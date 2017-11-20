Бюджет не без сучка

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Госдума РФ приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2018—2020 годы. Депутаты со всей серьёзностью заявили о его социальной направленности. В рамках второго чтения они приняли решение выделить денег, в том числе, на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ, поддержу сфер здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства, увеличить денежное довольствие военнослужащих. Дойдут ли средства по адресу и назначению в полном объёме, покажет время, в данный момент хочется обратить внимание на то, что пополнять бюджет традиционно планируется за счёт энергоресурсов и, конечно же, по умолчанию — за счёт налогов. Ведь не секрет, что налоги — вторая по объёму доходов бюджетная статья, плюс — самый простой способ пополнения бюджета.

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Напомним, в сентябре, когда бюджет проходил первое чтение в Госдуме, финансовые власти говорили, что проект бюджета не предусматривает повышения налогов в ближайшие три года, но на рост налоговых поступлений всё же они рассчитывают — за счёт улучшения их администрирования.

Но что же мы видим на самом деле?

Тучи сгущаются

Видим новый правительственный законопроект, вводящий новую систему налогообложения сразу по нескольким сферам, которые Госдума уже приняла в нескольких чтениях.

Расскажем о некоторых.

С 1 января 2018 года нас ожидает рост цен на бензин. Не нужно быть великого ума экономистом, чтобы не понять, что увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр в первом полугодии и ещё на 50 копеек, начиная со второй половины года, хотя и предусмотренное только для легковых автомобилей с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил, повлечёт рост цен на всё подряд. Так было всегда, и отрицать этот факт невозможно. Автоматически следом подключатся другие экономические факторы. В результате — начнёт расти инфляция. К слову, примечательно, что опустошать недра Дальнего Востока путём добычи кондиционных руд олова профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает на льготных основаниях, по нулевой ставке НДПИ вплоть до 2022 года.

Автозаправочная станция

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Изменится в 2018 году и расчёт транспортного налога. Автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей младше 3-х лет будут иметь единый коэффициент при расчете налога, таким образом финансовые власти слегка подтерли линию границы между «бедными» и «богатыми», или не «совсем богатыми» и «не совсем бедными», но тем не менее подтёрли.

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Забавно ситуация складывается и с НДС. Бизнес продавцов лома и отходов чёрных и цветных металлов будет по-прежнему «чувствовать» себя неплохо, не уплачивая НДС, так же как и продавцы газа, реализующие его трубопроводным транспортом по международным договорам РФ, в то время как над промышленными производителями налоговые тучи сгущаются.

Bergadder Авто

Вот, например, налог на движимое имущество (налог на модернизацию), предлагаемый в пику четырёхлетнему мораторию, объявленному президентом страны Владимиром Путиным в 2014 году. И надо сказать, в третьем чтении законопроект о восстановлении действия этого налога с 2018 года уже депутаты приняли, но «почётное» право решения о его применении оставили регионам. Мол, пусть выбирают: хотят развивать производство в регионе — пусть не устанавливают, нужны доходы в бюджет на социальные нужды — пусть устанавливают. А вот как решить социальные вопросы без развития производства, правительство по-прежнему не указало. Бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в одной из соцсетей прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Налоговые инструменты, от которых зависит модернизация, навешаны на регионы, а у них у всех (кроме нескольких) огромные финансовые проблемы, и они предпочитают синицу в руках, чем нескорые доходы от новых инвестиций в модернизацию. Нужно менять налоговую систему. Столыпинцы готовят свои предложения, обнародуем в начале декабря. Но даже сейчас можно было сделать всё по-умному. Да уж вводить эти злосчастные 1,1%, но на то оборудование, которое уже есть. А на новое, которое ещё будет, дать рассрочку в 3 года с момента запуска. И бюджеты получат своё, и стимулы к модернизации останутся. Будем за это бороться».

Выступает против и Минэкномразвития, настаивая на полном устранении самого налога, который тормозит инвестиционную активность в регионах.

Похороните нас под плинтусом

Не сказать о налоге, вокруг которого велись бурные дискуссии всю прошедшую неделю, чудесным образом ещё или пока не введённом правительством, просто нельзя — налог на смерть.

