примерно из 150 автомобилей, покинул центральный ливийский муниципалитет Эль-Джуфра. Конвой разделился на две группы, которые направились в район «нефтяного полумесяца».

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Одна группа боевиков напала на город Нофалия, а затем на прибрежный город Бен-Джавад, расположенный в 30 километрах от города Ес Сидер. Вторая группа боевиков нанесла удар по позициям ЛНА. Благодаря ударам авиации, армии удалось отбить атаку боевиков. Три месяца спустя, террористы организовали новый конвой из 50 автомобилей. Боевикам вновь удалось захватить города Бен-Джавад, Нофалия, Ес Сидер, Рас-Лануф.

Похоже, что маневр боевиков остался незамеченным несмотря на то, что ОАЭ разместили на ливийской авиабазе Аль-Хадим ударные беспилотники Wing Loong в рамках поддержки сил ЛНА. Десять дней спустя, после ряда контратак, подразделения ЛНА, поддерживаемые ВВС ОАЭ и Египта, восстановили контроль над городами Бен-Джавад, Нофалия, Ес Сидер и над аэропортом в городе Рас-Лануф.

Alibaba2k16 Террористы

Стоит отметить, что ЛНА не располагает значительными силами в районе «нефтяного полумесяца». В случае, если из данного района потребуется переброска сил ЛНА для участия в сражениях против подразделений ПНЕ, богатый нефтью регион станет беззащитным перед атаками боевиков. Террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже доказали, что способны использовать столкновения между ЛНА и ПНЕ для захвата новых территорий. Нет оснований полагать, что боевики изменят свои планы в будущем.