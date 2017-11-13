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Глава комитета Госдумы: Введение «налога на смерть» аморально и неприлично

Экономика

Эксперты отрасли предлагают ввести для граждан сбор, который якобы будет гарантировать достойное погребение

Глава комитета Госдумы: Введение «налога на смерть» аморально и неприлично
Пабло Пикассо. Смерть Касагемаса. 1901

Москва, 13 ноября 2017, 13:18 — REGNUM  В Госдуме осудили предложение ввести так называемый «налог на смерть», передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В СМИ появилась информация о том, что эксперты отрасли предлагают ввести для граждан «налог на смерть» — сбор, который якобы будет гарантировать достойное погребение.

«Считаю, что это предложение антисоциально, аморально и просто неприлично», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он напомнил, что существует гарантированный перечень услуг по погребению, его сумма зафиксирована, и каждый регион может ее увеличивать, похороны и участок на кладбище обеспечены каждому человеку.

«Убежден, что идея о дополнительном «налоге» останется лишь предложением, в реальности никак не связанным с будущим законодательным регулированием отрасли», — указал парламентарий.

При этом Нилов отметил, что в Госдуме давно ожидают внесения нового законопроекта о похоронном деле — эта деликатная сфера требует регулирования, но без введения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уверен глава комитета.

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