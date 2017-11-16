Александр Белов, , 01:17 — REGNUM

Если наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд намеревается развязать войну с Ираном, то президент США Дональд Трамп должен ясно дать понять его королевскому высочеству, что Соединённые Штаты не станут за него сражаться, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Наследный принц нажил уже слишком много врагов на пути достижения своих целей. Объявив о своем намерении вестернизировать Саудовскую Аравию, он столкнулся с клерикальным истеблишментом. Среди 200 граждан Саудовской Аравии, которые недавно были арестованы по приказу наследного принца в связи с обвинениями в коррупции, находятся 11 принцев, глава Национальной гвардии, губернатор Эр-Рияда и знаменитый инвестор принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд. Саудовская традиция консенсусного коллективного правления разрушается.

Говорят, что наследный принц настаивает на отречении своего отца Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Наследный принц начинает проявлять черты амбициозного автократа 21 века, которые также присущи и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тем не менее, оказалось, что его зарубежные приключения обречены на фиаско.

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Поддерживаемые Саудовской Аравией боевики, принимавшие участие в гражданской войне в Сирии, разгромлены. Война с хуситами в Йемене превратилась в американский вариант войны во Вьетнаме с вопиющими нарушениями прав человека. Наследный принц убедил Египет, Бахрейн и ОАЭ изгнать Катар из суннитской арабской общины, однако так и не смог подчинить крошечную арабскую страну.

На прошлой неделе Мухаммед ибн Салман вызвал премьер-министра Ливана Саада Харири в Эр-Рияд, где Харири заявил о своей неожиданной отставке и теперь, похоже, находится под домашним арестом. Отказавшись принять отставку, президент Ливана Мишель Аун требует возвращения Харири.

После того, как хуситы запустили ракету в сторону саудовского международного аэропорта, Эр-Рияд объявил, что ракета была изготовлена в Иране, а ее запуск был осуществлен при помощи представителей ливанского шиитского движения «Хезболла».

Данные заявления Эр-Рияда казались надуманными, однако министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что нападение с территории Йемена может быть расценено как «военный акт» со стороны Ирана. На прошлой неделе власти Саудовской Аравии приказали всем своим гражданам покинуть Ливан и вернуться на родину.

В настоящий момент Саудовская Аравия ввела настоящую блокаду на территории Йемена, заблокировав наземные, морские и воздушные пути сообщения. Данная блокада может вызвать массовый голод, поскольку одна из самых бедных арабских стран сильно зависит от импорта продовольствия и медикаментов. Сотни тысяч граждан Йемена страдают от холеры.

Интересы США на Ближнем Востоке достаточно очевидны. Во-первых, это прекращение боевых действий в Йемене и Сирии. Во-вторых, недопущение новой войны на Ближнем Востоке. Следовательно, Соединенные Штаты должны обуздать наследного принца. Тем не менее, во время своей зарубежной поездки Трамп заявил:

«Я очень доверяю королю Салману и наследному принцу Саудовской Аравии, они точно знают, что они делают».

Они одни? В октябре 2017 года старший советник президента США Джаред Кушнер совершил поездку в Эр-Рияд, во время которой совместно с наследным принцем разрабатывал стратегию на Ближнем Востоке до 4 утра.

Никто не знает, чем может закончиться война между Саудовской Аравией и Ираном. Саудовская Аравия покупает оружие у США в течение многих лет, однако численность вооружённых сил Исламской Республики превышает численность солдат Саудовской Аравии. Конфронтация с Ираном может нести большие риски для Эр-Рияда.

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Десять лет назад баланс сил в Персидском заливе переместился в Иран, когда 43-й президент США Джордж Буш начал операцию «Иракская свобода», сместил иракского президента Саддама Хусейна, распустил иракскую армию, возглавляемую суннитами. Ранее Ирак сражался с Ираном как непримиримый враг, сейчас они являются партнёрами, если не союзниками. Теперь в Ираке преобладают шииты.

Саудовская Аравия может ополчиться на «Хезболлу», однако данное движение входит в коалиционное правительство Ливана и обладает самой крупной военной силой в стране. «Хезболла» участвовала в гражданской войне в Сирии и оказалась на стороне победителей. Хотя Израиль мог бы принять участие в борьбе с «Хезболлой» и даже одержать победу, после столкновений в 2006 году, похоже, что Израиль не хочет возобновить этот дорогостоящий конфликт.

В тотальной войне против Ирана Саудовская Аравия не сможет доминировать без поддержки США. Если Эр-Рияд потерпит поражение, правящий режим будет поставлен под угрозу. У США есть собственные интересы и наследный принц должен понять, что в случае начала боевых действий в Ливане или в Персидском заливе он окажется в одиночестве. Вашингтон не может позволить этому импульсивному принцу решать, вступят США в войну или нет. Это решают только США.

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