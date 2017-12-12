Выступление ямальского школьника Николая Д. 19 ноября в бундестаге Германии стало событием всероссийского масштаба. В большинстве своём вызвало негатив и отторжение, так как полной версии его речи сперва никто не слышал, видели лишь отрывок, который был зафиксирован на видео, выложенном в сети «Ютуб». Полная же речь вызвала недоумение нейтральным отношением к подвигу советских людей, которые в течение пяти лет защищали родную землю от фашистских захватчиков, сровнявших в СССР с землей города и сёла. А город Сталинград после войны пришлось восстанавливать полностью из пепла.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчиш-Плохиш

О чем, собственно, речь? В воскресенье 19 ноября немецкие школьники гимназии имени Фридриха и гимназисты города Новый Уренгой участвовали в Центральном траурном митинге в бундестаге. Ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года, началась наступательная фаза Сталинградской битвы, ознаменовавшая окончательный перелом в Великой Отечественной войне советского народа против нацистских захватчиков Третьего рейха. Гимназисты из Нового Уренгоя выступили перед политиками и представили проекты, посвящённые памяти жертв войны и тирании. Центральный траурный митинг был организован Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями и при активной поддержке компании Wintershall, которая на протяжении десяти лет являлась спонсором международного проекта по обмену школьниками.

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Руины Сталинграда. Февраль 1943 г

Что именно крамольного наговорил гимназист из Нового Уренгоя, который является, между прочим, победителем Всероссийской олимпиады по истории? Приводим полный текст нашумевшего выступления.

«Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей. И культурой и своей страны, и Германии. Я сразу стал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался (найти) истории немецких солдат в Интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Йоханна Рау.

Он родился 17.01.1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942—1943 годов. Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных под Сталинградом. Только 6 000 из этих военнопленных вернулись с войны. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17.03.1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря.

История Георга и работа над проектом тронула меня и подтолкнула на посещение захоронений солдат Вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен.

Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».

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Немцы в районе Сталинградского тракторного завода. 1942 г

Вырванный из полного доклада фрагмент, отраженный на видео, как видим, был лишь самым ярким моментом, характеризующим сочувствие к людям, пришедшим на чужую землю, грабившим ее, сжигающим целыми селами и городами людей неарийской расы и убивающим мирных жителей. Сочувствие к «невинным» овцам на заклании военной гитлеровской машины, «не хотевшим воевать и жить мирно» с оружием в руках, вызвало бурю возмущения граждан России. После гневных отповедей в социальных сетях появились робкие комментарии с ямальской стороны.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сперва усомнилась, а был ли мальчик? То есть гимназист Николай Д., конечно же, был в бундестаге Германии, но говорил ли он подобное? Ведь на Первом канале они якобы видели иную картинку.

«Мальчик зачитал историю своего деда, который воевал на фронте. И как тяжело ему было. Мы нашли этот материал на Youtube, и там, конечно, совершенно противоположная точка зрения. Совсем иной текст, причём не совпадает звук с артикуляцией, мы разбираемся. Пока мы не совсем уверены, действительно ли этот мальчик именно это говорил. Мы смотрели эту запись: действительно, там какой-то сбой со звуком, он ли это говорит, или не он — пока мы не уверены. Если это действительно так, для нас это удивление. Округ очень большое внимание уделяет патриотическому воспитанию граждан. И как это произошло, каким образом гимназия смотрела на это? Конечно, печально, если это так», — комментировала ранее радио «Говорит Москва» руководитель пресс-службы главы региона Надежда Носкова.

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Бой у Дома Павлова. Сталинград, 1942 г

Далее ринулась защищать ребенка, на самом деле отрока 16 лет, его учительница немецкого языка Людмила Кононенко из той самой, ставшей печально знаменитой, гимназии.

«Цель траурного митинга в бундестаге — это сохранение памяти об ужасах и жертвах войны с обеих сторон. Немецкие школьники в гимназии исследовали и зачитывали биографии русских солдат, погибших на территории Германии, а российские школьники изучали биографии немецких солдат, погибших на территории Советского Союза», — сообщила Людмила Кононенко изданию «Север-Пресс».

Потом глава Нового Уренгоя Иван Костогриз толкнул речь о «здравом смысле».

«Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны», — подчеркивает глава Нового Уренгоя в официальном заявлении.

Начальник управления образования ЯНАО Михаил Терещенко дал интервью нескольким телеканалам, где сообщил, что выступление Николая Д. в бундестаге лишь маленькая толика большой работы, которую проделал уренгойский гимназист, готовя проект.

«Формат выступления в германском бундестаге на традиционном мероприятии требовал уложиться в короткий промежуток времени. В результате школьник плохо справился с задачей, текст получился вырванным из контекста», — сказал начальник департамента образования Нового Уренгоя Михаил Терещенко.

Эммануил Евзерихин Фонтан «Бармалей» в Сталинграде 23 августа 1942 года

Но уренгойских чиновников не поняли в Законодательном собрании ЯНАО. В частности, депутат Елена Кукушкина направила запросы в региональный департамент образования и прокуратуру на предмет проверки качества преподавания истории в гимназии Нового Уренгоя.

Мать Николая Д. в интервью RT сообщила, что в их семье правильно расставлены приоритеты, и домашние сами удивлены речам сына в бундестаге.

«Но выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия. Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — призналась мама уренгойского гимназиста.

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В Совете Федерации России задались сразу несколькими вопросами. Во-первых, откуда берутся речи о невиновности фашистких захватчиков в Великую Отечественную войну и о якобы их желании мира советским людям?

«Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Во-вторых, сенатор Олег Морозов предложил выяснить, как организаторам поездки школьников удалось добиться их выступления в бундестаге, передают РИА «Новости»

"Как взрослые добились их выступления в бундестаге? Вот важный вопрос», — заявил сенатор.