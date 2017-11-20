Изначально либерализация экономики Белоруссии казалась многим экспертам, мягко говоря, сомнительной идеей. Теперь, когда совершенно ясно, что с намеченного пути Минск не свернет, стало очевидно, что здравый смысл и меры по либерализации экономики пошли разными путями. Так, пока белорусские власти проводят свой крайне рискованный эксперимент, фондовый рынок республики находится в депрессивном состоянии, а уровень госдолга Белоруссии к ВВП почти достиг критической отметки.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и доллар

Одними из самых заметных на этой неделе для процесса либерализации экономики Белоруссии стали события в налоговой сфере. В первую очередь это создание межведомственной рабочей группы для выработки согласованных предложений об определении методики формирования системы оценки степени риска. Соответствующий документ подписал 15 ноября премьер-министр республики Андрей Кобяков. Руководителем группы назначили министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, и теперь до 22 ноября межведомственная рабочая группа должна внести в правительство проект, где будет прописана вся методика формирования системы оценки рисков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Для чего это нужно? Такая мера необходима для исполнения поручения, прописанного в указе №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который 16 октября 2017 года подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Указ предполагает, например, уход от плановых проверок; невозможность вынесения контролером решения о приостановлении деятельности проверяемого субъекта; ответственность для контролеров за нарушения при проверках; реформа системы ведомственного контроля для проведения анализа и мер по повышению эффективности деятельности бизнеса.

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Звучат эти планы весьма ободряюще. Однако стоит напомнить, что и в 2015 году уже создавали подобную межведомственную рабочую группу для выработки предложений о совершенствовании контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности. Тогда перед рабочей группой поставили ряд задач, в том числе внести предложения, которые бы исключали дублирование надзорных функций. Каков результат? Неудовлетворительную оценку работы контролеров в феврале этого года дал сам Лукашенко, заявив, что в последние годы упреки в адрес надзорных организаций со стороны крупного и малого бизнеса звучат все чаще. Причем, по словам самого президента, недовольство предпринимателей обосновано. Особенно бизнесменов всегда тревожила частота проверок: каждый день в республике проверяют 450 предприятий, а количество внеплановых проверок крупных предприятий может достигать 50 раз в год и более, отмечал глава Белоруссии. Это лишь один из множества примеров, доказывающих что в Белоруссии между принятием документа и реализацией заложенных в нем идей — огромная пропасть.

Ярким тому подтверждением является то, что еще в марте 2017 года Лукашенко посетил в Минске офисы IT-компаний, сообщалось, что президент одобрил проект по созданию IT-страны, на согласование ему отправили также проект «революционного» декрета в этой сфере. Летом глава республики заявил, что Белоруссия скоро станет IT-страной. Но вот уже ноябрь подходит к концу, а обещанные документы так и не приняты. Не стоит подпись президента и еще под двумя документами из числа основного пакета документов по либерализации экономики Белоруссии, принятие которых анонсировал еще 2 ноября вице-премьер Василий Матюшевский. Тянет также президент с подписанием обновленного декрета о «тунеядцах», где планируется ввести полное возмещение тех затрат, которые льготируются государством.

К тому же вряд ли на руку предпринимателям сыграет то, что 17 ноября совет министров дал ведомству по налогам и сборам возможность приостанавливать операции граждан не только по банковским счетам, но и электронным кошелькам. Правда, согласно постановлению совмина, глава МНС больше не должен утверждать график проверок, соблюдающийся в инспекциях ведомства и госорганизациях, подчиненных министерству. Также сократили количество территориальных органов: если раньше их было 149, то теперь — 87. То есть, с одной стороны, белорусские власти дают бизнесу некие послабления в сфере контроля, а с другой стороны, принимают новые ограничения…

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Экономика не лжёт

Между тем, по данным Белстата, в январе-октябре валовой внутренний продукт Белоруссии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2% и составил 86,8 млрд рублей. Однако несмотря на то, что многие международные рейтинговые агентства более или менее осторожно, но всё же прогнозируют рост белорусской экономики, как полагают эксперты, радоваться слишком рано. Сейчас уровень госдолга республики к ВВП достигает 40% и приближается к 43%. 45% уже считается критическим показателем. То есть долговые риски у республики очень большие, Белоруссия «уже вышла за безопасную грань», заявил в интервью «Белрынку» председатель республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», член совета по развитию предпринимательства Александр Швец.

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Проще говоря, малейший стресс может очень сильно ударить по экономике республики. По словам Швеца, отсрочить назревшие реформы белорусским властям в очередной раз помогла в том числе российская финансовая поддержка, но с ожидаемым ухудшением отношений между странами Минску придется всё же ускорять проведение реформ. Хотя, по мнению Швеца, например, «логичных шагов по дальнейшей либерализации налоговой системы не наблюдается». В Белоруссии либерализационное законодательство действует отдельно, а правоприменительная практика — отдельно, а кроме того, население почти не доверяет госинститутам, считает эксперт.

Фондовый рынок Белоруссии тоже в депрессии, что крайне нежелательно в период принятия новых реформ. Количество акционерных обществ в республике к началу ноября составило 4 568, что на 60 меньше, чем в 2016 году. Количество акционерных обществ открытого типа выросло на 28 и составило 2 401, однако количество ЗАО сократилось на 88 — до 2 167, свидетельствуют данные министерства финансов Белоруссии. Динамика выпусков акций оказалась почти такой же: у ОАО выросла на 28 — до 2 439, у ЗАО сократилась на 88 — до 2 202. Издание UDF. by отмечает, что такие показатели совсем не удивительны, ведь из-за постоянно падающей доходности по рублевым и валютным инструментам довольно непросто размещать ценные бумаги, поэтому рост и наблюдается там, где доходность — не основной показатель.

moneyball.info Белорусские рубли

Вся эта ситуация с либерализацией экономики Белоруссии выглядит как то, что Минск сам загнал себя в угол. Несмотря на все риски, не проводить подобного рода изменения власти не могут, потому что европейские «партнёры» ждут от Белоруссии именно либеральных реформ в обмен на деньги и искусственно созданный престиж. С другой стороны, сейчас малейшая качка может опрокинуть судно белорусской экономики, а практически единственное, что позволяет ему держаться на плаву — это российская финансовая поддержка. Как долго Минск будет пытаться балансировать, покажет только время.