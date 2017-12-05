Инициативная группа жителей новостроек на ул. Пролетарской в Оренбурге повторно обратились к главе государства. Оренбуржцы просят приостановить аукцион о продаже федеральной земли возле их высоток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Орен.Ру Оренбург

Жильцы выступили против строительства нового дома на месте, где ранее своими силами установили футбольные ворота и организовали площадку для детской игры. Люди требуют благоустроенную территорию и детскую площадку и указывают на то, что застройщик давал обещания о комфортной среде.

В повторном обращении жители говорят о том, что после первой видеожалобы к ним нагрянула представительная делегация чиновников. Цель была одна — обвинить жильцов домов в рейдерском захвате участка и лоббировании интересов каких-то мифических застройщиков.

«Жителей микрорайона представили зажравшимися, а нас самих назвали матерями-захватчицами. Нам говорили, что генплан давно утверждён, не подлежит каким-то изменениям, однако сейчас мы видим, что он меняется на глазах. Меняется не первый раз. И видим — в угоду каким-то финансовым интересам представителей нашей власти», — отметила одна из жительниц.

Оренбуржцы утверждают, что конструктивного диалога с чиновниками не вышло. Единственный вывод, который сделали жители после встречи в властями, — ворота снесут, а на их месте построят высотный дом. Вопрос по строительству детского сада, организации транспортной развязки, благоустройству дворовой территории не решён. Инициативная группа, обращаясь к Владимиру Путину, отметила, что он сам говорил о благоустройстве городской среды с учётом мнения граждан. Однако по факту этого не происходит. Людям не дают участвовать в судьбе собственного микрорайона и чинят препятствия, чтобы построить очередную моногоэтажку и сорвать куш.

«Владимир Владимирович, просим Вас остановить аукцион по продаже этого земельного участка, который пройдёт 4 декабря, на то есть все законные основания и механизмы, отсутствует лишь желание наших чиновников», — заявили жители.

Помимо ещё одного видеобращения оренбуржцев, в интернете появилась также информация, что инициативной группе отказали в записи на приём к губернатору. Как отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге», по словам жительницы, которая по телефону хотела записаться от имени всей инициативной группы, как только она озвучила тему обращения, ей сказали, что сначала им нужно встретиться с главой города Евгением Араповым. У губернатора их обращение уже якобы есть.

Между тем официальное видение этой ситуации — иное. Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила, что отказа не было. Человек позвонил в приёмную, ему задали резонный вопрос — было ли обращение к непосредственному начальнику-чиновнику, полномочному в решении этой проблемы. При отрицательном ответе последовала рекомендация обратиться к главе Оренбурга Евгению Арапову.

«Это нормальная практика», — подчеркнула Лапаева и отметила, что региональная власть держит ситуацию по благоустройству дворовой территории у новостроек по ул. Пролетарской на контроле.

Возникает ощущение элемента абсурда во всей этой сложившейся ситуации. Люди после визита членов правительства области и представителей горадминистрации Оренбурга и разговора с ними не получили внятного ответа по благоустройству. Такое впечатление, что и обещаний они не услышали или не расслышали при высокой эмоциональной напряжённости, возникшей во время диалога с чиновниками. Взаимные упрёки, претензии, а также стойкая позиция городской власти по поводу строительства нового жилого дома породили мысль, что на местном уровне проблема в принципе не решаема. Переход на ручное управление в регионе, стране похоже свидетельствует об отсутствии грамотной политики на первой ступеньке вертикали власти — на уровне глав муниципальных образований. Чтобы получить приз за победу в проекте, надо обратиться к губернатору, чтобы ликвидировали огромную свалку возле Бузулукского бора — к президенту. И неважно — последует ли ответа от адресата. Механизм решения проблемы на местном уровне запускается, как правило, автоматически.

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Стоит также отметить, что в Оренбурге точечная застройка стала притчей во языцех. При плотности домов в мегаполисе застройщики умудряются получать разрешения в густо застроенных местах. Безусловно, в городской части возведение новостроек выгодно: используются имеющуюся коммунальные сети, а также жилье пользуется спросом. Напомним, что в 2016 году прокуратура признала незаконным разрешение чиновников мэрии на на строительство многоэтажного жилого дома между домами №№ 53 и 55 по ул. Чкалова в областном центре. Между тем застройщик успел возвести четыре этажа здания.

Между домами № 53 и 55 по ул. Чкалова. Оренбург. 2012

Прокурорская проверка показала, что разрешение на строительство дома было выдано вопреки требованиям градостроительных норм и правил. Из-за плотности застройки в указанном районе объект не был обеспечен нормативными противопожарными проездами, площадками, подъездами, парковками, тротуарами и зонами озеленения. Как выяснилось, все объекты благоустройства были спроектированы на месте уже имеющейся инфраструктуры соседних жилых домов. По факту халатности, допущенной чиновниками департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга, в 2016 году было возбуждено уголовное дело.