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Документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, предложили ввести эксперты ритуальной сферы. По их мнению, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает нашим запросам. Поэтому Минстрой РФ в своём новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» предполагает решить эту проблему за счёт пересчёта суммы соответствующей выплаты и её увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу. Тут, конечно, хочется сказать, что лучше тогда не трудоустраиваться, дабы не растрачиваться на подобные налоги, но это личные эмоции…

BeSignNet Кладбище. Траур

К слову, утилизационный сбор на автомобили повысится на 15%, а сколько будет стоить утилизация жителя РФ?

Похороны отменяются!

Пока ритуальные эксперты предпринимали попытки продвинуть свои инициативы, на официальном источнике был опубликован документ иного рода — указ президента РФ от 14 ноября № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», который, возможно приведет в чувства тех бесчувственных, заговоривших о «достойных проводах» россиян. Так вот, в перечне показателей эффективности первым пунктом значится ожидаемая продолжительность жизни россиян, вторым — динамика реальной среднемесячной заработной платы. Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2017 году — 72,4 года. По этому показателю страна занимает 100-е место в мире. Есть над чем работать!

Вернёмся к тому, с чего начали эту статью — к инфляции, рост которой, как сообщали СМИ, по мнению ЦБ, ожидается в 2018 году из-за смены приоритетов граждан РФ со сберегательных на потребительские.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в первом полугодии 2018 года, по мере исчерпания влияния временных факторов, несколько повысится», — следует из сообщения ЦБ РФ.

«Жители России резко изменили модель своего поведения со сберегательной на потребительскую. Это может стать главным риском ускорения инфляции в России», — заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, по словам которого, пока консервативными методами ЦБ удалось добиться снижения инфляции до уровня 2,7%, однако не исключено, что в будущем году инфляция может разогнаться.

Кто и что угнетает экономику?

Хочется в очередной раз парировать ЦБ — может быть, гражданам РФ уже нечего сберегать? Разве не рост цен на бензин в 2018 году повлечёт инфляцию? А может быть, ограничение денежного предложения, которое мы наблюдали весь этот год в отчётах ЦБ, в том числе за счёт чего, кстати, ЦБ и удерживал искусственно рост инфляции, вызвало спад экономической активности граждан, который влечёт снижение производства в силу отсутствия спроса? Разве эти факторы вкупе с изменениями инициатив правительства, в том числе и тех, что ожидаются в 2018 году, не звенья одной цепи ухудшения в экономике страны? Наглядный пример, продемонстрированный на этой неделе телеканалом Царьград, показал установленную кабмином стоимость суточного рациона россиянина, которая равна 86 рублям, в то время как расходы на ёжика в московском зоопарке составляют 84 рубля, а ослика — 87 рублей. Если сравнивать с этой «корзиной», то тогда, конечно, утверждение ЦБ о возникших в стране потребительских настроениях можно считать действительно «непростительной наглостью» граждан РФ и виной предстоящей инфляции. А ещё хочется задать вопрос — за чей счёт содержатся ёжики, ослики и кабинет министров? Эксперты уже заявили, что и при низких показателях инфляции, которая, повторюсь, удерживалась этот год в том числе путём ограничения денежного предложения ЦБ, реально располагаемые денежные доходы населения ушли в минус. Чего тогда ожидать в 2018 году при росте цен???

Не заставит себя долго ждать и рост безработицы, как следствие всей этой политики. Кстати, этот год стал рекордным по числу банкротств предприятий и компаний. Зимой по стране может прокатиться очередная волна массовых увольнений. Такие прогнозы корреспонденту ИА REGNUM озвучил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Эксперт заявляет о том, что промышленное производство падает из-за снижения спроса, бизнес не знает, как сбыть массу товаров, произведённых в расчёте на бурный спрос, на деле обернувшийся сокращением потребления:

«Потребитель как был угнетённым, так и остался. Активизация кредитования оказалась довольно слабой, учитывая, что Центробанк снижает ключевую ставку очень медленно. Потребление не получило стимулов».

