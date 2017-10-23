Ожидаемый прецедент: почему не оправдали новосибирского экс-губернатора

Новосибирск, , 13:55 — REGNUM Новость о том, что бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к лишению свободы сроком на три года условно, не вызвала особого резонанса в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Некоторые эксперты комментировать сей свершившийся факт не стали по одной причине: «добивать проигравших — дурной тон». И все же большинство указали, что приговор был ожидаем, а потому особые эмоции проявлять неуместно. Как бы то ни был, для Новосибирской области судебное преследование и обвинительный приговор в отношении бывшего губернатора являются прецедентом.

Главный редактор «Тайги.инфо» Евгений Мездриков отметил в беседе с ИА REGNUM, что оправдательного приговора Юрченко вынести и не могли.

«Уже по ходу процесса было понятно, что конкретно в этом деле не видно ни вины, ни личной заинтересованности Юрченко в продаже участка. Но понятно, что оправдательного приговора, наверное, быть не могло — ведь Путин уволил его в связи с утратой доверия. Компромат тогда распространили через интернет сначала — и похоже, что это были материалы следствия. Об этом, по крайней мере, говорили адвокаты экс-губернатора. И после увольнения федеральные спикеры говорили о коррупции, впрочем, довольно расплывчато. Поэтому оправдательный приговор говорил бы, что высшее лицо ошибалось либо его обманывали. Такого, конечно, в современной России произойти не могло. Поэтому выбрали такую формулу — реального наказания нет, потому что фабулы преступления как такового нет. Но тем не менее виновным признали. В целом чего-то такого мы и ожидали», — сказал Мездриков.

С ним в некоторых моментах солидарен и новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

«Решение суда, на мой взгляд, оказалось таким, каким его и ожидало большинство наблюдавших за этим затянувшимся процессом: и по сроку, и по тому, что он оказался условным. Особых сожалений в связи с ним не высказали в публичном пространстве и сторонники экс-губернатора. Естественно, они изображают оптимизм, надеясь его опротестовать, но тоже без фанатизма, поскольку знают, как работает правоохранительная система РФ. Её алгоритм неизменен независимо от уровня политических свобод в тех или иных регионах. Предсказуемой была и реакция простых новосибирцев. Несмотря на то, что делались малоаргументированные попытки кое-где в СМИ и соцсетях позиционировать Юрченко как самого успешного губернатора, и высказывать прогнозы (на мой взгляд, совершенно безосновательные) о его неких шансах вернуться в местную политическую жизнь, судебный вердикт какого-либо серьёзного отклика не вызвал как на региональном, так и на федеральном уровне», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Пучкин.

Эксперт считает, что малый интерес со стороны федерального центра к вердикту, вынесенному экс-главе региона, связан лишь с тем, что претензии к Юрченко не соответствовали «тренду на борьбу с коррумпированными чиновниками».

«Однако для Новосибирской области судебное преследование и, соответственно, обвинительный приговор экс-губернатору стали прецедентом. Ни к одному из прежних губернаторов таких действий не предпринималось. Да и претензии к новосибирским вице-губернаторам были единичными, но и в этом случае до таких приговоров дело не доходило. А вот в других регионах уголовное преследование первых лиц региональной власти (как действующих, так и бывших) в последние годы весьма распространено. И происходит это исключительно в рамках борьбы с коррупцией. Часть из них получила реальные сроки, небольшая часть — условные, а в отношении некоторых дело было прекращено на этапе следствия», — отмечает Пучкин.

А ещё один новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что приговоры в отношении бывших губернаторов и мэров в России в течение последних полутора десятилетий «стали утвердившейся практикой, превратившись в своеобразный инструмент кадровой политики».

«В некоторых регионах практика уголовного преследования функционеров региональных администраций приобрела некоторые «системные очертания» (как, например, в Кемеровской области). При этом решения в рамках судебной вертикали практически никогда не ориентировались на «массовые ожидания» в отношении персоны кого-либо из прежних региональных руководителей, а степень жёсткости приговоров зависела от масштаба деяний, совершённых в период занятия властных должностей», — сказал ИА REGNUM Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что новосибирский суд признал экс-главу Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к лишению свободы сроком на три года условно. Оглашение приговора длилось несколько дней.

Напомним, что Юрченко обвиняли в том, что он «незаконно дал письменное указание об отмене аукциона и распоряжение о продаже имущества компании «Тактика». Ещё весной 2010 года, будучи в должности главы Новосибирской области, Юрченко распорядился отменить аукцион по продаже имущественного комплекса в Новосибирске и продать его фирме «Тактика». Комплекс был реализован в итоге за 22,7 млн рублей. Из-за снижения стоимости бюджет Новосибирской области потерял порядка 20 млн рублей. Регион также потерял около 135 тыс. рублей, которые были потрачены на торги на право заключения договора купли-продажи.

Отметим, что Василий Юрченко был отрешён от должности губернатора Новосибирской области указом президента РФ в марте 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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