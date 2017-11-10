«Село стонет»: Правительство отчитается о состоянии зернового рынка

Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума запросит у правительства РФ информацию о ситуацией с закупками зерна, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Соответствующее протокольное поручение профильному комитету по аграрным вопросам, предложенное депутатами от КПРФ, Госдума поддержала.

Вопрос ситуации с закупками зерна подняла в ходе заседания депутат Вера Ганзя (КПРФ).

«Предлагается поручить комитету Госдумы по аграрным вопросам запросить информацию в правительстве РФ о состоянии зернового рынка в настоящий момент и тех мерах, которые предпринимает правительство РФ для решения проблем на зерновом рынке», — отметила парламентарий. — «Цена на зерно резко упала, в ряде регионов она составляет ниже себестоимости, к сожалению. Напряженность на зерновом рынке по-прежнему сохраняется».

Она обратила внимание на то, что «крестьяне вырастили рекордный в этом году урожай, а теперь вынуждены отдавать практически за бесценок. получается, что спекулянты наживаются, а хозяйства разоряются». «Стонет все село в Российской Федерации», — добавила Ганзя.

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