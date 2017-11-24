Обращения, которые в течение последних месяцев в связи с катастрофическим падением цен на зерно нового урожая отправляли чиновники и аграрии хлебных регионов в Минсельхоз и правительство России, результата не возымели. Государством до сих пор не предложено ни одного действенного инструмента по преодолению кризиса, вызванного сложностями с реализацией и транспортировкой зерновых. Такой вывод можно сделать из очередного обращения алтайских аграриев — теперь уже к президенту Владимиру Путину. Они полагают, что при такой ситуации, когда цены не зерно, гречку, подсолнечник упали ниже себестоимости, а государевы люди не могут дать даже внятного ответа о сроках запуска государственных интервенций и других действенных механизмов поддержки, жить сёлам осталось недолго. Да и дефицит на продовольственном рынке не за горами.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Топчихинский район Алтайского края. Закрытая школа в умирающей деревне Лаврентьевка

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Напомним, ранее с аналогичным обращением выступили депутаты Новосибирской области, но даже последовавший за этим приезд в регион заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова ничего, кроме раздражения, не принес.

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — сказал Хатуов.

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Между тем за тонну пшеницы третьего класса в Алтайском крае и Новосибирской области предлагают сейчас 4,5−5 тысяч. Столько же в отдалённых районах дают за гречку, тогда как в прошлом агросезоне она стоила 30 тысяч рублей. Аналогичные с сибиряками трудности испытывают сейчас фермеры Башкирии и Курганской области, где тоже получен неплохой урожай зерновых. Кстати, региональные власти тоже расписались в бессилии: многие предлагают «затянуть пояса» и хранить зерновые «до лучших времен».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ребрихинский элеватор

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Поэтому собравшиеся недавно на сход в Камне-на-Оби руководители хозяйств из Баевского, Панкрушихинского и Крутихинского районов Алтайского края вновь говорили о наболевшем и решили обратиться к главе государства. Фермеры просят начать интервенции, пролонгировать кредиты, а также по возможности установить фиксированную цену на зерно. По их мнению, тонна пшеницы 3-го класса должна стоить не менее 8 тысяч рублей.

Кстати, в самом Камне проблема возникла не только со сбытом, но и с переработкой — местный элеватор отказывается принимать зерно, поэтому фермерам приходится возить его за сотни километров, а это дополнительные расходы. Причина этого в видеосюжете «Вестей-Алтай» не обозначена, но ИА REGNUM уже информировало о том, что Каменский элеватор является одним из шести аккредитованных «Объединённой зерновой компанией» (ОЗК) алтайских предприятий, где хранятся закрома родины. Вот и весь секрет — он «набит он под завязку», а расчетов и реализации там тоже нет. По данным начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края Татьяны Зелениной, за услуги по хранению зерна интервенционного фона алтайским элеваторам задолжали 90 млн рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречка

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Но все, что может предложить сейчас ОЗК, описано в скупых строчках официальной новости:

«АО «Объединенная зерновая компания» осуществит закупку пшеницы 4-го класса на экспорт через порт в г. Новороссийск с элеваторов Сибирского федерального округа. Выкуп запланировано производить по цене 6200 рублей за тонну с учетом мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, реализуемых Правительством России. В настоящее время в оперативном режиме ведутся согласования регламентов взаимодействия всех ответственных сторон, в том числе Минсельхоза России, АО «РЖД», АО «ОЗК», железнодорожных операторов, элеваторов и регулирующих ведомств», — такое объявление на сайте ОЗК размещено 17 ноября.

Между тем очевидно, что экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже сибиряки повезут свой урожай бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому маловероятно ждать помощи от такого механизма.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно в десятках фургонов, ожидающих разгрузки на Ребрихинском элеваторе (Алтайский край). Ажиотаж наблюдался только в начале агросезона-2017, когда стоимость зерна составляла 8 тысяч рублей за тонну

И еще: к большому неудовольствию сельхозпроизводителей, в ходе состоявшегося недавно заседания Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области трейдеры опровергли информацию о возможном подорожании зерна после Нового года. Вернее так: они заявляют, мол, зерно может подорожать на мировом рынке, но на внутреннем — вряд ли. Как пишет agrobook.ru, усилия трейдеров направлены сейчас на то, чтобы как можно скорее освободить порты: в середине ноября навигация в больших портах закрывается и возобновится только в марте. Зимой в портах работают ледоколы, поэтому в небольших объёмах поставки всё же идут. Но за это с экспортёров взимают ледовый сбор, перевозка обходится дороже.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница. Алтайский край

Вот и выходит, что сигнал SOS обрел новый смысл. И это действительно начинает пугать. Почти ежедневно общаясь с фермерами, чувствую, как меняются их настроение: недовольство сменилось растерянностью, а сейчас, когда у многих наступила пора выплаты по кредитам, и вовсе вижу — многие стали задумываться о продаже своего хозяйства.

Как тут не вспомнить историю про двух единственных жителей деревни Камышинка (Саратовская область). Мои коллеги писали, что когда им становится совсем невмоготу, они выходят на крыльцо и кричат:

«Караул!»

Их никто не слышит, а они все равно кричат, пока не станет легче…