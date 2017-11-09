После жалобы главе Оренбуржья победители проекта получили денежный приз

Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбурге победители телевизионного проекта «После школы» добились выплаты денежного приза в 100 тыс. рублей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко, вся сумма призёрам перечислена.

На получение денег ушло более пяти месяцев. Организатор перечислил сумму только после того, как ребята пожаловались с блог губернатору Юрию Бергу, и вокруг темы с выплатой возник большой резонанс.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ИА «Оренинформ» (является организатором конкурса), 100 тыс. перечислены одной из победительниц проекта в течение двух дней. Сегодня, 9 ноября, на её счёт поступило оставшаяся часть в 50 тыс. рублей. Девушка должна распределить деньги внутри победившей команды ребят и отчитаться перед организатором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в блоге губернатора появилось обращение от лица команды ребят, победившей в конкурсе «После школы». Они пожаловались задержку в выплате приза и отметили, что поздравления были красивыми и торжественными. На руки был получен сертификат, однако обналичить его не представлялось возможным, поскольку организатор затягивал этот процесс.

Пользователь «Реакция проекта» ответил, что команде необходимо предоставить реквизиты для перечисления денег, поскольку в наличии только данные одного человека.

Ответ вызвал возмущение со стороны призёров. Они подчеркнули, что прибыть в указанный день по указанному адресу не могут по той причине, что многие поступили в иногородние вузы и находятся за пределами Оренбургской области.

Ситуацию на контроль взяла министр культуры и внешних связей региона. Она призналась — для неё было неприятной новостью то, что организатор долгое время не мог перечислить заслуженное вознаграждение победителям проекта.

Напомним, что «После школы» является телевизионным проектом ИА «Оренинформ». Школьники участвуют в ток-шоу и должны сделать его насыщенным и интересным. Насколько им удаётся эта задача, оценивают эксперты — известные журналисты региона. Призом являются 100 тыс. рублей и дополнительные баллы при поступлении в два вуза Оренбуржья на факультет филологии и журналистики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье вокруг проекта «После школы» разразился финансовый скандал