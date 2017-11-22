Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находившийся у власти на протяжении 37 лет, наконец-то ушел в отставку. На прошлой неделе самый пожилой глава государства на африканском континенте был помещен под домашний арест. Соответствующий приказ отдал глава Вооруженных сил (ВС) Зимбабве Константин Чивенга. В прошедшую субботу, 18 ноября, тысячи людей вышли на улицу, они выкрикивали лозунги с требованием отставки президента. На следующий день правящая партия ЗАНУ-ПФ официально исключила Мугабе и его жену из своих рядов. Затем последовало телевизионное обращение Мугабе к нации. Президент должен был заявить о своей отставке, однако он этого не сделал, пишет Тодд Мосс в статье для The Foreign Policy.

Kremlin.ru Президент Зимбабве, председатель Африканского союза Роберт Мугабе

Учитывая тот факт, что Мугабе удавалось противостоять своим оппонентам на протяжении почти 40 лет, можно было предположить, что у президента еще остались козыри в рукаве. Однако его время все же пришло. Он подал в отставку во вторник, 21 ноября, вскоре после того, как парламент начал процедуру импичмента, заявил спикер парламента Якоб Муденда.

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Последствия политики Мугабе будут сказываться на Зимбабве на протяжении долгих лет. Под его руководством страна превратилась из многообещающей региональной державы в государство, которое служит только самым коррумпированным чиновникам. Когда-то страна экспортировала продовольствие, сейчас сельское хозяйство, чтобы выжить, в основном полагается на международную поддержку.

TwoWings Протесты против президента Мугабе в 2006 году

Массовые протесты, прокатившиеся по стране в минувшие выходные, свидетельствуют об отказе населения от того наследия, которое Мугабе оставит после себя. Правящая партия ЗАНУ-ПФ все еще твердо стоит на ногах, перспективы проведения реальных реформ остаются мрачными, но не безнадежными.

Некоторые эксперты считают, что возглавивший правящую партию бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, который был отстранен Мугабе 6 ноября, сформирует переходное правительство для управления страной до тех пор, пока не пройдут выборы. Ожидается, что они могут пройти в августе 2018 года. Это позволило бы вернуть военных в казармы, а новым властям начать срочные переговоры с кредиторами. Пока правительство не погасит неоплаченные долги в размере пяти миллиардов долларов и не откроет новую кредитную линию, экономическая ситуация в Зимбабве останется напряженной.

Однако для того, чтобы вариант с переходным правительством оказался возможным, в него должны войти такие политические фигуры, как лидер оппозиции Морган Цвангираи, бывший министр финансов Тендай Бити, бывший вице-президент Джойс Муджуру и ряд других политиков. Несомненно, эти политики, прежде чем согласиться, потребуют гарантий того, что переходное правительство будет обладать реальной полнотой власти для проведения реформ, включая реформирование избирательной системы.

С другой стороны существует вероятность того, что Мнангагва просто возьмет власть в свои руки. Партия ЗАНУ-ПФ создала хорошо отлаженный механизм для удержания своего господства в стране. Мнангагва является одним из создателей этой системы репрессий и контроля. Оппозиция может получить мнимые уступки, а вся полнота власти так и останется в руках одного лидера. В аналогичной ситуации оказалось правительство национального единства в период с 2009 по 2013 год.

Harvey Barrison Флаг Зимбабве

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Возможность второго варианта вероятна только при молчаливом одобрении со стороны международной общественности. Например, ЮАР и Великобритания, как сообщалось, предпочитают краткосрочную стабильность долгосрочным реформам.

Стоит напомнить, что Мнангагва и Чивенга до сих пор находятся в санкционном списке США среди прочих 200 физических и юридических лиц Зимбабве. Для того, чтобы Вашингтон разморозил их активы и снял запрет на ведение бизнеса с гражданами США, Белый дом должен удостовериться в том, что они больше не подрывают демократию и верховенство закона.

В течение последних двух лет Вашингтон сопротивлялся попыткам Великобритании направить финансовую помощь Мугабе. Прежде чем в администрации США согласятся на предоставление пакета мер по облегчению долгового бремени Зимбабве, Вашингтон должен получить гарантии, что в стране будут проведены свободные и справедливые выборы.

В то же время не стоит забывать, что партия ЗАНУ-ПФ продемонстрировала замечательную способность противостоять реформам даже в самых сложных обстоятельствах. Машина грабежа и репрессий, созданная бывшим президентом Зимбабве, продолжит свое существование и после отставки Мугабе. Она продолжит функционировать несмотря ни на что.