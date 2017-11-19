



Флаг ВКС России

18 ноября 2017 года состоялось очень важное для Воздушно-космических сил (ВКС) России событие — первый полёт совершил перспективный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-100 «Премьер». Разберёмся, что это за машина и почему её разработка так необходима.

Без самолётов ДРЛО истребительная авиация теряет боеспособность в разы

На вооружении ВКС России на сегодняшний день находится, вероятно, 19 самолётов ДРЛО А-50, из которых четыре прошли модернизацию до уровня А-50У. В базовом варианте машина способна обнаруживать и отслеживать цели типа «истребитель» на дальности около 300 км, стратегические бомбардировщики на дальности около 650 км, крылатые ракеты на дальности около 215 км. Сухопутные цели возможно обнаружить с дистанции около 250 км, а корабли «видны» до радиогоризонта. На первый взгляд, всё достаточно красиво, однако базовый А-50 серьёзно устарел и плохо справляется с обнаружением целей с небольшой эффективной поверхностью рассеивания (самолёты и крылатые ракеты, выполненные по технологии снижения радиолокационной заметности Stealth). Да и в целом элементная база машины очень устарела. Проблема частично была решена модернизацией самолётов до уровня А-50У — машина стала намного удобнее для использования экипажем (установлены ЖК-мониторы, вместо громоздкого оборудования размещена комната для отдыха и дополнительное горючее), улучшились возможности по обнаружению вертолётов и малогабаритных сверхзвуковых целей, в том числе в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противником. Однако есть информация, что многие достижения связаны с использованием зарубежной элементной базы, например, процессоров производства Intel. Но даже в обновлённой компоновке машина уже не отвечает всем современным и в особенности будущим вызовам. Да и темпы модернизации авиапарка не впечатляют — с 2009 года обновлены были только четыре борта.

Maxim Maksimov Самолёт ДРЛО А-50

Для сравнения — только на вооружении Военно-морских сил США имеется около 80 самолётов ДРЛО E-2 Hawkeye, ещё 32 более тяжёлых самолёта Boeing E-3 Sentry состоят на вооружении военно-воздушных сил (ВВС).

В случае гипотетического столкновения двух противников, ВВС первой из которых имеет достаточно ДРЛО на вооружении, а второй — нет, результаты противостояния за контроль над воздушным пространством, скорее всего, останутся за первыми с большим преимуществом (при равном количестве и качестве истребителей). Действия фронтовой бомбардировочной авиации также становятся намного «осмысленнее» в условиях управления с борта самолёта ДРЛО.

U.S. Navy Самолёты ДРЛО E-2C Hawkeye ВМС США над Фудзиямой

ВКС России нуждаются в большом количестве самолётов ДРЛО А-100 «Премьер»

Полное название перспективного российского самолёта ДРЛО — многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100. Действительно, машина способна выполнять несколько задач, помимо обнаружения целей противника и управления собственной авиацией. А-100 сможет выступать в роли самолёта РЭБ, а также эффективно осуществлять радиотехническую разведку (выявление целей и их характеристик по излучению в радиодиапазоне и т.п.). Детали о характеристиках перспективного самолёта пока засекречены, однако ранее в СМИ звучало некоторое количество неподтверждённой информации. Вероятнее всего, основой А-100 является радиолокатор с активной фазированной антенной решёткой (звучала и информация о наличии радара с двумя фазированными решетками). Согласно некоторым источникам, дальность обнаружения цели типа «истребитель» будет равна 600 км, а возможности по выявлению малозаметных целей будут кардинально улучшены. Да и в целом современная элементная база и вычислительные мощности однозначно позволят намного сильнее автоматизировать и упростить процесс применения комплекса.

Полезная нагрузка А-100 установлена на базу модернизированного военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90. Во время первого полёта акцент был сделан на проверку аэродинамических характеристик самолёта («гриб» радиолокатора заметно меняет их). Полномасштабные же испытания радиотехнического оборудования планируется проводить начиная с 2018 года, а согласно озвученным Министром обороны России Сергеем Шойгу планам, первый серийный А-100 должен будет поступить в войска в 2020 году. Остаётся надеяться, что сроки будут соблюдены.

Mil.ru Транспортный самолёт Ил-76МД-90А, на базе которого создан А-100

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К сегодняшнему дню потребность ВКС России в самолётах А-100 составляет как минимум 15—20 бортов — и это с условием продолжения модернизации устаревших А-50 (по крайней мере, бортов, чей лётный ресурс это позволяет). Оптимальным же числом было бы 30—35 бортов, однако ограниченное финансирование Государственной программы вооружений до 2027 года может не «уместить» такого количества новых самолётов.

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Да и смежные предприятия, выпускающие самолёт-носитель Ил-76МД-90, могут не «потянуть» такого заказа — темпы производства обновлённого легендарного транспортника пока очень невелики (6 бортов с 2011 года), а машины нужны и в военно-транспортной конфигурации.