Павел Гурьянов, , 20:16 — REGNUM

В Пермском крае начинаются волнения по поводу сокращения объектов социальной инфраструктуры. 15 ноября в посёлке Верхнечусовские городки Чусовского района Пермского края пройдёт сход жителей, взволнованных тем, что их детский сад, единственное за последние годы созданное в посёлке учреждение социальной инфраструктуры, планируют реорганизовать, присоединив к местной школе. О том, чем оборачивается на деле реорганизация, местные жители знают не понаслышке. Так, после оптимизации Верхнечусовской больницы путём присоединения её к больнице в городе Чусовой был ликвидирован стационар, фактически люди оказались лишены скорой медицинской помощи, которая из Чусового едет более часа.

Перед тем как выйти на улицу, жители посёлка обратились к губернатору Пермского края Максиму Решетникову, местному министру образования Раисе Кассиной, уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Павлу Микову (ныне избран уполномоченным по правам человека в крае), главному федеральному инспектору Игорю Цветкову. Но пока внятных объяснений ни от кого не получили.

Автор обращения, заведующая детским садом Ирина Шабаршина, рассказала, что 20 сентября на экстренное совещание в Чусовском управлении образования были вызваны все руководители образовательных учреждений сельских территорий Чусовского муниципального района. Уже на месте им объявили, что в обязательном порядке предстоит реорганизация всех дошкольных образовательных учреждений на территории Пермского края до 1 января 2018 года путём слияния со школами. Якобы такое решение было принято в августе этого года министром образования Пермского края Раисой Кассиной, которое, в свою очередь, базируется на позиции губернатора — срочно устранить дошкольное образовательные учреждения (ДОУ) как самостоятельные юридические лица по всему краю.

Ирина Шабаршина: «Учитывая срочность совещания, руководителям было объявлено, что всё решено и нет смысла о чём-либо рассуждать. Также на совещании отмечено, что если нет реорганизации, то учреждение финансировать не будут. Руководителям для ознакомления не были представлены соответствующие распорядительные документы».

Своё решение власти обосновывают тем, что за счёт реорганизации будут сэкономлены средства: будут сокращены бухгалтер, заведующий детсадом, возможно, другие сотрудники. Якобы будет происходить обмен опытом между педагогами. По словам Шабаршиной, местные власти говорят о том, что после реорганизации будет снижена заработная плата, которая в детском саду якобы слишком высокая для Пермского края, при этом министр образования Кассина на своей официальной странице в Instagram ответила заведующей детсадом, что реорганизация, наоборот, нужна для повышения заработной платы. При этом сама министр отрицает обязательность всеобщей реорганизации в виде тотального слияния школ и детсадов в сельской местности.

Знакомая с ситуаций Шабаршина рассказывает, что при составлении штатного расписания для объединённой структуры школа примет себе также третьего бухгалтера. Но тогда возникает резонный вопрос: в чём состоит экономический эффект реорганизации?

Шабаршина: «Они заявляют о том, что дети не пострадают. Но мы видим, что со временем в других подразделениях Чусовского муниципального района от коллективов, которые присоединили к школам, вообще камня на камне не осталось: люди все сокращены. Это Всесвятская начальная школа, в посёлке Половинка заведующего детсадом уже на следующий год сократили. Такие же процессы были в Никифорово, Калино. Структурные подразделения в нашем районе живут очень бедно. Они хотят, чтобы и наш детский сад до такого докатился? Воспитатели в присоединённых детских садах рассказывают, что после присоединения в детсады не закупалась мебель, не обновлялись игрушки и методические пособия».

В посёлке не отрицают в принципе идею реорганизаций и слияний, но обращают внимание на то, что соединение детсада и школы если и должно происходить, то тогда, когда учреждение слабое, с малым количеством детей и нехваткой педагогов. А детский сад в Верхнечусовских городках был открыт в 2015 году. В его строительство было вложено 50 миллионов краевых средств и более 20 миллионов из местного бюджета. Это масштабный, современный проект сада на 100 мест, в котором есть необходимое оборудование, территория 4000 квадратных метров, собственная котельная, полный педагогический состав. При этом школа, к которой планируется присоединить детский сад, находится в старом здании, которое 50 лет не ремонтировалось.

Шабаршина: «Директору школы будет просто не до детского сада. И где гарантия, что будет, как и прежде, чистота, порядок? Куда со временем денется дошкольное образование в поселениях? Не нивелируется ли оно, став не первой ступенью общего образования, а всего лишь подступенкой? И нет никакой гарантии в том, что наш детский сад потом не преобразуют в жилые дома, куда заселят людей».

Для того чтобы не допустить необдуманной реорганизации, на 15 ноября жители Верхнечусовских городков запланировали сельский сход. Ведь по федеральному закону «Об образовании» принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. По всей видимости, такой сценарий развития ситуации стал неприятным сюрпризом для местных властей. Однако они не составляют попыток реализовать задуманную реорганизацию:

«Нам сказали: не надейтесь на сход. Если жители проголосуют против реорганизации, то они должны будут это обосновать. Хотя в законе такого не написано. Они уже находили способ обойти решение схода. В селе Сёла проголосовали против аналогичной реорганизации детского сада, но затем на жителей стали давить, а там все боятся потерять работу, там большое сельхозпредприятие. Им ничего не осталось делать, как снова проголосовать, но уже за реорганизацию. В деревне Саломатово вообще даже не позвали на сход ни жителей, ни заведующую детсада, который хотят присоединять к школе в Верхнем Калино, в 15 километрах от деревни», — сообщила Шабаршина.

Редакция ИА REGNUM направила запрос губернатору Пермского края Максиму Решетникову и министру образования Пермского края Раисе Кассиной по ситуации с ликвидацией всех дошкольных образовательных учреждений в Пермском крае. Журналисты ИА REGNUM посетят запланированный на 15 ноября сход жителей посёлка Верхнечусовские городки.