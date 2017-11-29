Политическую жизнь Новосибирской области назвать спокойной никак нельзя. Регион готовится не только к выборам губернатора в сентябре 2018 года, но и к выборам президента РФ в марте.

Иван Шилов ИА REGNUM Невидимка

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Не менее увлеченно новосибирский истеблишмент наблюдает за работой недавно назначенного временно исполняющего обязанности главы Андрея Травникова.

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Свою долю кипения в региональный информационный котёл добавляет экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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И на всём этом фоне о своём экс-губенаторе новосибирская общественность и политические круги как-то подзабыли или, возможно, просто оставили его в покое. Так сказать, выдохнули и зажили без него.

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Владимир Городецкий, ушедший в отставку 6 октября 2017 года, не даёт интервью и не появляется в новостях. Только изредка упоминается при обсуждении проектов, им начатых, но не законченных. Упоминается не всегда в позитивном ключе.

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Неужели Городецкий, отдав столько лег служению на благо города и области, ушёл в политическое небытие столь стремительно и бесповоротно?

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин отмечает, что подобное поведение Владимира Городецкого многими прогнозировалось, поскольку соответствует тренду, которому следуют экс-главы регионов в последние годы.

«Даже если они остаются на каких-либо постах, их политическая и информационная активность минимальны. Да и медийное присутствие Городецкого в 2017 году было самым слабым за всю его длительную карьеру в качестве первого лица. Первоначально высказывалось предположение, что опыт Городецкого будет по полной востребован врио губернатора Травниковым. Но недавно президент Владимир Путин заявил, что не требует от назначенных им врио плотных контактов с предшественниками и что это должно быть по необходимости. Представляется, что Андрей Травников по мере вхождения в курс дел всё более видит наличие множества проблем, вызванных в том числе недоработками со стороны Городецкого, неоднозначное отношение к последнему со стороны населения, политического класса и негативное со стороны активной части общественности. Всё это может заметно снизить востребованность Городецкого как в качестве потенциального советника, так и кандидата в сенаторы от исполнительной власти региона», — считает Пучкин, подчёркивая, что для врио губернатора куда большая польза на данном этапе транзита власти будет скорее от тесного взаимодействия не с Городецким, а с экс-губернатором Виктором Толоконским и мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Правительство Новосибирской области Владимир Городецкий

Политолог считает, что в Совет Федерации у Городецкого есть шанс попасть лишь как выдвиженцу Андрея Травникова, и «приезжий руководитель» в случае, если будет баллотироваться в губернаторы, может, и включит Городецкого в установленный законом список из трёх кандидатов в сенаторы, сдающийся при выдвижении в облизбирком.

«Но, скорее всего, сделает свой окончательный выбор в пользу иного кандидата, поскольку пост сенатора является весьма престижным и для федеральных политиков, и для представителей крупных финансово-промышленных групп», — отметил Пучкин.

Другой новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что на молчание Владимира Городецкого влияние оказал в том числе экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

«Полагаю, что сегодняшнее молчание Владимира Городецкого связано с возвращением в новосибирскую политику такого признанного тяжеловеса, как Виктор Толоконский, а также с намечающейся конкуренцией на предстоящих выборах губернатора между и.о. главы региона Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. По отношению к последнему событию придётся определяться всем ключевым сегментам областной и городской элиты. Поэтому возможная пауза Городецкого в публичном общении в этом случае вполне объяснима. Речь о прекращении действия каких-либо прежних гарантий и обещаний в данном случае, как представляется, не идёт. Его личная позиция в отношении выборов может быть заявлена позже», — заявил ИА REGNUM Бирюков.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур объяснил такую малую активность экс-губернатора Новосибирской области непубличностью Городецкого.

«Владимир Городецкий вообще не любитель публичных заявлений. И событий вокруг него не происходит. Нет ни новых назначений, ни уголовного преследования, как это было с Юрченко. Замечу, что бывшие губернаторы вообще не слишком светятся в новостях», — отметил ИА REGNUM Мазур, подчеркнув, что здесь исключением является Виктор Толоконский.

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Тем временем неоднократно упомянутый экспертами Виктор Толоконский своей активной публичностью уже заслужил звание «многоопытного политика и управленца», а также «политического тяжеловеса».

Kremlin.ru Владимир Городецкий

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Уже сейчас понятно, что Толоконский не намерен отсиживаться на пенсии и будет вести активную, скорее всего, политическую карьеру в Новосибирской области. Чего пока не скажешь о Владимире Городецком. Но возможно, что экс-губернатор Новосибирской области заявит о себе чуть позже, когда придёт время. Тем более что ранее он заявлял о своих планах.

«Я просто хотел бы быть полезен. После стольких лет работы в такой динамике буду искать не в такой динамике, что с утра до ночи. Но время торопить не будем. Мы договорились с Андреем Александровичем (Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ), что он ознакомится с делами, а потом обсудим. Я готов быть полезным. Жизнь покажет, но я точно знаю, что я буду здесь, в Новосибирске, и это наша не последняя встреча», — цитировали «НГС.Новости» Городецкого.

Тогда же Травников говорил о своём намерении создать в Новосибирской области совет бывших губернаторов региона. Но планы и Городецкого, и Травникова относительно Городецкого пока лишь на словах.