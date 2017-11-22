Foreign Policy: Какое наследство Мугабе оставил Зимбабве?
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находившийся у власти на протяжении 37 лет, наконец-то ушел в отставку. На прошлой неделе самый пожилой глава государства на африканском континенте был помещен под домашний арест. Соответствующий приказ отдал глава Вооруженных сил (ВС) Зимбабве Константин Чивенга. В прошедшую субботу, 18 ноября, тысячи людей вышли на улицу, они выкрикивали лозунги с требованием отставки президента. На следующий день правящая партия ЗАНУ-ПФ официально исключила Мугабе и его жену из своих рядов. Затем последовало телевизионное обращение Мугабе к нации. Президент должен был заявить о своей отставке, однако он этого не сделал, пишет Тодд Мосс в статье для The Foreign Policy.
Учитывая тот факт, что Мугабе удавалось противостоять своим оппонентам на протяжении почти 40 лет, можно было предположить, что у президента еще остались козыри в рукаве. Однако его время все же пришло. Он подал в отставку во вторник, 21 ноября, вскоре после того, как парламент начал процедуру импичмента, заявил спикер парламента Якоб Муденда.
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Последствия политики Мугабе будут сказываться на Зимбабве на протяжении долгих лет. Под его руководством страна превратилась из многообещающей региональной державы в государство, которое служит только самым коррумпированным чиновникам. Когда-то страна экспортировала продовольствие, сейчас сельское хозяйство, чтобы выжить, в основном полагается на международную поддержку.
Массовые протесты, прокатившиеся по стране в минувшие выходные, свидетельствуют об отказе населения от того наследия, которое Мугабе оставит после себя. Правящая партия ЗАНУ-ПФ все еще твердо стоит на ногах, перспективы проведения реальных реформ остаются мрачными, но не безнадежными.
Некоторые эксперты считают, что возглавивший правящую партию бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, который был отстранен Мугабе 6 ноября, сформирует переходное правительство для управления страной до тех пор, пока не пройдут выборы. Ожидается, что они могут пройти в августе 2018 года. Это позволило бы вернуть военных в казармы, а новым властям начать срочные переговоры с кредиторами. Пока правительство не погасит неоплаченные долги в размере пяти миллиардов долларов и не откроет новую кредитную линию, экономическая ситуация в Зимбабве останется напряженной.
Однако для того, чтобы вариант с переходным правительством оказался возможным, в него должны войти такие политические фигуры, как лидер оппозиции Морган Цвангираи, бывший министр финансов Тендай Бити, бывший вице-президент Джойс Муджуру и ряд других политиков. Несомненно, эти политики, прежде чем согласиться, потребуют гарантий того, что переходное правительство будет обладать реальной полнотой власти для проведения реформ, включая реформирование избирательной системы.
С другой стороны существует вероятность того, что Мнангагва просто возьмет власть в свои руки. Партия ЗАНУ-ПФ создала хорошо отлаженный механизм для удержания своего господства в стране. Мнангагва является одним из создателей этой системы репрессий и контроля. Оппозиция может получить мнимые уступки, а вся полнота власти так и останется в руках одного лидера. В аналогичной ситуации оказалось правительство национального единства в период с 2009 по 2013 год.
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Возможность второго варианта вероятна только при молчаливом одобрении со стороны международной общественности. Например, ЮАР и Великобритания, как сообщалось, предпочитают краткосрочную стабильность долгосрочным реформам.
Стоит напомнить, что Мнангагва и Чивенга до сих пор находятся в санкционном списке США среди прочих 200 физических и юридических лиц Зимбабве. Для того, чтобы Вашингтон разморозил их активы и снял запрет на ведение бизнеса с гражданами США, Белый дом должен удостовериться в том, что они больше не подрывают демократию и верховенство закона.
В течение последних двух лет Вашингтон сопротивлялся попыткам Великобритании направить финансовую помощь Мугабе. Прежде чем в администрации США согласятся на предоставление пакета мер по облегчению долгового бремени Зимбабве, Вашингтон должен получить гарантии, что в стране будут проведены свободные и справедливые выборы.
В то же время не стоит забывать, что партия ЗАНУ-ПФ продемонстрировала замечательную способность противостоять реформам даже в самых сложных обстоятельствах. Машина грабежа и репрессий, созданная бывшим президентом Зимбабве, продолжит свое существование и после отставки Мугабе. Она продолжит функционировать несмотря ни на что.