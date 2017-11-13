Правительство Белоруссии кинуло все силы на либерализацию экономики

Минск, , 20:47 — REGNUM Белорусское правительство основательно взялось за либерализацию экономики страны. Сегодня, 13 ноября, премьер-министр республики Андрей Кобяков пообещал, что власти будут поддерживать предпринимателей, реализовывать на практике новые формы и механизмы сотрудничества государства и бизнеса. Соответствующее заявление чиновник сделал на открытии VII Международного форума предпринимательства.

Кобяков подчеркнул, что повышение интереса к предпринимательству, развитие малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности страны, создание на базе частных предприятий точек экономического роста — всё это является приоритетными задачами для государства. По словам премьер-министра, для реализации этих целей власти прикладывают немало усилий, «постоянно работают над улучшением условий ведения бизнеса». Например, это доступ через Банк развития к финансовым ресурсам, упрощение санитарных и технических норм, реформирование контрольно-надзорной деятельности, введение института налоговых консультантов.

Также премьер-министр Белоруссии отметил, что для развития национальной и мировой экономики роль предпринимательства огромна. Частные компании создают новые рабочие места, обеспечивают устойчивое социальное развитие. А в целом предприниматели могут оперативно реагировать на изменяющиеся условия рынка, реализовывать различные проекты, считает Кобяков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства» — основной документ по либерализации белорусской экономики. Его задача этого — уменьшить контроль бизнеса со стороны государства и увеличить его саморегулирование. В частности, предполагается ввести запрет на повышение налоговых ставок и появление новых налогов. Эти меры глава государства Александр Лукашенко уже одобрил.

Пакет документов по либерализации экономики Белоруссии включает десять проектов нормативно правовых актов. Президент подписал уже восемь из них. В частности, по ослаблению контроля, налоговым льготам и консультациям. Еще два документа, как заявили в правительстве республике, Александр Лукашенко подпишет в ближайшем будущем.

Между тем в Всемирном банке недавно отметили, что либеральные изменения в экономики Белоруссии проводят, но не в достаточном объеме. Привлечь иностранных инвесторов в Белоруссию по-прежнему нелегко, так как, по словам регионального директора ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, налоговая система и слабые права на собственность — самые слабые места Белоруссии.

Несмотря на то, что Белоруссия давно нуждается в реформах, особенно в области экономики, либеральный путь для республики выглядит весьма сомнительным. По мнению ряда экспертов, сейчас власти пытаются вытянуть из предпринимателей как местных, так и иностранных хотя бы какие-то средства на поддержание страны, экономика которой с 2011 года не может выбраться из кризиса. К тому же в республике довольно тяжелая ситуация с трудоустройством граждан, поэтому повышая роль бизнеса, власти хотят переложить эту социальную ответственность на плечи предпринимателей. Однако в этой ситуации население ждет только сокращение финансирования социальных проектов, что видно по повышению цен на общественный транспорт, некоторые виды товаров и сокращение пособий ряду категорий граждан на 1 ноября.

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