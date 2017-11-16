XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) позволил прояснить картину китайского будущего и выделить основные моменты, на которых председатель КНР Си Цзиньпин намерен сосредоточить свое внимание при строительстве нового мирового порядка, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Famajor.ru Китайский дракон

К 2049 году — 100-летнему юбилею со дня образования КНР — Китай должен стать лидирующим государством на планете. Оккупация и унижение Китая со стороны Запада и Японии на протяжении XIX и XX веков навсегда останутся в прошлом.

США будут вытеснены из Азии и западной части Тихого океана, Тайвань станет полноценной частью Китая, Южная Корея и Филиппины будут нейтрализованы, а сфера влияния Японии будет ограничена. Все региональные государства признают справедливость китайских требований относительно скал, рифов и островов в Южно-Китайском море. Проект Цзиньпина «Один пояс и один путь» позволит включить Южную и Центральную Азию в орбиту влияния КНР.

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В то время как Европейский союз содрогается от сепаратистских тенденций, сталкивается с сокращением собственного населения и постоянно опасается новых миграционных волн из стран «третьего мира», а США разрывают внутриполитические противостояния, Китай может превратиться в модель амбициозного и могучего государства, которой захотят подражать.

Великая китайская стена

На самом деле, разве Китай не является доказательством того, что авторитаризм может быть совместим с национальным ростом, опережающим демократический Запад? За последнюю четверть века Китай продемонстрировал рост, который США не видели с XIX века. Что бы мы не думали о методах руководства председателя КНР, его видение китайского будущего должно привлечь большое количество молодых граждан КНР, которые видят, как Китай смещает США в позиции державы №1 и превращается в доминирующее государство на планете Земля.

А какое видение будущего есть у США? В чем заключается цель и миссия США в XXI веке? Что могло бы объединить и вдохновить всех граждан Соединенных Штатов?

После Второй мировой войны США проводили политику сдерживания СССР, господство которого простиралось на Восточную, Центральную Европу и на большую часть Азии. Девять президентов США проводили политику сдерживания советской империи. На Корейском полуострове и во Вьетнаме погибли тысячи американцев, сдерживая СССР. После поражения Советского Союза в холодной войне казалось, что США сделали свое дело, и теперь демократия будет процветать во всех развитых странах.

Этого не произошло. Новый мировой порядок Буша-старшего продержался не долго. Демократический крестовый поход Буша-младшего привел к катастрофе в Ливии и Афганистане. По мнению автора статьи, в настоящий момент авторитаризм готовится занять лидирующие позиции, а демократия начинает играть второстепенную роль. Готовы ли США принять мир, в котором экономический рост Китая в два раза превышает экономических рост США, мир, в котором сплоченный и вдохновленный Китай превращается в доминирующую державу? Готовы ли американцы согласиться, что XXI век станет китайским?

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DVIDSHUB ВС США

Или США примут политическую стратегию, гарантирующую, что Соединенные Штаты останутся лидирующей страной в мире? Имеют ли США в своём распоряжении богатство, силу, стойкость и волю, необходимые для начала Второй холодной войны, чтобы сдержать Китай, который, за исключением оружия стратегического назначения, обладает большим потенциалом, чем СССР?

Во время своего азиатского турне президент США Дональд Трамп говорил о «Индо-Тихоокеанском регионе». Было отмечено, что США, Япония, Австралия и Индия составят основу коалиции для поддержания баланса сил в Азии и сдерживания КНР.

Тем не менее прежде чем США создадут азиатско-тихоокеанский аналог НАТО для сдерживания Китая в XXI веке, по аналогии со сдерживанием СССР в XX веке, Вашингтон должен спросить себя: есть ли в этом необходимость?

Несмотря на то, что Китай является великой державой, у него есть и большие проблемы. Региональные государства боятся и не любят Китай. У КНР есть территориальные споры с Россией, Индией, Вьетнамом, Филиппинами и Японией. На Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не затихают сепаратистские призывы. Роль христианства в Китае увеличивается, а коммунизм превратился в мертвую государственную религию. Более того, монополия КПК означает, что вина за любые просчеты ляжет только на КПК.

Зачем США должны сдерживать распространение влияния Китая в Азии? Пекин стремится к доминированию в Евразии, однако, похоже на то, что у КНР нет особого желания угрожать жизненно важным интересам США. Коммунизм, похоже, превратился в идеологию, в которую рядовые граждане КНР больше не верят. Китай не стремится распространять коммунизм в странах Азии или других государствах.

Возвращаясь к вопросу о Второй холодной войне, нужно сказать, что американцы должны ответить себе, зачем она нужна, прежде чем развязывать новую войну.