Севморпуть: посторонним ход воспрещен

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Делёж

На совещании по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» президент Российской Федерации Владимир Путин поднял вопрос о предоставлении судам, плавающим под российским флагом, исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути. Об этом говорится в стенограмме совещания, опубликованной 16 ноября на сайте пресс-службы Кремля.

Такой шаг, по мнению Путина, позволит нарастить объёмы морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Государственной думе.

«Рассчитываю, что уже в скором времени будет принят. Но вместе с тем знаю также, что есть предложения распространить эту норму и на другие морские акватории нашей страны. Давайте проанализируем все эти вопросы так, чтобы любой наш шаг был выверенным, сделанным, просчитанным», — отметил президент.

С инициативой запретить судам под иностранным флагом перевозить грузы по Северному морскому пути на внутренних рейсах выступило ранее Министерство транспорта РФ. Ведомство предлагает распространить понятие каботажа на Северный морской путь и тем самым заставить работающих в Арктике судовладельцев отказаться от флагов офшорных государств.

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Для пополнения флота судов под российским флагом были внесены изменения в федеральный закон 305-ФЗ от 2011 года «О поддержке судостроения и судоходства». Принятые меры дают свои результаты — количество судов в международном реестре после принятия этого закона увеличилось почти в четыре раза. Более 100 судов в рамках этого закона было построено на российских верфях с последующей регистрацией под государственным флагом Российской Федерации.

Грузовое судно с контейнерами на борту

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по октябрь 2017 года вырос на 52,2%, что составило 60,9 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск вырос до 42,6 млн тонн (на 60,1%), Варандей — до 7,0 млн тонн (на 5,4%).

Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории.

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Латвия верит в сохранение грузов

Глава Латвийской железной дороги (Latvijas Dzelzceļš) Эдвинс Берзиньш считает, что после вступления в силу плана РФ по переориентации грузов в российские порты Латвийская железная дорога будет обслуживать перевозку только внутренних грузов. В случае прекращения, например, транзита российского угля заменить его будет нечем, также отметил Берзиньш. Об этом сообщило издание «Sputnik. Латвия» со ссылкой на Русское вещание LTV7.

Тем не менее Эдвинс Берзиньш уверен, что у российского бизнеса существует интерес к латвийским портам, и часть грузов все же будет идти через Латвию, несмотря на стратегические планы России.

По его словам, Россия уже «увела» из портов Прибалтики нефть и большую часть нефтепродуктов в собственные порты — Усть-Лугу и Приморск. Однако в настоящее время через порты Латвии все еще экспортируется довольно значительный объем угля — особенно в этом году из-за благоприятной рыночной конъюнктуры, а также небольшие объемы российского зерна, древесная щепа, шрот, жмых, химические грузы, удобрения.

Port-ustluga.ru Порт Усть-Луга

Глава железной дороги также отметил, что, несмотря на желание РФ отказаться от прибалтийских портов, грузовладельцы имеют иное мнение по данному вопросу, и им латвийская территория интересна.

«Я уверен, что весь грузопоток из России все-таки не уйдет из Латвии. Почему я так думаю? Например, на этот момент запрос, чтобы провезти груз по латвийской инфраструктуре, в три раза больше, чем подтверждают Российские железные дороги. То есть в три раза больший запрос, чем мы можем провезти», — заметил Эдвинс Берзиньш.

Важна, по мнению Берзиньша, не только работа LDz, но и других звеньев транспортировки грузов, например, портов, терминалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Объявленный российским руководством курс на развитие собственных портовых мощностей и отказ от услуг зарубежных портов — «минимизация транзитных рисков для собственных грузов» — до сих пор остается актуальным. Однако отставание в скорости оказания логистических услуг и сложность процедур таможенной очистки в российских портах на Балтике не способствуют привлекательности российских портов для перевалки целого ряда грузов.

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Тоннель Хельсинки — Таллин обойдется без ЕС

Строительство тоннеля Таллин-Хельсинки начнется в 2018 году на китайские средства и будет завершено в течение пяти лет. Об этом финскому изданию Hufvudstadsbladet сообщил руководитель проекта Питер Вестербака, передает портал rus.delfi.ee.

«Технически это не представляет никакой проблемы. Его можно построить за пять лет. Мы говорим о тоннеле, который будет готов в 2020-х, а не в 2030-х», — заявил Вестербака.

Для бурильных работ, по словам руководителя проекта, необходимо 12 буровых установок стоимостью 30 млн евро каждая. Чтобы уложиться в пять лет строительства, планируется проводить бурильные работы одновременно с шести направлений. Отмечается, что проект намерены реализовать за частные средства, без привлечения финансирования со стороны государства либо Европейского союза.

«Китай внедряет масштабные инфраструктурные проекты по всему миру, поэтому совсем неудивительно, что они заинтересованы и в этом строительстве», — подчеркнул Питер Вестербака.

Ранее, в 2016 году, эксперты из Финляндии, Швеции и Эстонии сообщали о том, что подводный тоннель между Таллином и Хельсинки окупится с условием, если через него пройдет Rail Baltica. По подводному тоннелю курсировали бы и грузовые, и пассажирские поезда, но основные потоки грузов по-прежнему перевозились бы на кораблях.

Gintare.saulyte Укладка путей для тонеля Rail Baltica

В отчете утверждалось, что тоннель, предварительная стоимость которого — 9−13 млрд евро, будет рентабельным, если 40−50% расходов покроет ЕС и оба государства — Эстония и Финляндия, а кредиты будут возвращены в течение 35−40 лет. Проект может быть выполнен, по подсчетам исследователей, не ранее 2030 года.

Авторы исследования подчеркнули, что проект поможет решить проблему «горлышка бутылки» транспортного коридора от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря через страны Прибалтики и страны Восточной и Центральной Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Финляндии существует так называемая имперская или русская колея, которая шире европейской. Проект Rail Baltica строится в «европейской колее».

России предложили воспользоваться БТК

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров предложил России воспользоваться потенциалом новой железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс. Об этом он заявил российскому коллеге Сергею Лаврову на брифинге в понедельник, 20 ноября, сообщило информационное агенство The First News.

«Россия может транспортировать российские грузы по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс», — заявил Мамедъяров. На вопрос, по какому тарифу могут осуществляться перевозки, глава МИД Азербайджана ответил: «Не обидим».

Официальное открытие новой железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс состоялось 30 октября в Баку. Железная дорога построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией)

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Афганистан прокладывает дорогу в ЕС

Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения заключили соглашение о создании транзитного транспортного коридора Lapis lazuli («Лазурит»). Об этом 18 ноября сообщили в министерстве иностранных дел Туркмении.

Фото Министерства иностранных дел Грузии Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе подписал соглашение о коридоре «Лазурит»

Документ подписан в ходе министерского заседания VII Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которое состоялось 14−15 ноября в Ашхабаде.

По словам министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани, новый транспортный коридор позволит связать Афганистан с Европой, создаст возможность для дальнейшего развития торговли, транзита и инвестиций.

Проектом предусматривается модернизация транспортной инфраструктуры и таможенная интеграция стран-участниц, в том числе посредством облегчения таможенного оформления и порядка выдачи деловых виз для бизнесменов. Стоимость коридора составит более 2 млрд долларов. Партнёрами по проекту выступают Китай, Киргизия, Таджикистан, Иран, Турция, США, Азиатский банк развития и Всемирный банк.

По железной дороге, а также морским транспортом — по Каспийскому и Черному морям — в Европу будет транспортироваться около 80% грузов, пишет TOLO News со ссылкой на Торгово-промышленную палату Афганистана (ACCI).