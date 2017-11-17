Последняя фаза большого азиатского турне 45-го президента США — участие в саммитах Азиатско-тихоокеанского экономического содружества (АТЭС) во Вьетнаме и Ассоциации стран юго-восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. Основными темами его выступлений, как и всей поездки, должны были стать сплочение наций вокруг идеи противостояния «угрозе» Северной Кореи и налаживание более справедливых условий международной торговли.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Первые два визита президента в ходе турне — в Японию и Южную Корею — носили характер проверки сюзереном верности своих вассалов, третий визит — в Китай — стал дружеским обменом двух гигантов своими хищническими планами в отношении друг друга. Как бы то ни было, первые три остановки на пути Трампа помогли ему окончательно сформировать взгляд как на ситуацию с КНДР, так и на проблемы американской внешней торговли. Все что оставалось сделать в ходе саммитов — донести свою точку зрения до всех участников. Ведь точка зрения главы США, все ещё обладающих подавляющей экономической, военной и разведывательной мощью, для лидеров азиатских государств совсем не пустой звук.

White House Визит Дональда Трампа в Японию

Своеобразное решение по КНДР было найдено Трампом в ходе его визита в Сеул. С одной стороны, было решено отказаться от прямых военных угроз в адрес «режима-изгоя», с другой, изящная формулировка достижения мира через «подавляющее превосходство силы» позволила оправдать практически неограниченное наращивание вооружений и военного гарнизона в регионе, являющимся «задним двором» Китая, единственного реального претендента на статус гегемона, который американцы считают своим по праву. В обмен на поддержку этого курса южнокорейской национальной элитой, американский президент впервые транслировал с высоты своего положения демонизацию Северной Кореи, проводимую пропагандой Юга в течении десятилетий. Произошло это в ходе программного выступления перед Национальным собранием Республики Корея, на которое Трамп потом неустанно ссылался во время саммитов, пресс-конференций и прочих мероприятий, и которую, видимо, будет поминать ещё долго.

Что касается «справедливой» торговли, подразумевающей под собой минимизацию или устранение торгового дефицита, то в ходе переговоров стало очевидно, что добиться нужных шагов удастся только от вассалов или стран, все ещё признающих американский авторитет, но никак не от Китая. А ведь именно в торговле с КНР сложилась самая плачевная для США ситуация. Стало ясно, что без резких движений никак не удастся перестать подкармливать экономику конкурента на полтриллиона долларов в год.

White House Дональд Трамп с американскими и южнокорейскими военными

Первым из таких резких движений, ряд которых скорее всего продолжится, стала совершенно неожиданная по характеру и тону речь Трампа на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. После обычных для таких случаев хвалебных слов в адрес принимающей стороны и всех основных участников саммита, глава Белого дома резко сменил тональность и с гневом и негодованием обрушился на страны, не соблюдающие правила ВТО, использующие государственные предприятия и госдотации бизнеса, нарушающие правила свободной конкуренции, ворующие интеллектуальную собственность, занимающиеся промышленным и кибершпионажем… Конкретное государство Трамп не назвал, но это было бы излишне, ведь в своих речах на родине он десятки раз обвинял Китай именно в этих преступлениях против американского господства. Для подчеркивания эффекта многие обвинения были повторены слово в слово.

После отповеди неназванному нарушителю, американский лидер, не снижая накала страстей, заявил, что время слабости США закончилось, что больше никто не сможет уйти от ответственности за неэтичное или нечестное ведение дел со Штатами. Отныне все страны делятся для Америки на соблюдающие основополагающие принципы свободной торговли и правила международных регулирующих организаций, и те, которые игнорируют эти принципы и правила. С первыми США готовы сотрудничать на всех уровнях, на последних найдут управу, так или иначе.

White House Дональд Трамп в Сеуле

Этот завуалированный ультиматум КНР прозвучал намного яснее и ярче, чем все что Трамп когда-либо говорил в отношении Китая на международных площадках. Сопровождался он ещё одной важнейшей для внешнеполитической стратегии президента-бизнесмена мыслью: каждое государство, по мнению лидера США, должно дороже всего ценить свою независимость, и действовать всегда прежде всего в своих собственных интересах, не чувствуя себя участниками какого-либо блока или странами-спутникам супердержавы.

Скрытое послание этого дуэта идей понятно. Трампу хотелось бы видеть на азиатских просторах существенное сопротивление экономической экспансии Китая. Для достижения этой цели он пытается провести следующую манипуляцию политическим сознанием своих «партнёров»:

Вместо открытого объявления холодной торговой войны КНР , эта страна просто объявлена злостным нарушителем неписанного канона капитализма — правил свободной торговли, воплощённых, за неимением лучшего, в правилах Всемирной торговой организации.

, эта страна просто объявлена злостным нарушителем неписанного канона капитализма — правил свободной торговли, воплощённых, за неимением лучшего, в правилах Всемирной торговой организации. Все подобные нарушители приговариваются американским президентом к не описанной пока каре, которая, скорее всего, не сильно повлияет на гигантскую экономику Китая, но может серьезно подкосить какую-нибудь экономику поменьше.

В качестве главенствующих принципов выдвигаются суверенитет и независимость, а значит осуждается любое вступление в блок или в чужую орбиту, при том что наибольшим притяжением в Азии обладает именно Китай.

Все вышеописанные шаги накладываются на широко распространённое и небезосновательное мнение, что в ВТО правят бал именно американцы и их ближайшие союзники.

Получается, что любое азиатское государство, активно ведущее дела с Китаем, может быть в любой момент выбрано в качестве очередного нарушителя правил торговли и не только лишится «золотых» контрактов с Америкой или доступа на ее богатейший в мире внутренний рынок, но и получить дополнительные проблемы по линии ВТО.

White House Дональд Трамп и Си Цзиньпин

План Трампа прост: для набора новых союзников у США сейчас положение досточно плачевное — при сохранении нынешних темпов роста КНР обгонит Штаты уже в самые ближайшие годы — так что главное — отпугнуть союзников противника, а всех ещё не вступивших на чью-либо сторону игроков замотивировать не лезть в разборки супердержав. Так как пряник пока взять неоткуда, мотивировать приходится исключительно кнутом. Успех этой стратегии будет означать, что у Америки Трампа появляется дополнительное время на резкую мобилизацию и переход на «рельсы» новой холодной войны.

На этот раз война с Китаем будет вестись, как ведётся уже сейчас, с зубовым скрежетом, скрываемым за вежливой улыбкой, с дружескими рукопожатиями, нужными только для того, чтобы держать руки врага у тебя на виду, с крепкими объятиями, плавно переходящими в удушение.