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Эксперт предположил, что заложенное на будущий год сокращение социальных расходов грозит опять-таки привести к сокращению активизации экономики, что также повлечёт серьёзное ухудшение ситуации на рынке труда даже при нынешних низких зарплатах. По его данным, уже прошли сокращения в сфере науки и образования.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Между тем Минтруд, впрочем, как и ЦБ, не паникует и говорит о стабильности на рынке и традиционном развитии на нём событий — небольшом росте количества зарегистрированных на бирже труда безработных за счёт сезонного фактора. Напомним, что на биржу труда попадают люди после официальных сокращений на предприятиях, проведённых в соответствии с действующим ТК РФ. А сколько тех, которым было «рекомендовано» уйти по разным причинам? Сколько тех, кто не входит в официальную статистику?

А ослик кто?

Ещё один фактор, который в принципе благой, но может в 2018 году сказаться достаточно волнительно — платежи за ЖКХ без посредников.

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Идея законопроекта о введении прямых договоров между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями поддержана премьер-министром. Пример того, как это может быть, мы уже наблюдаем в Ростове-на-Дону, где с 1 апреля 2017 года «Ростовводоканал» в одностороннем порядке расторгнул договоры с управляющими компаниями, ТСЖ. При этом обязанность сообщить об этом потребителям услуг водоканал возложил на сами управляющие компании, ТСЖ. Между тем некоторые из них не сочли это своей обязанностью, в том числе считая действия водоканала незаконными, продолжали включать в платежки плату за водопотребление. Результат — у потребителей, которые, естественно, были не в курсе нововведений и которые продолжали вносить плату в ТСЖ, в почтовых ящиках появились жёлтые долговые квитанции от Ростовводоканала, который, в свою очередь, не владея актуальными данными о зарегистрированных в квартирах жителях и данными их счётчиков, выставил счета, исходя из социальной нормы потребления. Возникли массовые волнения. Собственники жилья обрушились и на ТСЖ, и на водоканал. Спустя месяц после своего собственного нововведения «Ростовводоканал» всё же удосужился разместить на своем сайте объявление, в котором принёс извинения ростовчанам за доставленные неудобства, связанные с переходом на прямые расчёты и получением новых квитанций.

Журналист издания big-rostov посетил службу «одного окна» АО «Ростовводоканал», расположенного на улице Горького, описав увиденное так:

«Очень много нареканий поступает в адрес организации работы в этой структуре, практически ежедневно к нам через обратную форму связи приходит по несколько писем с приложением сканов квитанций — люди возмущаются явными ошибками, приписками, неправомерными штрафами. А уж об очередях — так просто вой стоит со всех сторон. В очереди в ростовском «Водоканале» пели «Варшавянку» и декламировали революционные стихи».

Вопрос — когда система будет внедрена по всей стране, какие последствия ожидать? Или в случае, если окажется, что ТСЖ не перечисляло средств ресурсоснабжающим организациям, но потребитель оплачивал эти услуги ТСЖ, то кто будет решать вопрос перераспределения средств, заставят потребителя заплатить дважды и ему же — потребителю нужно будет идти в суд за возвратом в этом случае средств от ТСЖ? Ну хотя бы жителям страны, в отличии от ростовчан, уже будет известен сам факт перехода на прямые платежи. А вот ростовчане бегают, ведь после оплаты в Ростовводоканале им нужно будет предоставить квитанции в ТСЖ для вычетов платежей по воде, начисленных этими же ТСЖ. Хотя что-то подсказывает, что примеры бывают «заразительными» и, увы, типичными…

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

На днях заместитель председателя Жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга Людмила Соловьёва, как пишут местные СМИ, сообщила, что переход на прямые расчёты возможен при условии сохранения единого платежного документа. По её словам, переход на прямые договоры с формированием квитанции от каждой ресурсоснабжающей организации приведёт к существенному увеличению квартплаты, так как сопряжён с организацией собственного биллинга поставщиками коммунальных ресурсов, усложнением прозрачности и контроля.

В очередной раз вся эта история с инициативами правительства напоминает хождение по кругу ослика с болтающейся спереди морковкой. Вот только кто в роли ослика, уже и понять невозможно, то ли граждане РФ, думающие, что вот-вот и «будет им счастье», которые, возможно, не дождавшись его, предпочтут пострадать, но избавиться от морковки, то ли правительство, которое никак не придумает, как всё-таки съесть эту морковку.