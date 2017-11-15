Иван Кузнецов, , 17:22 — REGNUM

Поездка 45-го президента США в Азию готовилась задолго, и рекламировал её сам президент и его окружение так сильно, что, казалось, турне обречено на невероятный успех. Какие именно тектонические сдвиги в мировой политике собирается совершить Дональд Трамп, при этом не говорилось, но всем наблюдателям должно было стать ясно, что ничего подобного мир ещё не видывал.

Итак, первой жертвой своего присутствия Трамп выбрал Японию — верного и близкого союзника США. Хорошие отношения с этой страной и вправду очень важны для Америки, ведь это важный торговый партнёр и главный плацдарм для военного присутствия в регионе. Для укрепления союза можно было выбрать самые разные стратегии, и для полного понимания выбранного Трампом подхода необходим небольшой экскурс в историю.

Дело в том, что союз Японии и США, куда больше похожий на отношения верного вассала и заботливого сюзерена, плавно вытек около семидесяти лет назад из многолетней оккупации Японии американскими войсками, последовавшей за поражением Страны восходящего солнца во Второй мировой войне. Оккупация эта сопровождалась, в лучшем духе демократизаторов, гонениями на японскую культуру, унижением национального достоинства и символов нации, насаждением культуры оккупантов, а закончилась она и вовсе принуждением к принятию «кастрированной» конституции с отказом от права защищать свой суверенитет с оружием в руках. После официального окончания оккупации на островах было оставлено достаточно войск, чтобы возобновить полный контроль в любой момент, а новое «независимое» правительство было вскоре под страхом лишения финансовой помощи принуждено к заключению с Америкой договора «о взаимном сотрудничестве и безопасности», окончательно оформившему военный союз, который, кроме прочего, сильно ограничил свободу Японии во внешней политике.

С тех пор, уже более полувека, японская элита делает вид, будто союз с Штатами — то, что доктор прописал для Японии, не обращая внимания ни на постоянно вспыхивающие то тут, то там народные протесты против присутствия американских военных, ни на какие-либо другие доводы, будь то исторические, экономические, или геополитические. Тем не менее японцы, быть может, более, чем многие другие народы чувствительны к различного рода символам, и национальная гордость для них совсем не пустой звук, что наверняка учёл при планировании поездки Дональд Трамп.

С символизмом пожилой политик решил обойтись круто, не мелочась. По дороге в Токио он сделал остановку на Гавайях, где под рукоплескания патриотической общественности посетил мемориал, посвящённый памяти жертв нападения японцев на базу американского флота Перл-Харбор, ставшего одновременно вершиной японского военного гения и началом конца великодержавности Японии. Напомнив таким образом японцам о катастрофической стратегической ошибке их предков, Трамп прилетел в союзную и гостеприимную Японию и решил незамедлительно выступить с речью… на американской военной авиабазе, перед американскими же военными. Летчики были очень рады, совсем не скрывали этого и даже презентовали президенту кожаную куртку особого военно-воздушного кроя, а вот элите Страны восходящего солнца был дан ясный знак: «сначала президент будет говорить с настоящими людьми, а уж потом с какими-то там японцами, какие бы высокие посты они не занимали».

После этого вельможный гость перешёл к официальной и весьма запротоколированной программе, с длительными переговорами за закрытыми дверями, официальными речами и показательными, но не наполненными глубоким смыслом совместными публичными мероприятиями. Но даже среди этого царства протокола и приличий Трамп всё же находил место для лёгких, но весьма чувствительных выпадов в сторону принимающей стороны.

Сперва, выйдя с премьер-министром Абэ на классическую японскую веранду покормить классических японских крабов и полюбоваться классическим японским садом, президент США почти сразу одним точно подобранным движением высыпал весь корм из коробки в пруд, дав понять, как мало он придаёт внимания таким далеким от бизнеса церемониям.

Чуть позже, выступая на совместной с Абэ пресс-конференции и зачитывая заранее подготовленную речь, Трамп оторвался от текста после слов «вы построили одну из сильнейших экономик мира» , и добавил экспромтом: «я не знаю, лучше ли она, чем наша, думаю, нет. И мы постараемся это сохранить, но вы будете вторыми» .

, и добавил экспромтом: . И наконец, чтобы уж точно никто не смог пропустить мимо ушей его недвусмысленный посыл об американском превосходстве, в части речи, посвящённой КНДР, он сказал: «история многократно показала, что сильные и свободные государства всегда берут верх над тиранами» . Наверное, не нужно пояснять, как зловеще прозвучала эта фраза в стране, которая сравнительно недавно была демократизирована всё тем же «сильным и свободным» государством, которое теперь угрожает Северной Корее.

. Наверное, не нужно пояснять, как зловеще прозвучала эта фраза в стране, которая сравнительно недавно была демократизирована всё тем же «сильным и свободным» государством, которое теперь угрожает Северной Корее. Кроме прочего, американский гость не забыл наступить японским партнёрам на больную мозоль, напомнив, какое огромное миротворческое значение для региона и мира несут расквартированные в Японии 50 000 американских военных. Для сравнения, это примерно одна пятая всего численного состава японских сил самообороны и куда больше, чем участвовало в «напугавших» НАТО российско-белорусских учениях «Запад-2017».

Несмотря на все перечисленные выпады, японская сторона, как и подобает вассалу, выстраивающему отношения с новым хамоватым сюзереном, только улыбалась и кланялась, подписывая всё новые контракты на поставку дорогостоящих американских систем ПВО и прочих вооружений. Кроме того, послушные японские власти выразили американскому сюзерену полную поддержу в вопросе экономического удушения Северной Кореи и даже пообещали ввести свои собственные санкции, помимо предусмотренных резолюцией ООН. Они даже покорно вели переговоры по устранению ненавистного Трампу «хронического торгового дисбаланса и дефицита с Японией», то есть по ухудшению собственной экономики в угоду белому господину.

Единственным мероприятием, выбивающимся из этой тенденции, был приём бизнес-элиты в посольстве США в Токио. На публичной части этой встречи президент анонсировал несколько крупных экономических успехов, связанных с переносом производства Toyota и Datsun в Америку, а также с крупным контрактом между американским Boeing и японской корпорацией. Трамп долго и взахлеб рассказывал о том, насколько лучше бизнесу стало житься в Штатах, как сократились согласования и упростились процедуры. Он во всем старался изобразить настоящего своего парня среди корпоративных гигантов, в чем ему, несомненно, помог богатый опыт ведения крупного бизнеса, а также то, что многих японских воротил он знал в лицо и по имени. Кроме того, после краткой публичной части состоялся приём за закрытыми дверями, на котором верхушка японского бизнес-мира смогла непосредственно пообщаться с президентом страны, обладающей не только обширными политическими возможностями, но и богатейшим в мире потребительским рынком — возможность, нечастая даже для истинных хозяев японского государства.

В итоге, направляясь в Южную Корею и оценивая результаты визита в Японию, Трамп, вероятно, поставил себе твёрдое «пять». Ведь он показал японской политической элите, в своём любимом стиле, кто в доме хозяин, продемонстрировал им самим и всему миру крепость связывающих Японию политических и военных пут и безальтернативность Штатов в качестве сюзерена всё ещё побеждённой Японии. Экономическую же элиту он, напротив, приголубил и обласкал, пригласив покинуть уже наконец страну «кастрированных» политиков и делать бизнес в «стране свободных».

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